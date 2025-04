Protégez votre appareil contre les logiciels malveillants

Mis à jour 9 April 2024

Garder votre appareil en bonne santé est un premier pas essentiel vers une meilleure sécurité. Avant de trop vous préoccuper du chiffrement des données, des communications privées ou de la navigation anonyme, vous devriez protéger votre appareil contre les logiciels malveillants (souvent appelés malwares ou maliciels). Les logiciels malveillants réduisent l’efficacité de toute autre mesure que vous prenez pour protéger votre sécurité.

Tous les appareils sont la cible de logiciels malveillants : il n’est plus vrai que les appareils Windows sont les seuls menacés. Vous devez également prendre les mesures suivantes si votre appareil possède un système d’exploitation macOS, Linux, Android ou iOS.

La plupart des navigateurs modernes bloquent les fenêtres pop-up par défaut. Vous pouvez vérifier si cette fonction est activée dans votre navigateur en suivant les instructions de ces liens :

Notez que le blocage des fenêtres pop-up sur les navigateurs peut interférer avec certains sites web qui utilisent des pop-up pour des fonctions importantes. Pour n'autoriser que certains sites web à utiliser des fenêtres pop-up, vous pouvez les ajouter à la liste des sites autorisés.

Le blocage des fenêtres pop-up ne fonctionne pas toujours. Pour être sûr que les pop-up et autres publicités ne s'affichent pas dans votre navigateur, nous vous recommandons d'installer uBlock Origin dans Firefox ou Chrome/Chromium pour ajouter une seconde couche de protection.

Si une fenêtre pop-up s'affiche toujours de manière inattendue, que vous utilisiez un navigateur ou non, suivez les étapes suivantes pour limiter les risques d'un potentiel événement malveillant :

Dans les appareils mobiles modernes − Android et iOS − le transfert de données par USB est désactivé par défaut, mais il est préférable d'éviter de brancher votre appareil sur un port USB non fiable et de suivre les conseils de cette section lorsque vous avez besoin de charger votre appareil.

Si votre navigateur a un comportement étrange ou si vous pensez qu'il est infecté par un logiciel publicitaire ou un virus, après avoir lancé une analyse avec votre logiciel anti-malware, vous pouvez également essayer de nettoyer l'infection en supprimant le dossier du profil de votre navigateur.

Notez que la suppression de ce dossier entraînera la suppression des informations qu'il contient, telles que tous les mots de passe enregistrés dans le navigateur, les signets, les modules complémentaires du navigateur et les cookies. Avant de supprimer le dossier, pensez à suivre les instructions ci-dessous pour sauvegarder ces informations.

Après avoir sauvegardé les données importantes de votre profil, supprimez le dossier de votre profil et importez les données sauvegardées en suivant ces étapes :

Si l'infection par un logiciel malveillant affecte un appareil plus ancien, envisagez d'en acheter un nouveau.

Your router is the gateway between your local network, including your wifi and devices, and the rest of the internet. Its firewall adds another layer of protection. Not everyone can access the settings for their router; many of us get our routers from our internet providers and sometimes they make it impossible for us to change the settings. However, you can always try to see if you can get access to your router, change the settings and make your connection more secure. Alternatively, you can decide to buy your own router, secure it, connect it to your internet provider's router and use wifi from your own router instead.

Si le logiciel de votre routeur est ancien et que vous ne pouvez pas le mettre à jour, ou si vous souhaitez mieux contrôler votre routeur, vous pouvez envisager de remplacer le système d'exploitation du routeur par une option libre et gratuite comme OpenWrt, DD-WRT ou FreshTomato. Sachez que le remplacement du système d'exploitation d'un routeur est une tâche complexe et qu'une erreur peut rendre votre routeur inutilisable.