Proteja seu computador MacOS

Atualizado 25 June 2024

Se você usa um Mac, talvez tenha ouvido o mito de que ele é mais seguro que outros computadores. Isso não é necessariamente verdade. A segurança depende tanto da maneira como usamos nossos dispositivos quanto do próprio software, que pode apresentar falhas em qualquer momento. Siga os passos deste guia para aumentar a segurança do seu dispositivo e lembre-se de verificar essas configurações regularmente para garantir que nada mudou.

Notas

Aconselhamos fortemente ativar o Modo de Bloqueio no seu Mac. Embora você possa não perceber grandes alterações no funcionamento do dispositivo, a segurança será consideravelmente aprimorada.

Saiba por que recomendamos isso

Apple's App Store is the official app store for macOS. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Se você estiver realmente confiante no que está fazendo, pode instalar alguns aplicativos diretamente dos sites dos desenvolvedores. Sites de download "espelho" podem não ser confiáveis, a menos que você conheça e confie nas pessoas que os mantêm. Se decidir que o benefício de um aplicativo específico vale o risco, tome medidas adicionais para proteger-se, como manter informações sensíveis ou pessoais fora do dispositivo.

Para entender como decidir se deve utilizar um aplicativo específico, confira como o Security in a Box seleciona as ferramentas e serviços recomendados.