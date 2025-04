از احراز هویت دوعاملی استفاده کنید

به روز شده 28 March 2024

احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) که همچنین به عنوان احراز هویت چند عاملی (MFA) شناخته می‌شود، بخش دومی از اصالت‌سنجی را برای ثبت ورود به سیستم شما اضافه می‌کند تا اگر بخواهید به یک حساب وارد شوید، به چیزی که می‌دانید (رمز یا عبارت ورود) و چیزی که در اختیار دارید (مانند یک دستگاه سخت‌افزاری، یک اپلیکیشن که کدهای یکبار مصرف تولید می‌کند یا یک تلفن که پیامک دریافت می‌کند یا ثبت ورود شما را تأیید می‌کند) احتیاج خواهد داشت.

با استفاده از احراز هویت دوعاملی، می‌توانید مطمئن شوید که حتی اگر شخصی بتواند رمز عبور شما را حدس بزند، نمی‌تواند وارد سیستم شود چرا که هنوز به فاکتور دوم نیاز دارد که دریافت آن سخت‌تر است، زیرا آن یک کد یک بار مصرف است که یا توسط یک دستگاه فیزیکی که متعلق به شما است تولید می‌شود و یا در همان لحظه‌ای که به آن نیاز دارید برای شما ارسال می‌شود.

گزینه‌های احراز هویت دوعاملی شما ممکن است شامل این‌ها باشد:

وقتی احراز هویت دو عاملی را برای یک سرویس فعال می‌کنید، بسیار مهم است که یک روش احراز هویت دوعاملی دیگر به عنوان پشتیبان داشته باشید که اگر دستگاهی را گم کردید که از آن برای احراز هویت دوعاملی استفاده می‌کنید، بتوانید با روش دیگری همچنان وارد حساب خود شوید.

در بیشتر موارد، روش پشتیبان احراز هویت دوعاملی (2FA) شامل یک سری کدهای 2FA است که می توانید آنها را دانلود و در مکانی امن ذخیره کنید. اگر کدهای پشتیبان 2FA به صورت خودکار ارائه نمی شوند، به دنبال راهی برای تولید آن‌ها به صورت دستی باشید. اگر این امکان پذیر نیست، یک روش جایگزین 2FA را فعال کنید - به عنوان مثال، اگر قبلاً یک برنامه احراز هویت را ثبت کرده‌اید، می توانید یک دستگاه سخت‌افزاری اضافه کنید، یا از کیوآر کدی (QR code) که هنگام راه اندازی برنامه احراز هویت اسکن کرده‌اید اسکرین‌شات بگیرید و از آن یک نسخه‌ی ایمن پشتیبان‌گیری کنید.

بیاموزید چرا این را پیشنهاد می‌دهیم

Most online services will give you a list of backup codes when you first enable two-factor authentication for your account. These codes are your way back into your account if you lose access to the device you are using for 2FA. The codes never expire. It is important to keep the backup codes safe, as anyone who has access to these codes can use them to log in to your account.