数据使用政策

为什么这不叫做“隐私声明”？

许多网站的首页都可以找到他们的“隐私政策”，但是其中的内容实际上是有关他们计划如何使用你的数据。我们深信透明度的重要性，此政策是一个有关我们将如何使用你访问这个网站时留下的数据的承诺，但是不管是我们还是其他任何网站的承诺都无法完全保证你的隐私。

隐私政策是关于网站运营者如何收集、保留和共享个人身份信息的强制性法律披露。也就是说，这通常会指出你的个人数据并非私密，且会列出他们可以控制你个人信息的一系列方式。运营网站的个人和组织有一些正当理由论证他们需要保留有关你的访问数据。我们将保留的数据限制为维护网站以及满足法律和资金相关报告要求所需的数据。

访问盒中安全手册

Securityinabox.org由Front Line Defenders运营，Front Line Defenders是一个总部设在爱尔兰都柏林的非政府组织，受欧盟数据法律管辖。

当你访问我们的网站，我们收集浏览器和网络服务器通常都会提供的有关你的访问信息。如果你访问我们的网站时没有开启【不要追踪】模式（Do not Track），我们也许仍会收集以下一些匿名（或者不记名）信息：

你访问网站的时间和日期

你访问的第一个页面

你点击链接的次数

你在网站停留的时间

你离开网站前访问的最后一个页面

你是从哪里来到这个页面的（你是否是从别的网页上的链接来的，例如搜索引擎或者社交媒体）

你从我们的网站链接去访问了哪些其他站点

你从网站上下载的内容

你通过搜索引擎找到网站使用的关键词

你使用的浏览器

你使用的操作系统

你使用的设备（电脑、手机，还是平板电脑）

你设备的品牌

你设备的型号

你的国家

你的IP地址（我们在统计中抹除一切访客的IP地址：我们需要这项信息确保我们的服务器没有被滥用。但是我们不使用这项信息来识别盒中安全手册的访客们。）

你的屏幕分辨率

你浏览器使用的语言

你访问网站的次数

从你上次访问网站到现在的天数

我们收集这些信息是为了更好地了解用户如何使用这个网站，以便我们能够及时发现、修理网站的问题。我们还会不时发布一些报告，其中有关于网站访客的笼统信息，例如访问者总数或访问量最多的国家或其他网站。

我们也许会收集此网站访客使用偏好的统计学信息。举例说明，盒中安全手册也许会显示有多少访客从网站的一个页面导航到另一个页面。我们这样做是为了弄清楚如何改进我们的指南并开发更适合你需求的内容。

我们使用自行托管的开源统计软件收集访客信息。这意味着即使是软件的开发者也无法看到你的信息。信息的收集是通过一系列服务器记录、javasscript，和cookies的集成性应用实现的。我们需要服务器记录来保护网站和我们的服务器，但是你可以利用NoScript来禁用javascript，也可以禁用或删除cookies，都不会影响网站的使用。我们不和其他任何第三方合作收集这些信息，也不和任何第三方共享这些信息，唯一的例外是如前所述的报告中我们会披露网站的使用情况的表现，但其中不包含任何个人身份信息。

我正在使用VPN

VPN可以掩盖你的IP地址和国家地区，但是有些数据还是可以看得到。如果你在浏览我们的网站时使用了VPN，但是你并未开启Do not Track模式，我们还是可以看到以上的信息，并保留你的IP地址和国家地区，当然这个IP地址和国家地区会是你VPN的出口显示信息。

我正在使用Tor

就像你使用VPN时一样，我们还是可以看到以上信息，虽然离开Tor网络访问我们网站的节点的IP地址会不断变化，造成一定程度的难度。另外，如果我们愿意，我们也可以查阅Tor定期公布的登出节点的IP地址来验证你是否在使用Tor。但是，我们从未做过这样的事，未来也绝不会。如果你通过我们的Onion服务器访问此网站，我们也可以看到类似的信息。

使用盒中安全手册工具书和相关服务

偶尔，此网站会有链接，连接到Front Line Defenders、Tactical Tech，或其他合作伙伴的工作项目。

对于Front Line Defenders托管的其他项目，我们可能会有互动机会，需要收集个人身份信息，例如提供电子邮件地址，以便我们向你发送你想要接收的更新。在这种情况下，Front Line Defender仅在必要或适当的情况下收集此类信息，以实现访客互动的目的。你始终可以随时拒绝提供你的特定信息或撤回你的同意。这可能会妨碍你充分参与某些活动，但我们会尽力无障碍地提供尽可能多的内容。你选择与 Front Line Defenders 网站互动的任何方式都全凭自愿，不会影响你对盒中安全手册 的使用。如果你使用盒中安全手册本身，我们不会要求你提供个人识别信息。

Front Line Defenders及合作伙伴托管的项目和网站分别有各自的数据使用政策，如果你对于你的数据和那些网站有任何问题，请查阅各网站的适用政策。

此政策的订正

虽然大部分修改和订正都极其细微，我们也会根据法律或技术上的变化进行自行判断，时不时修改盒中安全手册的隐私政策。我们鼓励访客定期查阅这个页面上的数据使用政策的修改和更新。在本数据使用政策发生任何更改后，你对本网站的继续使用即表示你接受这些更改。

联系人

如果你对盒中安全手册的数据使用政策有任何疑问，请以邮件联系Front Line Defenders。

本数据使用政策的再应用

我们欢迎你再应用本数据使用政策，或是根据此政策撰写你的政策。在此之前，请确认本数据使用政策符合你的网站跟踪、使用和披露用户信息的方式。

该文档最新更新日期：2020年10月13号