ایجاد چندین هویت آنلاین و محافظت از آن‌ها

به روز شده 9 September 2024

این راهنما به شما کمک می‌کند به دلایلی که ممکن است بخواهید هویت‌های آنلاین جایگزین ایجاد کنید فکر کنید و روش‌هایی را برای ایمن کردن این هویت‌ها پیشنهاد می‌کند تا ربط آن‌ها به زندگی خصوصی یا سایر شخصیت‌های آنلاین خود را تا حد امکان دشوار کنید.

استراتژی خود را بسازید

استراتژی‌های حفظ و مدیریت هویت‌های مختلف، می‌تواند از شفافیت کامل تا ناشناسی کامل گسترده باشد.

بسته به میزان ریسک، موقعیت، نیازها و اهداف، شما می‌توانید: از نام رسمی خود به طور شفاف استفاده کنید، یک شخصیت جایگزین با نام و داستان خاص خودش ایجاد کنید یا سعی کنید هویت خود را به طور کامل پنهان کنید.

در بخش‌هایی که در ادامه می‌آید، می‌توانید شرحی از همه‌ی این استراتژی‌ها را بیابید تا به شما کمک کند بهتر تصمیم بگیرید که کدام یک برای شما بهترین است.

هویت واقعی

منتشر کردن محتوای آنلاین با نام رسمی شما می‌تواند منطقی باشد اگر هویت شما به سابقه‌ای مرتبط باشد که به شما اعتبار و اعتماد می‌دهد.

اگر تصمیم دارید درباره‌ی شخصیت خود شفاف باشید، به این معنا نیست که باید تمامی جنبه‌های خصوصی زندگی خود را در اینترنت برملا کنید. برای مثال، شما می‌توانید برای مشارکت در رسانه‌ها و وب‌سایت‌ها با نام و نام خانوادگی خود اسناد را امضا کنید در حالی که از پروفایل‌های شخصی با یک نام مستعار در شبکه‌های اجتماعی و چت گروه‌ها استفاده می‌کنید تا با دوستان نزدیک و خانواده‌ی خود در ارتباط باشید.

What counts in these cases is that you always apply basic practices to keep your identities separate.

نام مستعار ماندگار

اگر از یک نام جایگزین به طور مداوم برای نوع خاصی از فعالیت‌ها در مدت زمانی طولانی استفاده کنید، یک نام مستعار ماندگار خواهید داشت. این استراتژی می‌تواند به کاهش تهدیدهایی مانند عواقب سیاسی یا اقتصادی برای فعالیت‌های آنلاین شما کمک کند و در عین حال این امکان را به شما بدهد که یک شهرت آنلاین با نام مستعار خود به دست آورید. این به نوبه‌ی خود این امکان را برای دیگران فراهم می‌کند تا تصمیم بگیرند که آیا می‌توان به شما اعتماد کرد - چیزی که در جوامع آنلاین مبتنی به اعتماد، جنبه‌ی مهمی است.

این همچنین امکان دارد که چندین نام مستعار (و سوابق) برای اهداف مختلف حفظ شود. برای مثال، شما می‌توانید از نام اصلی خود به عنوان یک فعال حقوق بشری استفاده کنید و از نام مستعار خود برای انتشار عکس‌هایی که به صورت تفریحی می‌اندازید.

یک هویت مستعار همچنین می‌تواند به صورت چند نفری اداره شود. با وجود آن که این گزینه امکان مشارکت گروهی را می‌دهد، شما اما به اقداماتی هماهنگ با یکدیگر برای حفظ ایمنی قوی نیاز دارید که هیچ یک از افراد به دلیل انتخاب‌های فرد دیگری در معرض خطر قرار نگیرد.

در بخش‌های بعدی می‌توانید دستورعمل‌هایی در مورد چگونگی ایجاد و حفاظت از هویت مستعار بیابید.

ناشناسی

ناشناسی مطلق آنلاین ممکن است سخت به دست بیاید اما ابزارهای ناشناس‌سازی و استراتژی‌ها در وضعیت‌های پرخطر که می‌تواند آزادی و سلامت شما و حتی نزدیکانتان را تهدید کند، مفید باشند.

بر عکس نام مستعار ماندگار، ناشناسی مطلق یک هویت کوتاه مدت برای به دست آوردن یک هدف خاص است که هیچ گونه نشانه‌ای از خود بر جای نمی‌گذارد. برای مثال یک افشاگر که می‌خواهد اسنادی را به رسانه‌ها بفرستد، از ابزار ناشناس‌سازی برای ارتباط با خبرنگاران استفاده می‌کند و سپس هر حسابی را که برای این هدف ایجاد کرده، حذف می‌کند.

اگر به فکر ناشناس کردن فعالیت های آنلاین هستید، در نظر بگیرید که در برخی کشورها مقامات می توانند این استراتژی را به عنوان نشانه‌ای از اینکه شما کار اشتباهی انجام می‌دهید تعبیر کنند. در چنین مواردی از خود بپرسید که آیا می‌توانید راه‌های دیگری را برای رسیدن به اهداف خود بیابید، مثلاً با استفاده نکردن مطلق از اینترنت.

Learn more about the tools and strategies you can use to anonymize your connections, messages and file sharing.

مقایسه‌ی استراتژی‌ها

مزایا و معایب گزینه‌های مختلف هویت:

پر خطر‌تر برای شما حفظ سابقه تلاش زیاد نیاز است هویت واقعی + ++ - اسم مستعار ماندگار - + + ناشناسی -- - ++

هویت واقعی خطر احتمالی: استفاده از هویت رسمی خود به صورت آنلاین به این معنی است که شما به راحتی توسط اعضای خانواده، همکاران و دیگران قابل شناسایی هستید و بنابراین می‌توان از طریق دنبال کردن فعالیت‌هایتان به خودتان رسید. سابقه: دیگران می‌توانند به راحتی شما را شناسایی کنند پس به دست آوردن سابقه و اعتماد راحت‌تر است. تلاش: این استراتژی نیازمند تلاش کمی است چرا که شما نیاز ندارید چگونگی استفاده از ابزار ناشناس‌سازی را یاد بگیرید.

اسم مستعار ماندگار خطر احتمالی: اگر به دقت استراتژی‌هایی را برای محافظت از ارتباطات خود به کار نگیرید، ممکن است یک نام مستعار به هویت واقعی شما مرتبط شود. سابقه: یک نام مستعار ماندگار این امکان را فراهم می‌کند که در پلتفرم‌های متفاوت فعالیت شما شناسایی شود و راه خوبی برای به دست آوردن سابقه و اعتماد است. تلاش: حفظ یک نام مستعار نیازمند مقداری تلاش است، مخصوصاً اگر نام رسمی خود را همچنین در جاهای دیگری استفاده می‌کنید.

ناشناسی خطر احتمالی: اگر بخواهید فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی خود انجام دهید که مجاز نیستند، ناشناسی مفید می‌تواند باشد اما حفظ آن نیز می‌تواند دشوار باشد. این گزینه را با دقت انتخاب کنید و درباره‌ی چگونگی استفاده‌ی درست از ابزار ناشناس‌سازی آگاه باشید. سابقه: ناشناسی فرصت‌های کمی برای کسب اعتماد، سابقه یا شبکه‌سازی با دیگران فراهم می‌کند. تلاش: ناشناس ماندن دشوار است و چنین کاری نیازمند احتیاط زیاد برای جلوگیری از افشای اطلاعاتی است که می‌تواند هویت شما را آشکار سازد.



بررسی کنید چه اطلاعاتی درباره‌ی شما در فضای آنلاین هم‌اکنون وجود دارد

قبل از آغاز به ایجاد هویت‌های جایگزین برای فعالیت‌های آنلاین خود، بهتر است تحقیق کنید که اینترنت چه چیزهایی را می‌تواند درباره‌ی شما آشکار سازد – فعالیتی که اغلب به آن «داکس کردن خود» می‌گویند.

بیاموزید چرا این را پیشنهاد می‌دهیم «داکس کردن» به معنی ردیابی و جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی کسی با استفاده از تمامی منابع برای انتشار آن است. یک عامل مخرب ممکن است این کار را برای به دست آوردن اطلاعات ارزشمند درباره‌ی هدف خود بکند، مثلاً برای پیدا کردن اطلاعات شخصی یک فرد مشهور در فضای آنلاین. «داکس کردن خود» به شما این اجازه را می‌دهد که متوجه شوید چه اطلاعاتی درباره‌ی شما در دسترس است و اگر لازم بود آن‌ها را از بین ببرید تا از نشر دوباره و پخش این اطلاعات جلوگیری شود.

از شر اطلاعات ناخواسته و هویت‌های قدیمی خلاص شوید

اگر عکس‌ها، ویدیوها یا اطلاعات دیگری یافتید که می‌توانست هویت‌های شما را به یکدیگر مربوط کند، شما می‌توانید با آن وبسایت‌ها و پلتفرم‌ها که اطلاعات در آن منتشر شده، تماس بگیرید و از آن‌ها بخواهید که اطلاعات را حذف کنند.

بیاموزید چرا این را پیشنهاد می‌دهیم استفاده از یک هویت برای یک مدت زمان طولانی - برای کار و برای زندگی شخصی و همچنین دیگر فعالیت‌ها - می‌تواند اطلاعات زیادی را ایجاد کند که از طریق آن بشود درباره‌ی شما تجسس یا به شما حمله کرد. حتی اگر بعضی از هویت‌های شما نام رسمی شما را همراه دارد، خوب است که به هر یک هویت‌های خود به عنوان چیزی دور ریختنی نگاه کنید و هر وقت که نیاز بود از شر اطلاعات، تصاویر، ویدیوها و حساب‌های قدیمی خلاص شوید.

نقشه‌ای از دامنه‌های اجتماعی خود ترسیم کنید

یک مرحله‌ی مهم دیگر پیش از ایجاد چند هویت این است که نقشه‌ای از دامنه‌های اجتماعی خود داشته باشید و متوجه شوید در کجا با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کنند که این تقاطع‌ها می‌تواند به حملات بین دامنه‌ای منجر شود.

به فعالیت‌ها و شبکه‌های مختلف خود چه آنلاین و چه آفلاین فکر کنید و در نظر بگیرید که هر کدام از آن‌ها چقدر حساس هستند. هنگامی که حساس‌ترین دامنه‌های خود را شناسایی کردید، به نحوه‌ی جدا نگه داشتن آنها از سایر شبکه‌های زندگی خود بیندیشید. بر اساس این بازتاب فکری، می‌توانید به توسعه‌ی هویت‌های آنلاینی که باید ایجاد کنید تا دامنه‌های حساس خود را از بقیه‌ی فعالیت‌هایتان جدا کنید، ادامه دهید.

بیاموزید چرا این را پیشنهاد می‌دهیم هر شخصی به چندین حوزه (دامنه) اجتماعی تعلق دارد - در محل کار خود و در سازمان فعالیت مدنی خود، در خانواده و حلقه‌ی دوستان خود، در تیم‌های ورزشی خود، در محله‌ی خود و در جمع بازیکن‌‌‌های بازی‌های ویدیویی. ما معمولاً برخی از شبکه‌ها و فعالیت‌های خود را بیش از دیگران ایمن می‌سازیم. به عنوان مثال، ممکن است معمولاً از ارتباطات خود بیشتر برای کار یا فعالیت‌های مدنی خود محافظت کنیم تا هنگام تعامل با دوستان در یک شبکه‌ی اجتماعی. اما هر تقاطعی بین این گروه‌ها می تواند به یک تهدید تبدیل شود. به عنوان مثال، اگر یک فعال مدنی در مورد سرگرمی خود در یک شبکه اجتماعی صحبت کند، شخصی که می‌خواهد از او جاسوسی کند ممکن است سعی کند با ارسال یک پی‌دی‌اف در مورد آن سرگرمی، او را متقاعد کند که آن را باز کند و به این ترتیب ویروسی را در دستگاهش نصب کند. با این حال، این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که یک فرد از یک هویت مشترک برای همه‌ی فعالیت‌های آنلاین خود استفاده کند. این یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد چرا باید دامنه‌های اجتماعی را از یکدیگر جدا نگه داشت تا به ایمنی حساس‌ترین فعالیت‌های ما کمک شود.

یک هویت جایگزین ایجاد کنید و آن را ایمن سازید

یک نام انتخاب کنید

هویت جدید شما می‌تواند یک نام و نام خانوادگی داشته باشد که وقتی با آن در یک پلتفرم شبکه‌ی اجتماعی برای ایجاد یک حساب ثبت نام می‌کنید، به اندازه‌ی یک نام رسمی برای آن پلتفرم معتبر خواهد بود. شما همچنین می‌توانید یک نام کمتر معمول انتخاب کنید، اما در نظر داشته باشید که بعضی از پلتفرم‌ها مانند فیسبوک از کاربران می‌خواهد که با «نامی که به طور روزمره از آن استفاده می‌کنند» ثبت نام کنند، بنابراین کمک کننده است که از یک نام معتبر استفاده کنید وقتی یک شخصیت آنلاین ایجاد می‌کنید. در هر صورت، اگر شما تصمیم دارید از یک نام مستعار در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید، باید در خاطر داشته باشید که این خطر وجود دارد که حساب شما غیر فعال شود، پس نیاز است به راه‌های جایگزین برای ارتباطات خود فکر کنید اگر دسترسی به حساب شبکه‌ی اجتماعی خود را از دست دادید.

وقتی تصمیم برای یک نام، یک نام خانوادگی و یک نام کاربری برای هویت جدید خود می‌گیرید، بهتر است تحقیقات کامل انجام دهید تا متوجه شوید آیا کس دیگری از آن نام قبلاً استفاده کرده است.

یک شماره‌ی تلفن دیگر بگیرید

راه های مختلفی برای دریافت شماره تلفن متفاوت وجود دارد و بسته به محل زندگی شما حتی ممکن است بتوانید آن را بدون مرتبط کردن به هویت رسمی خود ثبت کنید.

در برخی از کشورها می‌توانید یک سیم‌کارت اعتباری ارزان قیمت که قبلاً ثبت شده را بدون نیاز به نشان دادن مدارک هویتی خریداری کنید.

شما همچنین می‌توانید یک شماره‌ی تلفن از سرویس‌های تماس آنلاین مانند Hushed، Google Voice یا Twilio دریافت کنید.

به یاد داشته باشید که مهم است کنترل شماره‌ی تلفن جایگزین خود را حفظ کنید: اگر پرداخت برای آن را متوقف کنید، ممکن است به شخص دیگری داده شود و بازنشانی یک حسابی که با آن شماره ثبت کرده‌اید و دسترسی به آن را از دست داده‌اید، سخت‌تر شود.

بیاموزید چرا این را پیشنهاد می‌دهیم وقتی ایمیل آدرس یا حساب جدیدی را در یک شبکه‌ی اجتماعی، اپلیکیشن پیام‌رسان و غیره ثبت می‌کنید، معمولاً از شما یک شماره‌ی تلفن پرسیده می‌شود و در بیشتر مواقع شماره‌ی تلفن شما به هویت رسمی و مدارک شما متصل است. بنابراین، شماره‌ی تلفن شما می‌تواند نقطه ضعفی باشد که ممکن می‌سازد با ردگیری آن از هویت‌های جایگزین شما به خودتان رسید. به همین خاطر است که یکی از اولین گام‌های ساخت هویت‌های مختلف باید این باشد که راه‌هایی برای یافتن یک شماره‌ی تلفن متفاوت و مداوم برای هر یک از هویت‌های آنلاین خود بیابید.

آی‌پی آدرس خود را مخفی کنید

ممکن است انتخاب کنید که از طریق یک وی‌پی‌ان مورد اطمینان، آی‌پی خود را مخفی کنید، اما به یاد داشته باشید که ارائه دهنده‌ی وی‌پی‌ان قادر خواهد بود ببیند در فضای آنلاین چه کار می‌کنید، پس شما نیاز دارید به آن‌ها اعتماد داشته باشید. اگر می‌خواهید مطمئن شوید که کسی نمی‌تواند رابطه‌ای بین نام رسمی و هویت‌های جایگزین شما بیابد، بهتر است اتصالات خود را با «تور» (Tor) ناشناس‌سازی کنید.

بیاموزید چرا این را پیشنهاد می‌دهیم برای اطمینان از این که «رساننده خدمات اینترنتی» (ISP)، سرویس‌دهنده‌ی ایمیل و پلتفرم‌های آنلاین نتوانند ارتباطی بین هویت رسمی شما به هویت‌های جایگزینتان ببینند، بهترین کار این است که هم هنگام ساخت حساب‌ها برای هویت جدید خود و هم هنگام استفاده و مدیریت این حساب‌ها، نشانی آی‌پی خود را مخفی کنید.

Create a new email account

You can register a new mail account, create an alias starting from your current email account or, if you don't need a permanent address, you could use a disposable email service. Read more on all these options in our guide on safe email.

بیاموزید چرا این را پیشنهاد می‌دهیم An important step to creating an alternative online identity consists in creating a new email account. You will need to use this email to register new accounts on social networking platforms and other online services. اگر نمی‌خواهید ارائه‌دهندگان سرویس ایمیل، حساب جدید شما را به هویت رسمی‌تان ردیابی کنند، از ابزاری برای مخفی کردن نشانی آی‌پی در هنگام ساخت ایمیل جدید استفاده کنید و به خاطر داشته باشید که همیشه همان ابزار را برای چک کردن ایمیل خود به کار گیرید.

هویت‌های خود را از یک دیگر جدا نگه دارید

Apply basic practices to keep your identities separate

Whatever approach you choose, you should always apply some basic practices that can help you reduce the risk of revealing too much about your identities when using social media, chats and other online platforms.

وقتی اطلاعاتی شخصی درباره‌ی زندگی خصوصی خود منتشر می‌کنید، از پروفایل‌های خصوصی استفاده کنید که تنها تعدادی از مخاطبین انتخابی شما بتوانند آن را مشاهده کنند. وقتی از پروفایل‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی تجاری استفاده می‌کنید، از تغییرات منظمی که در سیاست‌های حفظ حریم شخصی آن پلتفرم رخ می‌دهد، آگاه باشید. این می‌تواند بر چگونگی «خصوصی» بودن پروفایل‌های شما تأثیر بگذارد. مواردی بوده است که تنظیمات شخصی تغییر کرده‌اند و در پی آن عکس‌ها، محتوا و مکالمه‌های پروفایل‌های خصوصی و گروه‌ها بر ملا شده است.

هنگام نوشتن یا انتشار تصاویر در مورد رویدادها، همیشه در نظر داشته باشید که آیا اطلاعاتی که به اشتراک می‌گذارید می تواند برای شناسایی یا حمله به شخصی استفاده شود یا خیر. همیشه فکر خوبی است که برای نوشتن در مورد افراد اجازه بخواهید. اگر تصمیم به انتشار اطلاعات دارید، این کار را فقط پس از پایان آن رویداد انجام دهید.

از رمزهای عبور قوی و منحصر به فرد و احراز هویت دو مرحله‌ای برای هر یک از حساب‌های آنلاینی که ایجاد می‌کنید، استفاده کنید.

چگونگی کاهش خطر مورد تعقیب قرار گرفتن در هنگام مرور در وب را بیاموزید.

اطلاعات شناسایی کننده را از تصاویر و دیگر فایل‌ها حذف کنید

وقتی عکس‌ها، ویدیوها یا دیگر فایل‌ها را آپلود (بارگذاری) می‌کنید، به یاد داشته باشید که متادیتا (فراداده) و دیگر اطلاعاتی که ممکن است هویت شما، موقعیت مکانی و غیره را بر ملا سازد، حذف کنید.

از حساب‌های مختلف آنلاین یا حتی پلتفرم‌های متفاوت بر اساس اهداف ارتباطی خود استفاده کنید

هر یک از هویت‌های شما باید حساب‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داشته باشد و شما باید مواظب باشید که این حساب‌ها از طریق یک آی‌پی، شماره تلفن و آدرس ایمیل متفاوتی از آن‌هایی که به هویت اصلی شما مربوط است، ثبت شده‌اند.

همچنین شاید ایده‌ی خوبی نباشد که بخواهید از یک پلتفرم شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مشترک برای هر یک از هویت‌های خود استفاده کنید: بسته به نوع فعالیت‌هایی که می‌خواهید انجام دهید و خصوصیت فردی‌ای که می‌خواهید به هر یک از شخصیت‌های خود بدهید، می‌توانید از پلتفرم‌های متفاوت استفاده کنید − مثلاً از فیسبوک برای تبلیغ برنامه‌ها و رویدادها می‌توانید استفاده کنید و از تیک‌تاک برای خطاب قرار دادن مخاطبان جوان‌تر.

حساب‌های آنلاین خود را واقعاً جدا از هم نگه دارید

اگر از حساب‌های متفاوتی در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مشترک استفاده می‌کنید، از پیشنهاداتی که در این بخش برشمردیم، پیروی کنید تا خطر احتمالی پیدا شدن رابطه‌ای میان حساب‌هایتان توسط شخص دیگری را کاهش دهید:

هر هویت را با استفاده از دستگاه‌ها، پروفایل‌ها یا محیط‌های مجازی متفاوت، تقسیم‌بندی کنید

می‌توانید از چندین ابزار برای جدا نگه داشتن هویت‌های خود در دستگاه‌هایتان استفاده کنید. در این بخش، شما می‌توانید پیشنهاداتی در مورد نحوه‌ی انجام این کار در یک کامپیوتر و یک تلفن را بیابید.

کامپیوترها

استفاده از دستگاه‌های متفاوت

شما می‌توانید یک کامپیوتر متفاوت برای هر یک از هویت‌های خود تهیه کنید. در نظر بگیرید که این دستگاه‌ها باید بتوانند به‌روزرسانی‌های امنیتی را دریافت کنند. با مراجعه به راهنمای ما درباره‌ی ویندوز، مک و لینوکس، بررسی کنید آیا دستگاهی که می‌خواهید برای هویت جایگزین خود استفاده کنید، به‌روزرسانی‌های امنیتی را دریافت می‌کند.



کامپیوتر خود را با یک فلش یو‌اس‌بی روشن کنید

اگر نیاز دارید که همه‌ی اتصالات خود برای یک هویت جایگزین را ناشناس‌سازی کنید، یک ابزار ایمن برای انجام این کار «تیلز» (Tails) است: یک سیستم عامل آزاد و متن‌باز که از طریق یک دیسکِ یو‌اس‌بی اجرا می‌شود، به اینترنت از طریق «تور» (Tor) متصل می‌شود و هیچ ردی از خود بر روی کامپیوتر شما باقی نمی‌گذارد. شما می‌توانید از فلش‌های یو‌اس‌بی متفاوت تیلز برای هر یک از هویت‌های خود که دارای بیشترین حساسیت هستند، استفاده کنید. شما می‌توانید تمامی داده‌ها برای هویت جدای خود را در یک فلش یو‌اس‌بیِ «تیلز» رمزگذاری شده با ایجاد یک «حافظه‌ی دائمی»، ذخیره کنید. درباره‌ی این گزینه بیشتر در مقالات رسمی «تیلز» بخوانید.

شما همچنین می‌توانید یک یو‌اس‌بیِ زنده‌ی «اوبونتو» با ماندگاری ایجاد کنید و از آن برای مدیریت یک هویت جدا استفاده کنید، اما با این کار فلش یو‌اس‌بی شما به صورت پیش‌فرض رمزگذاری نخواهد شد، بنابراین شما باید آن را در یک جای امن نگه دارید و مطمئن شوید کسی بدون اجازه‌ی شما از آن نمی‌تواند استفاده کند.

از ماشین‌های مجازی یا ابزار «جعبه‌ی شنی» (sandboxing) استفاده کنید

اگر کامپیوتر شما با سیستم مورد نیاز همخوانی دارد، می‌توانید نصب Qubes OS را در نظر بگیرید: یک سیستم‌عامل آزاد و متن‌باز و مبتنی بر امنیت که به شما امکان می‌دهد برای هر یک از هویت‌ها و نیازهای خود، محفظه‌های ایزوله (به نام qubes) تقسیم‌بندی کنید. نمونه‌هایی از اینکه چگونه کاربران مختلف، کیوب‌های (qubes) خود را سازماندهی می‌کنند ببینید تا بدانید چگونه می‌توانید کیوب‌های خود را برای هر یک از هویت‌هایتان سازماندهی کنید.

یکی دیگر از راه‌های ایمن برای مدیریت یک هویت جداگانه و ناشناس‌سازی همه‌ی اتصالات آن به اینترنت، Whonix، یک ماشین مجازی ناشناس است که مانند یک برنامه اجرا می‌شود و تمام ترافیک اینترنت را از طریق «تور» (Tor) هدایت می‌کند.

همچنین می‌توانید با استفاده از یک ماشین مجازی (یا VM) برای هر یک از هویت‌های مختلف خود، آن‌ها را از هم دیگر جدا نگه دارید. می‌توانید ماشین‌های مجازی را با ابزاری مانند VirtualBox، VMware یا KVM ایجاد کنید، اما در نظر داشته باشید که این راه حل نیاز به منابع زیادی از کامپیوتر شما دارد و نشانی آی‌پی شما را تغییر نخواهد داد، بنابراین بهترین کار این است که از بیش از یک ماشین مجازی همزمان استفاده نکنید و پیش از روشن کردن یک ماشین مجازی، یک وی‌پی‌ان یا «تور» را اجرا کنید.

در ویندوز یک امکان مشابه که به منابع کمتری نیازمند است اما همچنان نشانی آی‌پی شما را تغییر نمی‌دهد، Sandboxie است: یک ابزار «جعبه‌ی شنی» سازی برای اینکه هویت‌های خود را تقسیم‌بندی کنید.

حساب‌های متفاوت بر روی دستگاه‌های مختلف خود ایجاد کنید

اگر نیازی به محافظت از شخصیت‌های خود در برابر حملات پیچیده یا در برابر بازرسی کننده‌ی دستگاهتان ندارید، می‌توانید یک حساب کاربری متفاوت برای هر یک از هویت‌های خود ایجاد کنید. چگونگی ایجاد حساب‌های کاربری مختلف در ویندوز، مک و لینوکس را بیاموزید.



از مرورگر‌ها، پروفایل‌ها یا افزونه‌های مرورگرِ متفاوت استفاده کنید

تلفن‌ها

استفاده از دستگاه‌های متفاوت

Consider dedicating a separate phone to each of your identities. Note that these devices have to be able to receive security updates. در راهنمای ما درباره‌ی اندروید و آی‌اواس بررسی کنید آیا دستگاهی که می‌خواهید برای هویت جایگزین خود استفاده کنید، به‌روزرسانی‌های امنیتی را دریافت می‌کند.



حساب‌های مختلف بر روی اندروید ایجاد کنید

اگر نیازی به محافظت از شخصیت‌های خود در برابر حملات پیچیده یا در برابر بازرسی کننده‌ی دستگاهتان ندارید، می‌توانید برای هر یک از هویت‌های خود یک حساب کاربری متفاوت در تبلت یا تلفن خود ایجاد کنید. درباره‌ی چگونگی ایجاد حساب‌های کاربری متفاوت در اندروید بیاموزید.



برای اپلیکیشن‌های خود در اندروید «جعبه‌ی شنی» ایجاد کنید

در صورتی که ترجیح می‌دهید مدام از حسابی به حساب دیگر تغییر ندهید، می‌توانید از Shelter نیز استفاده کنید (فقط در F-Droid موجود است): یک ابزار «جعبه شنی» (sandboxing) که به شما امکان می‌دهد هویت‌های جایگزین را در پروفایل کار اندروید، تقسیم‌بندی کنید. توجه داشته باشید که این کار نشانیِ آی‌پیِ شما را تغییر نمی‌دهد و از شما در برابر حملات پیچیده یا در برابر شخصی که دستگاه‌های شما را بازرسی می‌کند محافظت نخواهد کرد.

از مرورگرهای مختلف استفاده کنید

اگر فقط برای مدیریت هویت‌های جایگزین خود به یک مرورگر نیاز دارید، می‌توانید از مرورگری استفاده کنید که متفاوت از آن است که معمولاً برای هویت اصلی خود استفاده می‌کنید. در راهنمای ما درباره‌ی مرورگریِ ایمن، بیاموزید چه مرورگرهایی را می‌توانید انتخاب کنید. استفاده از مرورگر «تور» را در اندروید یا مرورگر «آنیون» را بر روی آی‌اواس در نظر بگیرید تا یک هویت جایگزین را با نشانی آی‌پی متفاوت مدیریت کنید وقتی که از یک دستگاه مشترک استفاده می‌کنید.



بیاموزید چرا این را پیشنهاد می‌دهیم جدا نگه داشتن هویت‌های خود از یکدیگر با مدیریت هر یک از آن‌ها در یک دستگاه، پروفایل کاربری یا «جعبه شنی» متفاوت، به شما کمک می‌کند از خطاهای انسانی مانند پاسخ دادن به پیامی از حساب اشتباه جلوگیری کنید و همچنین پیدا کردن رابطه‌ای میان هویت‌های مختلف شما از طریق انگشت‌نگاری دستگاه یا مرورگر سخت‌تر خواهد شد. برخی از ابزار مانند «وونیکس» (Whonix)، «مرورگر تور» یا سیستم عامل «کیوبز» (Qubes OS)، این امکان را فراهم می‌کند که بیش از یک هویت را با نشانی‌های آی‌پی متفاوت مدیریت کنید وقتی از دستگاه مشترک استفاده می‌کنید. در برخی موارد شاید بخواهید هر هویت را در یک مرورگر یا اپلیکیشن متفاوتی مدیریت کنید تا مطمئن شوید که از یک هویت به جای دیگری در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، چت‌ها و غیره استفاده نمی‌کنید.

از روش‌های پرداخت آنلاینی استفاده کنید که هویت رسمی شما را برملا نخواهد کرد

اگر نیاز به خرید آنلاین برای هویت مستعار خود دارید، شاید بخواهید از روش‌های پرداختی‌ای استفاده کنید که به نام رسمی و حساب بانکی شما متصل نیست.

در کنار رمزارزها که مدیریت آن‌ها ممکن است سخت‌تر باشد، شما می‌توانید در برخی کشورها با پول نقد کارت‌های از پیش پرداخت شده (prepaid) را در فروشگاه‌ها خریداری کنید یا حسابی در یک بانک باز کنید که به شما کارت‌های اعتباری مجازی ارائه می‌دهد که هویت شما را در برابر فروشنده‌ها مخفی نگه می‌دارد.

به چگونگی مدیریت هویت‌های مختلف خود در فضاهای فیزیکی فکر کنید

اگر فعالیت‌های هویت جایگزین شما به فضای آنلاین منتهی نمی‌شود، شما نیاز دارید به این فکر کنید که چگونه می‌خواهید چهره‌ی خود را در رابطه با هویت مستعار خود نشان دهید.

به این فکر کنید که چگونه زندگی روزمره‌ی خود را از فعالیت‌های فیزیکی شخصیت جایگزین خود، برای مثال هنگام سخنرانی یا شرکت در یک رویداد جدا کنید. ممکن است انتخاب کنید که با ظاهری متفاوت یا با ماسک تغییر چهره دهید یا فقط در فضاهایی چهره‌ی خود را نشان دهید که افراد مورد اعتماد حضور دارند و عکس و فیلم گرفتن مجاز نیست. با این حال، همچنین در نظر بگیرید که مسیر رسیدن به آن فضا ممکن است تحت نظر باشد، برای مثال توسط دوربین های امنیتی.

شما می‌توانید یک هویت دورریختنی و یک‌بار مصرف ایجاد کنید تا بتوانید با آشنایان جدید ارتباطتان را حفظ کنید. این به شما مقداری زمان می‌دهد که متوجه شوید پیش از آن که این افراد را وارد شبکه‌ی امن‌تر خود کنید، آیا قابل اعتماد هستند.

[پیشرفته] - یک وبسایت که نتواند به هویت شما متصل شود ایجاد کنید

بررسی کنید که آیا نام دامنه و ثبت‌کننده‌ای که انتخاب می‌کنید به شما امکان حفظ حریم شخصی را می‌دهد و سعی کنید ارائه‌دهنده‌ی نام دامنه‌ای را پیدا کنید که این گزینه را رایگان ارائه می‌دهد.

برای اطمینان از اینکه حتی ارائه دهنده‌ی نام دامنه‌ی شما نیز نداند شما چه کسی هستید، می‌توانید دامنه‌ی خود را در Njalla ثبت کنید: یک ثبت کننده‌ی ناشناس که درخواست‌ها و پرداختی‌های رمزگذاری شده را در رمزارزها می‌پذیرد.