Naviguez sur internet de manière plus sécurisée

Mis à jour 12 September 2024

Un navigateur web est l'un des outils numériques que la plupart d'entre nous utilisent quotidiennement. C'est le principal moyen d'accéder à internet. Nombreux sont ceux qui connaissent Edge, Safari et Chrome, les navigateurs installés sur nos appareils.

Parce que nous dépendons beaucoup des navigateurs, ceux-ci sont souvent la cible de personnes qui veulent compromettre votre vie privée ou votre sécurité. Suivez les étapes ci-dessous pour choisir un navigateur plus sûr et renforcer sa protection.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci

La plupart des systèmes d'exploitation sont livrés avec des navigateurs préinstallés. Par exemple, le navigateur par défaut de macOS et iOS est Safari, et le navigateur par défaut de Windows est Edge. Ces navigateurs web ne sont pas conçus avec une attention particulière sur la confidentialité et la sécurité, et nous vous conseillons vivement d'utiliser des logiciels plus axés sur la sécurité et la confidentialité comme navigateurs par défaut.

Il peut être judicieux d'installer plusieurs navigateurs et d'en utiliser un pour les activités plus sensibles et l'autre pour vos besoins quotidiens. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur la gestion des identités multiples.