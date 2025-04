Birden fazla çevrimiçi kimlik oluşturun ve koruyun

Güncellendi 9 September 2024

Bu kılavuz, alternatif çevrimiçi kimlikler oluşturma nedenlerini düşünmenize yardımcı olur ve bu kimlikleri güvence altına almak için yöntemler önerir. Amaç, bu kimliklerin özel hayatınızla veya diğer çevrimiçi kimliklerle bağlantılandırılmasını mümkün olduğunca zorlaştırmaktır.

Stratejinizi oluşturun

Ayrı kimlikleri korumaya yönelik stratejiler tam şeffaflıktan tam anonimliğe çeşitlilik gösterebilir.

Risk durumunuza, ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize bağlı olarak, resmi adınızı şeffaf bir şekilde kullanmayı, kendi adı ve hikayesi olan alternatif bir kişilik oluşturmayı veya kimliğinizi tamamen gizlemeyi seçebilirsiniz.

Aşağıda, bu stratejilerin her birinin açıklamasını ve sizin için en uygun olanı belirlemenize yardımcı olacak bilgileri bulabilirsiniz.

Gerçek kimlik

Resmi adınızla çevrimiçi içerik yayınlamak, kimliğinizin güvenilirlik ve itibar sağladığı durumlarda mantıklı olabilir.

Eğer kim olduğunuz konusunda şeffaf olmaya karar verirseniz, bu tüm özel hayatınızı internette ifşa etmek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Örneğin, medya kuruluşlarına ve diğer web sitelerine katkılarınızı imzalamak için belgelerinizde ad ve soyadınızı kullanabilir, ancak yakın arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim kurmak için sosyal medya ve sohbet gruplarında bir takma ad kullanarak özel profiller oluşturabilirsiniz.

What counts in these cases is that you always apply basic practices to keep your identities separate.

Kalıcı takma ad kullanımı

Belirli bir faaliyet için alternatif bir adı uzun bir süre boyunca sürekli olarak alternatif bir ad kullanıyorsanız, kalıcı takma ad kullanmayı tercih ediyorsunuz demektir. Bu strateji, çevrimiçi yayınladığınız içerikler nedeniyle karşılaşabileceğiniz siyasi veya ekonomik yaptırımları azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda, alternatif adınıza bağlı bir çevrimiçi itibar geliştirmenize olanak tanır. Bu, güvene dayalı çevrimiçi topluluklarda diğer insanların size güvenip güvenemeyeceklerine karar vermelerini mümkün kılan önemli bir unsurdur.

Ayrıca, farklı amaçlar için birden fazla takma ad (ve itibar) kullanmak da mümkündür. Örneğin, bir aktivist olarak kullandığınız ad ile hobi olarak çektiğiniz fotoğrafları yayınlamak için kullandığınız hesapta farklı takma isimler kullanabilirsiniz.

Alternatif bir kimlik, kolektif olarak da yönetilebilir. Bu seçenek, grup iş birliğinin avantajlarını sunar ancak başkalarının tercihleri nedeniyle diğer kişilerin riske maruz kalmasını önlemek için, iyi bir koordinasyon pratiği geliştirmeli ve güçlü güvenlik önlemleri almalısınız.

Aşağıda takma adla kullanılan bir kimlik oluşturma ve koruma yöntemlerine dair talimatları bulabilirsiniz.

Anonimlik

Tam bir çevrimiçi anonimlik elde etmek zor olabilir, ancak anonimleştirme araçları ve stratejileri, özgürlüğünüzü ve refahınızı tehlikeye atabilecek ve hatta yakın çevrenizi tehlikeye atabilecek yüksek riskli durumlarda oldukça faydalıdır.

Kalıcı takma ad kullanımının aksine, tam anonimlik, belirli bir amacı gerçekleştirmek için hiçbir iz bırakmadan kısa ömürlü bir kimlik kullanmaktan ibarettir. Örneğin, bir medya kuruluşuna belgeler göndermek isteyen bir ihbarcı, gazetecilerle iletişim kurmak için anonim kalmaya yardımcı olacak araçları kullanır ve bu amaçla oluşturduğu hesabı sonrasında siler.

Eğer çevrimiçi faaliyetlerinizi anonimleştirmeyi düşünüyorsanız, bazı ülkelerde bu stratejinin yanlış bir şey yaptığınızın işareti olarak yorumlanabileceğini unutmayın. Bu tür durumlarda, hedeflerinize ulaşmak için hiç internet kullanmamak dahil başka yollar bulup bulamayacağınızı değerlendirin.

Learn more about the tools and strategies you can use to anonymize your connections, messages and file sharing.

Stratejileri Karşılaştırma

Farklı kimlik seçeneklerinin avantajları ve dezavantajları:

Sizin için daha riskli İtibar Sürdürme Çaba gerekli Gerçek Kimlik + ++ - Kalıcı Takma Ad Kullanımı - + + Anonimlik -- - ++

Gerçek Kimlik Risk: Resmi kimliğinizi çevrimiçi kullanmak, aile üyeleri, iş arkadaşları ve diğer kişiler tarafından kolayca tanınmanız anlamına gelir, böylece faaliyetleriniz sizinle kolayca ilişkilendirilebilir. İtibar: Kolayca tanınabildiğiniz için itibar kazanmak ve güven oluşturmak daha kolaydır. Çaba: Anonimleştirme araçlarını nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekmediğinden bu strateji çok az çaba gerektirir.

Kalıcı Takma Ad Risk: Bağlantılarınızı korumak için bir strateji geliştirmezseniz takma adınız resmi kimliğinizle ilişkilendirilebilir. İtibar: Kalıcı bir takma ad, platformlar arasında tanınmanızı ve itibar ve güven kazanmanızı sağlar. Çaba: Bir takma adı sürdürmek, özellikle resmi adınızı başka yerlerde kullanmanız durumunda bir kısım çaba gerektirir.

Anonimlik Risk: Bulunduğunuz bağlamda yaptırıma tabi faaliyetlerde bulunmak istiyorsanız anonimlik faydalı olmakla beraber anonimliği sürdürmek zor olabilir. Buna karar verirken iyice düşünün ve anonimleştirme araçlarını doğru şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenin. İtibar: Anonimlik, güven ve itibar kazanmak veya başkalarıyla bağlantı kurmak açısından sınırlı fırsatlar sunar. Çaba: Anonimlik sağlamak zordur ve böyle bir çaba, kimliğinizi ifşa edebilecek bilgilerin sızmasını önlemek için sürekli dikkat gerektirir.



İnternette halihazırda hakkınızda hangi bilgilerin bulunduğunu kontrol edin

Çevrimiçi faaliyetleriniz için alternatif kimlikler oluşturmaya başlamadan önce, internette sizinle ilgili nelerin olduğunu öğrenmek için araştırma yapmak en iyisidir – bu etkinlik genellikle "self-doxing" olarak adlandırılır.

Bu adımı neden öneriyoruz Doxing, bir kişi hakkında yayınlamak için mevcut tüm kaynakları kullanarak bilgi toplama eylemidir. Kötü niyetli bir kişi, hedefi hakkında önemli bilgileri tespit etmek için bunu yapabilir; örneğin, çevrimiçi bir kişiliğin özel ayrıntılarını öğrenmek için yapabilir. "Self-doxing" ise, sizin hakkınızda hangi bilgilerin erişilebilir olduğunu bulmanızı ve gerekirse bu verileri silerek bu bilgilerin tekrar yayımlanmasını ve yayılmasını önlemenizi sağlar.

İstenmeyen bilgilerden ve eski kimliklerden kurtulun

Kimliklerinizi birbiriyle ilişkilendirmeye yardımcı olabilecek görüntüler, videolar veya başka bilgiler bulursanız, bunların yayımlandığı web siteleri ve platformlarla iletişime geçebilir ve kaldırılmalarını talep edebilirsiniz.

Bu adımı neden öneriyoruz Bir kimliği uzun süre kullanmak — hem işiniz hem özel hayatınız hem de diğer faaliyetleriniz için — profilizi çıkarmak veya size saldırmak için kullanılabilecek birçok bilgi bilgiyi barındırma riski taşır. Resmi adınızı taşıyanlar da dahil olmak üzere çevrimiçi kimliklerinizi tek kullanımlık olarak düşünmek ve ihtiyaç duyduğunuzda bilgi, resim, video ve eski hesaplardan kurtulmak faydalı olabilir.

Sosyal alanlarınızın haritasını çıkarın

Birden fazla kimlik oluşturmadan önce atılması gereken diğer bir önemli adım da sosyal alanlarınızın haritasını çıkararak nerelerde çakışma eğilimi gösterdiklerini ve hangi kesişmelerin alanlar arası saldırılara yol açabileceğini belirlemektir.

Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı farklı faaliyetlerinizi ve ağlarınızı göz önüne alın ve her birinin ne kadar hassas olduğunu değerlendirin. En hassas olan alanları belirledikten sonra, bunları hayatınızdaki diğer ağlardan nasıl ayrı tutabileceğinizi göz önünde bulundurun. Bu değerlendirmeye dayanarak, hassas alanlarınızı diğer faaliyetlerinizden ayırmak için oluşturmanız gereken çevrimiçi kimlikleri geliştirmeye devam edebilirsiniz.

Bu adımı neden öneriyoruz Her insanın iş yeri, örgütlendiği organizasyonu, ailesi, arkadaş çevresi, spor grupları, mahalle ve video oyun grupları dahil olmak üzere parçası olduğu çeşitli sosyal alanları vardır. Genellikle bazı sosyal ağları ve faaliyetlerimizi diğerlerinden daha fazla koruma eğiliminde olabiliriz. Örneğin, işimiz veya aktivizmimizle ilgili iletişimlerimizi daha çok koruma eğilimindeyken, sosyal medya platformunda arkadaşlarımızla olan etkileşimlerimize daha az özen gösteriyor olabiliriz. Ancak bu gruplar arasındaki herhangi bir kesişme tehdit haline gelebilir. Mesela, bir aktivist bir sosyal ağda hobisinden bahsederse, onun hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bir kişi, bahsettiği hobi ile ilgili bir konuda virüslü bir PDF gönderip bunu açmasını sağlayarak cihazına virüs bulaştırmayı deneyebilir. Ancak bu durum yalnızca bir kişinin çevrimiçi yaptığı her şey için aynı kimliği kullanması durumunda mümkün olur. Sosyal alanları birbirinden ayrı tutulmasının en hassas faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmasının nedenlerinden biri de budur.

Alternatif bir kimlik oluşturun ve koruma altına alın

Bir isim seçin

Yeni kimliğiniz, hesap oluşturduğunuz sosyal medya platformunun resmi bir ad olarak kabul edebileceği bir ad ve soyad içermeli. Daha az inandırıcı bir isim de seçebilirsiniz, ancak bazı platformların − özellikle Facebook'un − kullanıcıların "günlük hayatta kullandıkları isimle" kayıt olmalarını zorunlu kıldığını unutmayın. Bu nedenle, çevrimiçi bir kişilik oluştururken inandırıcı bir isim seçmek faydalı olabilir. Her durumda, sosyal medya platformlarında bir takma ad kullanmaya karar verirseniz, hesabınızın devre dışı bırakılma riskini aklınızda bulundurmalı ve sosyal medya hesabınıza erişiminizi kaybetmeniz durumunda iletişim kurmak için alternatif yollar düşünmelisiniz.

Yeni çevrimiçi kişiliğiniz için ad, soyad ve kullanıcı adı seçtikten sonra, bu ismi halihazırda bir başkasının kullanıp kullanmadığını öğrenmek için kapsamlı bir araştırma yapmanız en iyisidir.

Farklı bir telefon numarası edinin

Farklı bir telefon numarası almanın çeşitli yolları vardır ve yaşadığınız yere bağlı olarak, numarayı resmi kimliğinizle bağlantı kurmadan kaydedebilmeniz bile mümkün olabilir.

Bazı ülkelerde, belgelerinizi göstermeniz gerekmeksizin satın alabileceğiniz ve önceden kayıtlı olan ucuz bir ön ödemeli SIM kart alabilirsiniz.

Hushed, Google Voice veya Twilio gibi çevrimiçi arama hizmetlerinden de bir telefon numarası edinebilirsiniz.

Alternatif telefon numaranızın kontrolünü elinizde tutmanın önemli olduğunu unutmayın: Eğer bu numara için ödeme yapmayı bırakırsanız, numara başka birine yeniden tahsis edilebilir ve bu numara ile kaydettiğiniz bir hesaba erişiminizi kaybetmeniz durumunda o hesabı kurtarmak zorlaşabilir.

Bu adımı neden öneriyoruz Yeni bir e-posta adresi aldığınızda veya sosyal medya yahut mesajlaşma uygulamaları gibi platformlarda bir hesap oluşturduğunuzda, genellikle bir telefon numarası istenir ve çoğu durumda telefon numaranız belgeleriniz ve resmi kimliğinizle bağlantılıdır. Dolayısıyla, telefon numaranız, sizin bulunmanıza neden olacak zayıf bir nokta olabilir. Bu yüzden, birden fazla kimlik oluşturmanın ilk adımlarından biri, her bir çevrimiçi kişiliğiniz için farklı ve kalıcı bir telefon numarası almanın yollarını bulmak olmalıdır.

IP adresinizi gizleyin

IP adresinizi gizlemek için güvenilir bir VPN kullanabilirsiniz, ancak VPN sağlayıcısı çevrimiçi faaliyetlerinizi görebileceği için güvenilir bir sağlayıcı seçmeniz önemlidir. Resmi adınızın alternatif kimliklerinizle ilişkilendirilemeyeceğinden emin olmak istiyorsanız, bağlantılarınızı Tor ile anonimleştirmeniz en iyisidir.

Bu adımı neden öneriyoruz İnternet servis sağlayıcınız (ISS), e-posta sağlayıcınız ve çevrimiçi platformların resmi kimliğinizi alternatif kimliklerinizle ilişkilendirememesi için IP adresinizi gizlemek önemlidir. Bu adımı hem yeni kimliğiniz için hesap oluştururken hem de bu hesapları kullanıp yönetirken uygulamalısınız.

Create a new email account

You can register a new mail account, create an alias starting from your current email account or, if you don't need a permanent address, you could use a disposable email service. Read more on all these options in our guide on safe email.

Bu adımı neden öneriyoruz An important step to creating an alternative online identity consists in creating a new email account. You will need to use this email to register new accounts on social networking platforms and other online services. Eğer e-posta sağlayıcısının yeni hesabınızı resmi kimliğinizle ilişkilendirmesini istemiyorsanız, yeni e-posta hesabınızı oluştururken IP adresinizi gizlemek için bir araç kullanın. Ayrıca, e-postalarınızı kontrol ederken de her zaman aynı aracı kullanmayı unutmayın.

Kimliklerinizi birbirinden ayrı tutun

Apply basic practices to keep your identities separate

Whatever approach you choose, you should always apply some basic practices that can help you reduce the risk of revealing too much about your identities when using social media, chats and other online platforms.

Özel hayatınıza dair kişisel ayrıntıları paylaşırken, yalnızca seçili kişilerin erişebileceği özel profiller kullanın. Sosyal medyada özel profiller kullanırken, platformun gizlilik politikalarındaki düzenli değişiklikleri takip edin. Bu değişiklikler, profillerinizin ne kadar "özel" olduğunu etkileyebilir. Gizlilik ayarları değiştikten sonra, özel profillerin ve grupların resim, içerik ve sohbetlerinin ifşa edildiği durumlar meydana gelmiştir.

Olaylar hakkında yazarken veya görüntü paylaşırken, paylaştığınız bilgilerin bir kişiyi tanımlamak veya ona saldırmak için kullanılıp kullanılamayacağını her zaman göz önüne alın. Kişiler hakkında yazmadan önce izin isteyin. Şayet bilgi paylaşmaya karar verirseniz, bunu etkinlik bittikten sonra yapın.

Oluşturduğunuz her çevrimiçi hesap için güçlü ve özgün şifreler kullanın ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

Webde gezinirken takip edilme riskini nasıl azaltacağınızı öğrenin.

Resimlerden ve diğer dosyalardan tanımlayıcı bilgileri kaldırın

Resim, video veya diğer dosyaları yüklerken, kimliğinizi, konumunuzu ve diğer bilgileri ifşa edebilecek meta verileri ve diğer bilgileri silmeyi unutmayın.

İletişim hedeflerinize göre farklı hesaplar veya hatta farklı platformlar kullanın

Her bir kimliğinizin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında farklı hesapları olmalı ve bu hesapları kaydederken, ana kimliğinizle bağlantılı olandan farklı bir IP adresi, telefon numarası ve e-posta adresi kullanmaya özen göstermelisiniz.

Her kimliğiniz için farklı sosyal medya platformlarını ve mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya çalışın. Yapmak istediğiniz faaliyetlerin türüne ve kimliklerinize vermek istediğiniz karaktere bağlı olarak, her biri için farklı platformlar kullanmaya karar verebilirsiniz. Örneğin, etkinlikleri tanıtmak için Facebook’u, genç bir kitleye ulaşmak istiyorsanız TikTok’u tercih edebilirsiniz.

Çevrimiçi hesaplarınızı gerçekten ayrı tutun

Aynı sosyal medya platformlarında farklı hesaplar kullanıyorsanız, hesaplarınızın birbirine bağlanması riskini azaltmak için bu bölümde listelenen önerileri uygulayın:

Her bir kimliği farklı cihaz, profil veya sanal ortam kullanarak kategorilere ayırın

Kimliklerinizi cihazlarınızda ayrı tutmak için çeşitli araçlar kullanabilirsiniz. Bu bölümde, bunu bir bilgisayarda ve telefonda nasıl yapacağınıza dair öneriler bulabilirsiniz.

Bilgisayarlar

Farklı cihazlar kullanın

Her bir kimliğiniz için farklı bir bilgisayar alabilirsiniz. Ancak, aldığınız bu cihazların güvenlik güncellemelerini alabilir durumda olması gerektiğini unutmayın. Alternatif kimliğiniz için kullanmayı düşündüğünüz cihazın güvenlik güncellemelerini alıp almayacağını kontrol etmek için Windows, Mac ve Linux rehberlerimize göz atın.



Bilgisayarınızı bir USB diskten başlatın

Eğer alternatif bir kimlik için tüm bağlantılarınızı anonimleştirmeniz gerekiyorsa, bunu yapmak için Tails güvenli bir araç olabilir. Tails, bir USB sürücüden çalışan, internete Tor üzerinden bağlanan ve bilgisayarınızda hiçbir iz bırakmayan ücretsiz ve açık kaynaklı bir işletim sistemidir. En hassas kimliklerinizin her biri için farklı bir Tails USB'si kullanabilirsiniz. Şifrelenmiş Tails USB sürücüsünde kalıcı bir depolama alanı oluşturarak ayrı kimliğinizle ilgili tüm verilerinizi saklayabilirsiniz. Bu seçenek hakkında daha fazla bilgiyi Tails'in kendi kılavuzunda bulabilirsiniz.

Ayrı kimliklerinizi yönetmek için kalıcı depolamaya sahip canlı USB'de bir Ubuntu de oluşturabilirsiniz. Ancak, bu çözümle USB sürücünüz varsayılan olarak şifrelenmeyecektir. Bu nedenle, USB sürücünüzü güvenli bir yerde saklamalı ve izniniz olmadan kimsenin kullanamayacağından emin olmalısınız.

Sanal makineler veya sandboxing (korumalı alan) araçları kullanın

Bilgisayarınız sistem gereksinimleri ile uyumluysa, her bir kimliğiniz ve ihtiyacınız için (qubes olarak adlandırılan) izole bölmeler oluşturmanıza olanak tanıyan, ücretsiz ve açık kaynaklı, güvenlik odaklı bir işletim sistemi olan Qubes OS kurmayı düşünebilirsiniz. Her bir kimliğiniz için qubes'lerinizi nasıl düzenleyebileceğinizi anlamak için farklı kullanıcı türlerinin qubes'lerini nasıl organize ettiğine dair bazı örnekleri inceleyin.

Ayrı bir kimliği yönetmenin ve tüm internet bağlantılarını anonimleştirmenin bir başka güvenli yolu da, bir uygulama gibi çalışan ve tüm internet trafiğini Tor üzerinden yönlendiren anonim bir sanal makine olan Whonix kullanmaktır.

Ayrıca her biri için bir sanal makine (VM) kullanarak kimliklerinizi izole edebilirsiniz. VirtualBox, VMware veya KVM gibi araçlarla sanal makineler oluşturabilirsiniz. Ancak, bu çözümün bilgisayarınızdan yüksek düzeyde performans gerektirdiğini ve IP adresinizi değiştirmediğini unutmayın. Bu nedenle aynı anda birden fazla sanal makine çalıştırmayın ve bir sanal makineyi başlatmadan önce bir VPN veya Tor kullanın.

Windows'ta daha az performans gerektiren ancak IP adresinizi değiştirmeyen benzer bir seçenek, kimliklerinizi bölümlere ayırmak için kullanılan bir sandboxing aracı olan Sandboxie kullanmaktır.

Cihazınızda farklı hesaplar oluşturun

Eğer kimliklerinizi gelişmiş saldırılardan veya cihazlarınızı inceleyen birinden korumanız gerekmiyorsa, her bir kimliğiniz için farklı bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz. Learn how to create different user accounts in Windows, Mac and Linux.



Farklı tarayıcı, tarayıcı profilleri ve/veya uzantılar kullanın

Telefonlar

Farklı cihazlar kullanın

Consider dedicating a separate phone to each of your identities. Note that these devices have to be able to receive security updates. Alternatif kimliğiniz için kullanmayı düşündüğünüz bir cihazın güvenlik güncellemelerini alıp almayacağını Android ve iOS kılavuzlarımızdan kontrol edin.



Android'de farklı hesaplar oluşturma

If you don't need to protect your personas against sophisticated attacks or against someone inspecting your devices, you can create a different user account in your tablet or phone for each of your identities. Android'de farklı kullanıcı hesapları oluşturmayı öğrenin.



Android'de uygulamalarınızı sandboxing yapın

Her seferinde bir hesaptan diğerine geçiş yapmak zor geliyorsa F-Droid'de bulunan ve alternatif bir kimliği Android içinde bölümlere ayırmanıza olanak tanıyan Shelter adlı sandboxing aracını kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak, bunun IP adresinizi değiştirmeyeceğini ve gelişmiş saldırılara veya cihazlarınızı inceleyen birine karşı koruma sağlamayacağını unutmayın.

Farklı tarayıcılar kullanın

Eğer alternatif kimliklerinizi yönetmek için yalnızca bir tarayıcıya ihtiyacınız varsa, ana kimliğiniz için sürekli kullandığınızdan farklı bir tarayıcı kullanın. Web'de daha güvenli gezinme kılavuzumuzda hangi tarayıcıları seçebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Consider using the Tor Browser on Android or Onion Browser on iOS to manage an alternative identity with a different IP address while using the same device.



Bu adımı neden öneriyoruz Kimliklerinizi ayrı cihaz, kullanıcı profili veya sandbox' kullanarak birbirinden ayrı tutmak, yanlış hesaptan bir mesaja yanıt vermek gibi hataları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, cihaz veya tarayıcı parmak izi yoluyla farklı kimliklerin birbiriyle ilişkilendirilmesini zorlaştırır. Whonix, Tor Tarayıcı veya Qubes OS gibi bazı araçlar, aynı cihazı kullanırken farklı IP adresleriyle birden fazla kimlik yönetmenizi mümkün kılar. Sosyal medya hesaplarınızda, sohbetlerinizde vb. bir kimlik yerine diğerini kullanmadığınızdan emin olmak için her bir kimliği farklı bir tarayıcıda veya uygulamada yönetin

Resmi kimliğinizi açığa çıkarmayacak ödeme yöntemlerini kullanın

Sahte kimliğiniz için çevrimiçi alışveriş yapmanız gerekiyorsa, resmi adınıza ve banka hesabınıza bağlı olmayan ödeme yöntemlerini kullanın.

Kripto para birimlerinin yönetimi zor olabileceğinden, alternatif olarak nakit kullanarak süpermarketlerde satılan ön ödemeli kartları satın alabilir veya kimliğinizi satıcılardan gizli tutan sanal kredi kartları sunan bir bankada hesap açabilirsiniz.

Fiziksel alanlarda birden fazla kimliği nasıl yöneteceğinizi düşünün

Alternatif kimliğinizin faaliyetleri çevrimiçi alanla sınırlı değilse, takma adınızla bağlantılı olarak yüzünüzü nasıl göstereceğinizi düşünmeniz gerekir.

Örneğin bir konuşma yaparken veya bir etkinliğe katılırken günlük hayatınızı alternatif kimliğinizin fiziksel faaliyetlerinden nasıl ayıracağınızı düşünün. Farklı kostümler veya bir maskeyle kendinizi gizlemeyi veya yüzünüzü yalnızca güvendiğiniz kişilere ve/veya fotoğraf ve video çekilmesine izin verilmeyen alanlarda göstermeyi tercih edebilirsiniz. Ancak konuşma yapacağınız alana giderken geçtiğiniz yolların güvenlik kameraları tarafından izlenebileceğini unutmayın.

Yeni tanıştığınız kişilerle iletişimde kalmak için geçici bir kimlik oluşturabilirsiniz. Bu, daha güvenilir bir ağa dahil etmeden önce bu yeni kişilere güvenip güvenemeyeceğinizi anlamak için size biraz zaman tanır.

[Gelişmiş] Kimliğinizle bağlantı kurulmasına imkan vermeyen bir web sitesi oluşturun

Seçtiğiniz alan adı ve kayıt şirketinin gizlilik korumasına izin verip vermediğini kontrol edin ve bu seçeneği ücretsiz olarak sunan bir alan adı sağlayıcısı bulmaya çalışın.

Alan adı sağlayıcınıza kimliğinizi açık etmek istemezseniz, alan adınızı anonim bir kayıt şirketi olan ve şifrelenmiş talepleri ve kripto para birimiyle ödeme kabul eden Njalla üzerinden kaydedebilirsiniz.