点心指南：为中文读者提供的数字安全建议

ByHaven

发布2025.02.12

点击访问《点心指南》：https://yummydimsum.github.io/

网络封锁和审查普遍存在于当今世界，但在一些国家和地区，网络封锁和审查比其他国家更为严重，针对人权捍卫者的网络攻击也更加复杂。《盒中安全手册》（Security in a Box）所提供的安全建议需要与这些国家的特殊情况和特殊方案相结合，才能更加有效地保护和支持当地人士。在众多需要定制化安全指南的人当中，中国人无疑是很重要的一部分。因此，我们团队在“前线卫士”（Front Line Defenders）的支持下完成了这份《点心指南》，它以《盒中安全手册》的内容为基础，为中国的中文读者提供了更具体详细的说明和指导，重点关注以下这些方面。我们建议读者同时阅读这两份指南。

在中国使用 iPhone 和 iPad 的限制和问题

《点心指南》用了一个章节来介绍 iOS 设备在中国的使用限制，包括没有 eSIM 卡，FaceTime 只能用于视频通话而不能用于音频通话，以及对书籍、音乐、电影和其他内容的严格审查，而这些内容在世界其他很多地方的这些设备上都可以使用。

在 2022 年的 “四通桥抗议 ”和 “白纸运动 ”期间，许多中国人使用 iPhone 的 AirDrop 软件分享与抗议活动有关的图片和视频。但在 2024 年初，北京当局显然能够追踪到发送这些信息的人的手机号码和电子邮件。考虑到通过 AirDrop 分享文件的人的身份有被追踪的风险，《点心指南》建议完全不要使用 AirDrop。

更安全的中文输入法

中文输入法是中文读者和中文用户的必备软件，如果使用不恰当、不安全的输入法软件，就有可能暴露敏感信息。大量事实证明，一些中国公司的中文输入法存在安全问题，甚至有后门。因此，《点心指南》专门有一节介绍更安全的中文输入法及其在不同操作系统中的用法。

在中国可用的安全 VPN

中国是世界上互联网封锁和审查最严格的国家之一，使用 VPN “翻墙 ”已经成为许多中国人的日常生活。然而，并不是所有的 VPN 都能稳定运行，也不是所有的 VPN 都足够安全。据报道，中国警方甚至开发了一些 VPN，专门对 VPN 用户进行数据钓鱼。《点心指南》推荐了一些更安全的规避审查方案（不只是VPN），而且本指南的编写者会持续监测和更新这部分内容，以提供最新的相关信息。

怎样应对警察搜查手机

2022 年底的 “白纸运动 ”之后，中国许多城市的警察在街头随机询问路人，检查他们是否在手机上安装了 VPN、Telegram 和类似工具。《点心指南》从数字安全角度和法律角度解释了普通人如何应对警方的手机检查。

结论

我们衷心希望《点心指南》能够帮助中国读者，尤其是中国的人权捍卫者，保护他们的活动、数据和设备。然而，我们也知道，数字环境在不断变化，任何资源都无法保证百分之百的安全。

因此我们会继续关注并更新《点心指南》和《盒中安全手册》，以提供最新、最合适的数字安全建议，我们也非常欢迎读者提出意见和建议。请在我们开发指南的 Github 上添加问题，或发送电子邮件至 secure . resistance @ proton . me ，向我们提出反馈意见。

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