À propos de Security-in-a-Box

Security in a Box (SiaB) est un projet de Front Line Defenders.

Created in 2005 (as NGO in a Box - Security edition) in collaboration with Tactical Technology Collective and then renamed to its current title in 2009, it was significantly overhauled by Front Line Defenders in 2021 and is undergoing a continuous update process.

Security in a Box vise principalement à aider une communauté mondiale de défenseuses et défenseurs des droits humains dont le travail les met en danger. Ce projet est reconnu dans le monde entier comme une ressource fondamentale pour aider les personnes à risque à protéger leur sécurité numérique et leur vie privée.

Security in a Box est un outil gratuit en open-source hébergé sur Gitlab.com.

Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou contribuer à Security in a Box, veuillez suivre les instructions du fichier Readme du projet SiaB sur Gitlab.

Accéder à Security in a Box de façon anonyme

Pour accéder à Security in a Box de façon anonyme à l’aide du navigateur Tor Browser, vous pouvez consulter le service onion ci-dessous :

http://lxjacvxrozjlxd7pqced7dyefnbityrwqjosuuaqponlg3v7esifrzad.onion/fr/

À propos de Front Line Defenders

Front Line Defenders a été fondée avec pour objectif de protéger les défenseur·ses des droits humains en danger, c’est-à-dire les personnes qui œuvrent de façon non violente pour que soient respectés un ou plusieurs droits garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). Front Line Defenders vise à répondre à certains des besoins identifiés par les défenseur·ses eux-mêmes, notamment la protection, le réseautage, la formation et l’accès à des organismes internationaux qui peuvent agir en leur nom.

Bailleurs de fonds

Le développement de Security-in-a-Box est soutenu par Hivos, Internews, Sida, Oak Foundation, Sigrid Rausing Fund, AJWS, Open Society Foundations, Ford Foundation, et l'IEDDH.

Ce site Web a été conçu avec l’aide de l’Union européenne. Toutefois, le contenu de ce site relève de la responsabilité de Front Line Defenders et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les opinions de l’Union européenne.

Licence

Ce travail est sous licence Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported License. Nous encourageons fortement la réutilisation des informations contenues dans Security in a Box.