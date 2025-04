Politique d'utilisation des données

Pourquoi ce n’est pas une «politique de confidentialité» ?

De nombreux sites Web renvoient à leurs « politiques de confidentialité » à partir de leurs pages d’accueil, mais ce qu’ils vous disent réellement, c’est comment ils prévoient d'utiliser vos données. Nous pensons qu’il est important d’être transparent sur le fait que cette politique est une promesse sur la façon dont nous utiliserons les données que vous laissez lorsque vous visitez ce site, mais ni cette promesse ni la promesse de tout autre site vous donne une totale confidentialité.

La politique de confidentialité est une indication légale obligatoire de la façon dont l’opérateur du site Web recueille, conserve et partage des informations personnellement identifiables. En d’autres termes, c’est souvent une liste de la façon vos données personnelles ne sont pas confidentielles et sous leur contrôle. Il existe des raisons légitimes pour lesquelles les personnes et les organisations qui gèrent des sites Web doivent conserver des données sur vos visites. Nous limitons les données que nous conservons aux seules données dont nous avons besoin pour maintenir le site et satisfaire aux exigences légales et financières en matière de rapports.

Consulter Security-in-a-Box

Securityinabox.org est géré par Front Line Defenders, une organisation à but non lucratif basée à Dublin, en Irlande, régie par la loi européenne sur les données.

Lorsque vous naviguez sur ce site, nous recueillons des informations sur votre visite telles que celles que les navigateurs Web et les serveurs rendent généralement disponibles. Si vous n’avez pas le mode 'Ne pas suivre' (Do not Track) activé, nous pouvons toujours recueillir les informations anonymes / anonymisées suivantes lorsque vous visitez notre site Web :

l’heure et la date auxquelles vous avez visité le site

la première page que vous visitez

combien de fois vous cliquez sur les liens

combien de temps vous êtes resté sur le site

la dernière page que vous visitez avant de partir

what site brought you to the page (if you followed a link from another page, like on a search engine or social media)

quels sites vous avez visités à travers les liens sur notre site

ce que vous téléchargez à partir de notre site

quel mot-clé ou quels mots-clés vous avez utilisés si vous avez trouvé le site à l’aide d’un moteur de recherche

quel navigateur vous utilisez

quel système d'exploitation vous utilisez

quel type d’appareil vous utilisez (ordinateur ou smartphone ou tablette)

quelle est la marque de l'appareil que vous utilisez

quel est le modèle de l'appareil que vous utilisez

votre pays

votre adresse IP (Nous anonymisons les adresses IP des visiteurs dans nos statistiques : nous utilisons ces informations pour protéger nos serveurs contre les abus. Nous n’utilisons pas ces informations pour identifier les visiteurs de Security-in-a-Box.)

la résolution de votre écran

la langue de votre navigateur

combien de fois vous avez consulté le site

le nombre de jours depuis votre dernière visite sur le site

Nous faisons cela pour mieux comprendre comment les gens utilisent le site et afin de pouvoir résoudre les problèmes avec le site quand ils surviennent. De temps à autre, nous publions également des rapports qui contiennent des renseignements très généraux sur les visiteurs de ce site, comme le nombre total de visiteurs ou les pays ou autres sites Web qui comptent le plus de visites.

Nous pouvons recueillir des statistiques sur le comportement des visiteurs de Security-in-a-Box. Par exemple, Security-in-a-Box peut révéler combien de visiteurs naviguent d’une page à l’autre dans la boîte à outils. Nous le faisons afin de trouver des façons d’améliorer la boite à outils et de développer du contenu qui répond mieux à vos besoins.

We collect this information using open-source analytics software that we host ourselves. This means that even the people who wrote the software do not see any of your information. This is done through a combination of server logs, javascript, and cookies. We need the server logs to protect this site and our servers, but you can block javascript using NoScript and turn off or delete cookies and the site will continue to work correctly. We do not partner with third parties to collect this information, nor do we share information with third parties, with the exception of the release of non-personally-identifying information in formats described above.

J'utilise un VPN

Les VPN peuvent masquer votre adresse IP et votre pays, mais certaines données peuvent encore être visibles. Si vous utilisez un VPN pendant que vous naviguez sur notre site Web, et que vous n’avez pas activé DNT (Do not track), nous verrons toutes les informations ci-dessus, enregistrerons votre adresse IP et votre pays, ce qui affichera l’adresse IP et le pays du point de sortie de votre VPN.

J'utilise TOR

Tout comme lorsque vous utilisez un VPN, nous pouvons toujours accéder aux informations ci-dessus, bien que la modification des adresses IP du nœud de sortie ajoute une complication. De plus, si nous le voulions, nous pourrions revenir aux adresses IP du nœud de sortie qui sont régulièrement publiées par Tor et déterminer si vous utilisez TOR. Mais c’est quelque chose que nous n’avons jamais fait et que nous ne ferions pas. Nous verrons également des informations similaires si vous visitez ce site via notre service Onion.

Utilisation de la boite à outils et des services connexes

Occasionnellement, nous pouvons donner des liens vers des projets de Front Line Defenders, Tactical Tech ou d’autres partenaires de ce site.

Dans le cas d’autres projets hébergés par Front Line Defenders, nous pouvons offrir la possibilité d’interagir d’une manière qui nécessite la collecte d’informations d’identification personnelle, comme fournir une adresse e-mail, afin que nous puissions vous envoyer les mises à jour que vous avez décidé de recevoir. Dans ce cas, Front Line Defenders ne collecte ces informations que dans la mesure où elles sont nécessaires ou appropriées pour atteindre l’objectif de l’interaction du visiteur. Vous pouvez toujours refuser de fournir vos informations uniques ou retirer votre consentement à tout moment. Cela peut vous empêcher de vous engager pleinement dans certaines activités, mais nous nous efforçons de rendre le maximum de notre contenu disponible sans aucune sorte de barrière. Quelle que soit la manière dont vous choisissez d’interagir avec un site de Front Line Defenders, cela est volontaire et n’affectera pas votre utilisation de Security-in-a-Box. Le site de Security-in-a-Box lui-même ne vous demandera pas de fournir des informations d’identification personnelle.

Les projets et sites hébergés par Front Line Defenders et d’autres partenaires ont leurs propres politiques d’utilisation des données et vous devriez vérifier les politiques applicables si vous avez des questions sur vos données et ces sites.

Modifications de cette politique

Bien que la plupart des changements soient susceptibles d’être mineurs, nous pouvons modifier la politique de confidentialité de Security-in-a-Box de temps à autre, en réponse à des changements juridiques et techniques et à notre discrétion. Nous encourageons les visiteurs à consulter fréquemment cette page pour vérifier tout changement de cette politique d’utilisation des données. Continuer à utiliser ce site après toute modification de cette politique d’utilisation des données, revient à accepter ces modifications.

Toutes les questions relatives aux politiques d’utilisation des données de Security-in-a-Box doivent être adressées par écrit à Front Line Defenders .

Réutilisation de cette politique d’utilisation des données

Vous pouvez réutiliser et vous inspirer de cette politique d’utilisation des données après vous être assuré qu’elle est conforme à la façon dont votre site Web suit, utilise et divulgue les informations des utilisateurs.

_Ce document a été mis à jour le 13 octobre 2020. _