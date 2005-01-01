关于盒中安全手册

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盒中安全手册（SiaB）是由Front Line Defenders运营的项目。

Created in 2005 (as NGO in a Box - Security edition) in collaboration with Tactical Technology Collective and then renamed to its current title in 2009, it was significantly overhauled by Front Line Defenders in 2021 and is undergoing a continuous update process.

盒中安全手册意在帮助全球的人权工作者社群防范工作中有可能出现的风险。该手册被世界各地广泛认可，是帮助人们保护自身数字安全和隐私的基础资源。

盒中安全手册是完全免费的开源工具书，所有代码均保存于Gitlab.com。

如果你有兴趣提供反馈意见，或有意向参与到盒中安全手册的建设中来，请按照GitLab的“Readme”文件说明联系我们。

如何匿名访问盒中安全手册

你可以使用Tor浏览器匿名访问盒中安全手册，详见Onion Service：

http://lxjacvxrozjlxd7pqced7dyefnbityrwqjosuuaqponlg3v7esifrzad.onion/en/

关于Front Line Defenders

Front Line Defenders成立的要旨是保护面临威胁的人权工作者，也就是那些使用温和非暴力方式捍卫人权宣言（UDHR）中各项人权的工作者。Front Line Defenders意在从维权人士的角度出发，切实落实他们所提出的需求，包括保障、发展人际关系、培训，以及寻求国际组织来代表维权者本人采取行动。

赞助者

支持盒中安全手册开发的赞助者有：Hivos、Internews、瑞典国际开发局（Sida）、橡树基金会（Oak Foundation）、Sigrid Rausing基金会、美国犹太人世界服务社（AJWS）、开放社会基金会（Open Society Foundations）、福特基金会（Ford Foundation），以及EIDHR。

本网站在制作过程中受到了欧洲联盟（欧盟）的帮助。不过，本网站的内容由Front Line Defenders全权负责，不得以任何形式被认为是反映了欧盟的观点。

执照

盒中安全手册受到知识共享许可协议Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License的保护。我们衷心期盼各界对盒中安全手册的内容进行再利用。