Avertissement

Les logiciels et la documentation compris dans ce document « Security-in-a-Box – Security Edition » sont fournis « tel quel ». Nous écartons et rejetons expressément toute garantie ou condition implicite ou explicite, quelle qu’elle soit, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de la qualité marchande et de convenance à une fin particulière, dans la mesure où une telle décharge de responsabilité est permise. En aucun cas, Front Line Defenders, Tactical Technology Collective, ou tout agent ou représentant de ces derniers ne pourront être tenus responsables de dommages directs, indirects, accessoires, particuliers, exemplaires ou consécutifs, quels qu’ils soient (y compris, mais sans s’y limiter, l’obtention de biens et services de substitution ; la perte d’utilisation, de données ou de profits ; ou l’interruption des activités), et ce, quelle qu’en soit la cause, selon toute théorie de responsabilité, découlant de toute utilisation ou de l’incapacité d’utiliser ce logiciel, même si informé de la possibilité d’un tel dommage. Aucun élément de cet avis de non-responsabilité n’affecte vos droits prévus par la loi.