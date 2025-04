Protégez votre appareil ordinateur Mac

Mis à jour 25 June 2024

Si vous utilisez un Mac, vous avez peut-être entendu le mythe selon lequel les ordinateurs Mac sont plus sûrs. Ce n’est pas nécessairement vrai. La sécurité dépend de la façon dont nous utilisons nos appareils et de leurs propres logiciels, qui peuvent présenter des vulnérabilités à tout moment. Suivez les étapes présentées dans ce guide pour rendre votre appareil plus sécurisé. Prenez l’habitude de vérifier ces paramètres de temps en temps, pour vous assurer que rien n’a changé.

Notes

Nous vous suggérons fortement d'activer le mode Isolement ! Vous ne verrez très probablement pas ou peu de différence dans le fonctionnement de votre appareil, mais vous serez beaucoup mieux protégé.

Apple's App Store is the official app store for macOS. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Si vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites, vous pouvez installer certaines applications provenant des sites Web des développeurs eux-mêmes. Les sites de téléchargement "Miroir" peuvent ne pas être dignes de confiance, à moins de connaître et de faire confiance aux personnes qui fournissent ces services. Si vous décidez que les avantages d’une application en particulier l’emportent sur le risque, prenez des mesures supplémentaires pour vous protéger, comme prévoir de garder les renseignements sensibles ou personnels hors de cet appareil.

Pour savoir comment décider si oui ou non vous devez utiliser une certaine application, lisez comment Security in a Box choisit les outils et les services que nous recommandons.