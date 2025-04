Protégez votre ordinateur Windows

Mis à jour 18 June 2024

Microsoft Windows est le système d’exploitation le plus utilisé au monde pour les ordinateur de bureaux ou portables, mais aussi la cible la plus courante des logiciels malveillants (malware). Suivez cette liste de contrôle pour sécuriser votre appareil Windows.

Utilisez la dernière version du système d’exploitation (OS) de votre appareil

Lors de la mise à jour d'un logiciel, faites-le à partir d’un emplacement et d’une connexion Internet de confiance, comme votre maison ou votre bureau, et non dans un cybercafé ou un café.

La mise à jour vers le dernier système d’exploitation peut nécessiter de télécharger le logiciel et de redémarrer plusieurs fois. Il vous faudra réserver du temps pour cela, à un moment où vous n’avez pas besoin de travailler sur votre appareil.

Après la mise à jour, vérifiez à nouveau si d'autres mises à jour sont disponibles jusqu'à ce que vous ne voyiez plus de nouvelles mises à jour.

Vérifiez quelle version de Windows est exécutée sur votre ordinateur.

Assurez-vous que votre version de Windows est toujours prise en charge en recherchant son nom dans la barre de recherche de la page d'informations sur le cycle de vie des produits et services Microsoft. Si votre version de Windows n'est pas prise en charge, vous devez mettre à niveau votre ordinateur vers la version la plus récente. - Alternatively, you can check whether your Windows version is still maintained on the [endoflife.date page for Windows](https://endoflife.date/windows).

Voir la version la plus récente disponible. Windows 11 est la dernière version. Vérifiez si votre ordinateur est compatible ou sélectionnez Démarrez > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update > Recherchez des mises jour. Notez que le temps de téléchargement et d’installation de Windows 11 dépend de votre connexion internet et de la vitesse de votre ordinateur. Le processus de mise à niveau nécessite que votre ordinateur dispose de suffisamment d’espace disque. Windows 10 ou 11 devrait être configuré pour installer les mises à jour automatiquement, mais vous pouvez suivre les instructions sur comment vérifier les mises à jour manuellement dans les FAQ de Windows Update.

Mettez à jour votre système d'exploitation.

If the latest version of Windows will not run on your device, it is best to consider buying a new device or, alternatively, replacing Windows with a version of Linux that supports your older hardware, for example Lubuntu.

Pour vous assurer qu'une mise à jour est entièrement installée, redémarrez toujours votre ordinateur lorsque vous y êtes invité à la fin du processus de mise à jour.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci De nouvelles failles dans le code qui s'exécute dans vos appareils et applications sont trouvées chaque jour. Les développeurs qui écrivent ce code ne peuvent pas prédire où elles seront trouvées, parce que le code est très complexe. Les attaquants malveillants peuvent exploiter ces failles pour pénétrer dans vos appareils. Les développeurs de logiciels publient régulièrement du code qui corrige ces failles. C’est pourquoi il est très important d’installer des mises à jour et d’utiliser la dernière version du système d’exploitation pour chaque appareil que vous utilisez. Nous vous recommandons de configurer votre appareil pour qu’il se mette à jour automatiquement afin que vous ayez une tâche de moins à effectuer.

Mettez régulièrement à jour toutes les applications installées

Utilisez des programmes et des applications provenant de sources fiables

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Installez les applications uniquement à partir du Microsoft Store ou des sites Web des développeurs eux-mêmes. Les sites de téléchargement "Miroir" peuvent ne pas être dignes de confiance, à moins de connaître et de faire confiance aux personnes qui fournissent ces services. Si vous décidez que les avantages d’une application en particulier l’emportent sur le risque, prenez des mesures supplémentaires pour vous protéger, comme prévoir de garder vos renseignements sensibles ou personnels hors de cet appareil.

Supprimez les applications dont vous n’avez pas besoin et que vous n’utilisez pas

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci De nouvelles failles dans le code qui s'exécute dans vos appareils et applications sont trouvées chaque jour. Les développeurs qui écrivent ce code ne peuvent pas prédire où elles seront trouvées, parce que le code est très complexe. Les attaquants malveillants peuvent exploiter ces failles pour pénétrer dans vos appareils. Supprimer les applications que vous n’utilisez pas permet de limiter le nombre d’applications qui pourraient être vulnérables. Les applications que vous n’utilisez pas peuvent également transmettre des informations vous concernant que vous ne souhaitez pas partager avec d’autres, comme votre localisation. Si vous ne pouvez pas supprimer les applications, vous pouvez au moins essayer de les désactiver.

Utilisez des applications respectueuses de la vie privée

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Les ordinateurs Windows sont équipés de logiciels intégrés, comme par exemple Microsoft Edge ou Microsoft Office, qui ont des antécédents en matière de protection de la vie privée et de problèmes de sécurité. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser des applications plus respectueuses de la vie privée pour naviguer sur le web, lire votre courrier électronique et bien plus encore. Une fois que vous avez installé et configuré ces applications respectueuses de la vie privée, vous pouvez également désinstaller ou désactiver les applications installées par défaut sur votre appareil et que vous n'avez pas l'intention d'utiliser.

Vérifiez les permissions de vos applications

Passez en revue toutes les autorisations une par une pour vous assurer qu'elles ne sont activées que pour les applications que vous utilisez. Les autorisations suivantes doivent être désactivées dans les applications que vous n'utilisez pas et considérées comme suspectes lorsqu'elles sont utilisées par des applications que vous ne reconnaissez pas :

Localisation (emplacement/position)

Contacts (carnet d'adresses/répertoire)

Messagerie

Microphone

Reconnaissance vocale

(Web)camera

Capture vidéo de l'écran (vidéographie)

Journaux des appels ou historique des appels

Téléphone

Calendrier (agenda)

Courriels

Bibliothèque d'images

Films ou vidéos dans leur bibliothèque

Lecteur d'empreinte digitale

Communication en champ proche (NFC)

Bluetooth

WIFI

Connexion câblée

Tout paramètre contenant "accès disque", "fichiers", "dossiers," ou "système"

Tout paramètre contenant "installer"

Reconnaissance faciale

Autorisation de télécharger d’autres applications

Découvrez comment trouver les paramètres de vos applications et ce que chaque autorisation permet à une application de faire dans le guide Microsoft sur les autorisations des applications.

Assurez-vous que seules les applications que vous utilisez ont accès aux autorisations suivantes :

Informations de compte

Motion

Radios

Tâches

En plus de vérifier les autorisations mentionnées ci-dessus, désactivez les autorisations suivantes si vous les voyez :

Autoriser l'exécution de tâches

Application modifiable (modifiableApp )

Services empaquetés (Packaged services)

Correctif de compatibilité de redirection d'écriture de package (packageWriteRedirectionCompatabilityShim)

Ressources non virtualisées (unvirtualizedResources)

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Les applications qui accèdent à des détails ou à des services numériques sensibles — comme votre emplacement, votre microphone, votre caméra ou aux paramètres de votre appareil — peuvent également divulguer cette information ou être exploitées par des attaquants. Donc, si vous n’avez pas besoin d’une application pour utiliser un service particulier, désactivez cette autorisation.

Désactivez la localisation et effacez l’historique

Prenez l’habitude de désactiver les services de localisation en général, ou lorsque vous ne les utilisez pas, pour l’ensemble de votre appareil ainsi que pour les applications individuelles.

Vérifiez et effacez régulièrement votre historique de localisation si vous l’avez activé.

Découvrez comment fonctionnent les services de localisation et comment les désactiver.

Vérifiez et effacez régulièrement l'historique de vos positions dans Google Maps si vous l'utilisez. Pour supprimer l'historique des positions et faire en sorte que Google Maps n'enregistre pas vos positions, suivez les instructions pour votre historique Google Maps et vos activités Maps.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Nombre de nos appareils gardent une trace de l'endroit où nous nous trouvons, grâce au GPS, aux tours de téléphonie cellulaire et aux réseaux wifi auxquels nous nous connectons. Si votre appareil enregistre votre position physique, il permet à quelqu'un de vous retrouver ou d'utiliser cet enregistrement pour prouver que vous vous êtes rendu à certains endroits ou que vous avez été associé à des personnes spécifiques qui se trouvaient quelque part en même temps que vous.

Créez des comptes utilisateurs distincts sur vos appareils

Nous vous recommandons d'utiliser un compte local (un compte qui se trouve uniquement sur votre appareil) au lieu d'un compte Microsoft afin de réduire la quantité de données que vous partagez avec Microsoft lorsque vous utilisez votre ordinateur Windows. Sachez que vous ne pourrez pas partager des données entre appareils si vous procédez de la sorte. Pour créer un compte local, allez dans Paramètres > Comptes > Autres utilisateurs. Cliquez sur Ajouter un compte, puis sur "Je n'ai pas les informations de connexion de cette personne". Enfin, sélectionnez l'option "Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft".

Créez plusieurs comptes sur votre appareil, l’un ayant des privilèges "admin" (administrateur) et le/les autres ayant des privilèges "standards" (non-administrateur). Vous seul devriez avoir accès au compte administrateur. Les comptes standards ne devraient pas être autorisés à accéder à chaque application, fichier ou paramètre de votre appareil.

Envisagez d’utiliser un compte standard pour votre travail quotidien : Utilisez le compte administrateur uniquement lorsque vous devez apporter des modifications qui affectent la sécurité de votre appareil, comme l’installation de logiciels. L’utilisation quotidienne d’un compte standard peut limiter l’exposition de votre appareil aux menaces de sécurité des logiciels malveillants. When you cross borders, having a "travel" account open could help hide your more sensitive files. Use your judgment: will the border authorities confiscate your device for a thorough search, or will they force you to log in to your account so they can take a quick look? If you expect they won't look too deeply into your device, being logged in with a standard account for work that is not sensitive provides you some plausible deniability.

Apprenez à gérer les comptes d'utilisateurs dans Windows.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Nous vous recommandons fortement de ne pas partager les appareils que vous utilisez pour un travail sensible avec quiconque. Toutefois, si vous devez partager vos appareils avec vos collègues ou votre famille, vous pouvez mieux protéger vos appareils et les renseignements sensibles en installant des comptes distincts sur vos appareils afin de protéger les permissions d'administrateur et vos fichiers sensibles contre les autres.

Supprimez les comptes inutiles associés à votre appareil

Découvrez comment supprimer des comptes d'utilisateurs dans la section "Supprimer un compte d'utilisateur" du guide sur la gestion des comptes d'utilisateurs dans Windows.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Si vous n’avez pas l’intention que quelqu’un d’autre accède à votre appareil, il est préférable de ne pas laisser cette "porte" supplémentaire ouverte sur votre machine (cela s’appelle "réduire votre surface d’attaque"). En outre, le fait de vérifier quels comptes sont associés à votre appareil pourrait révéler les comptes qui ont été ajoutés sur votre appareil à votre insu.

Sécurisez les comptes connectés à votre appareil

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Most devices have accounts associated with them, like Microsoft accounts for your Windows computer. More than one device may be logged in to your Microsoft account or services (like your Windows computer, your Xbox console or Microsoft products like Skype). If someone else has access to your account without your authorization, the checks included in this section will help you see and stop this.

Protégez votre compte d'utilisateur et votre ordinateur à l'aide d'une phrase de passe forte

Utilisez une phrase de passe longue (au moins 16 caractères), et non un mot de passe court ou un code pin.

To learn how to change your passphrase, see the Windows guide on sign-in options and account protection.

Veillez à ce que Windows Hello soit désactivé.

Le fait de permettre le déverrouillage de votre ornidateur par empreintes digitales, reconnaissance faciale, oculaire ou vocale (avec Windows Hello par exemple) peut être utilisé contre vous par la force ; n’utilisez pas ces options à moins d’avoir un handicap qui vous empêche de saisir du texte. Supprimez vos empreintes digitales, votre visage ou votre iris de votre appareil si vous les avez déjà enregistrés. Apprenez à supprimer vos données biométriques en désactivant Windows Hello dans la section "Windows Hello" du guide sur les options de connexion à Windows.

Sur Windows 10, activez " demander une reconnexion " et réglez le temps de verrouillage.

Sous Windows 11, à côté de "Demander une reconnexion après votre absence", sélectionnez "Lorsque l'ordinateur sort du mode veille".

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Si les attaques techniques peuvent être particulièrement inquiétantes, votre appareil peut également être confisqué ou volé, ce qui peut permettre à quelqu'un de s'y introduire. C'est pourquoi il est judicieux de définir une phrase de passe forte pour protéger votre compte utilisateur, afin que personne ne puisse accéder à votre appareil simplement en l'allumant et en devinant un mot de passe court. Nous ne recommandons pas des options de verrouillage d’écran autres que les phrases de passe. Si vous êtes arrêtés, détenus ou fouillés, vous pourriez facilement être forcé à déverrouiller votre appareil avec votre visage, vos yeux ou vos empreintes digitales. Une personne qui a votre appareil en sa possession peut utiliser un logiciel pour deviner les mots de passe courts ou les codes pin. Quelqu’un qui a relevé vos empreintes digitales peut faire une fausse version de votre doigt pour déverrouiller votre appareil si vous activez un déverrouillage par empreintes digitales et des astuce de piratage similaires ont été démontrés pour le déverrouillage par reconnaissance faciale. Pour ces raisons, une phrase de passe longue est le moyen le plus sûr de protéger votre compte d'utilisateur et votre ordinateur.

Paramétrez votre écran sur veille et verrouillage

Réglez votre écran afin qu'il se verrouille peu de temps après que vous ayez cessé de l'utiliser (5 minutes est un bon délai).

Prenez l’habitude d’appuyer simultanément sur les touches logo de Windows Logo + L pour verrouiller votre écran lorsque vous vous éloignez de votre machine.

Contrôlez ce qui peut être vu lorsque votre appareil est verrouillé

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Un verrouillage d'écran fort vous protégera si votre appareil est volé ou saisi — mais si vous n’éteignez pas les notifications qui s’affichent sur votre écran verrouillé, quiconque sera en possession de votre appareil pourra voir des renseignements qui pourraient fuiter lorsque vos contacts vous envoient des messages ou que vous recevez un nouveau courriel.

Make sure voice controls are not enabled

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci If you set up a device so you can speak to it to control it, for example through Voice Access or Copilot, the system is constantly listening while this feature is on. It also becomes possible for someone else to install code on your device that could capture what your device is listening to. Il est également important de prendre en compte le risque d'usurpation d'identité : quelqu'un pourrait enregistrer votre voix et l'utiliser pour contrôler votre ordinateur sans votre autorisation. Si vous avez un handicap qui vous empêche de saisir ou d’utiliser d’autres commandes manuelles, vous pouvez trouver que ces commandes vocales sont nécessaires. Cette section vous donne les instructions pour les configurer de façon plus sécurisée. Cependant, si vous n’utilisez pas les commandes vocales pour cette raison, il est beaucoup plus sûr de les désactiver.

Utilisez un filtre de confidentialité physique qui empêche les autres de voir votre écran

[Pour plus d'informations sur ce sujet, voir le guide de Security Planner sur les filtres de confidentialité.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Alors que nous pensons souvent que les attaques contre notre sécurité numérique sont très techniques, vous serez peut-être surpris d’apprendre que certains défenseurs des droits humains ont vu leurs informations volées ou leurs comptes compromis lorsque quelqu’un a regardé par-dessus leur écran, ou utilisé une caméra de sécurité pour le faire. Un filtre de confidentialité réduit les chances de réussite de ce type d'attaque, souvent appelé "shoulder surfing" (surf à l'épaule). Vous devriez pouvoir trouver des filtres de confidentialité dans les mêmes magasins que ceux où vous trouvez d'autres accessoires pour vos appareils.

Utilisez un cache de caméra

Tout d’abord, déterminez si et où votre appareil a des caméras. Il peut y en avoir plusieurs sur ordinateur, si vous utilisez une caméra à brancher ainsi qu’une intégrée.

Vous pouvez créer un cache-caméra artisanal : appliquez un petit pansement adhésif sur votre appareil photo et décollez-le lorsque vous avez besoin d'utiliser l'appareil. Un pansement est plus efficace qu'un autocollant car la partie centrale n'est pas adhésive, ce qui évite un dépôt de colle sur l'objectif.

Alternatively, search your preferred store for the model of your computer and "webcam privacy cover thin slide" to find the most suitable sliding cover for your device.

Si vous disposez d'un accès administrateur, vous pouvez envisager de désactiver l'ensemble de vos caméras. Découvrez comment désactiver votre caméra dans Windows 11. Découvrez comment désactiver votre caméra dans Windows 10 dans la section "Désactivez la caméra" du guide sur l'utilisation de l'application la caméra.



Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Les logiciels malveillants peuvent allumer la caméra sur votre appareil afin de vous espionner ainsi que les gens autour de vous, ou pour découvrir l'endroit où vous vous trouvez, sans que vous le sachiez.

Désactivez la connectivité que vous n’utilisez pas

Éteignez complètement vos appareils la nuit.

Prenez l'habitude de désactiver le wifi, le Bluetooth et/ou le partage de réseau et de ne les activer que lorsque vous avez besoin de les utiliser.

Le mode avion peut être un moyen rapide de désactiver la connectivité sur votre ordinateur. Découvrez comment activer le mode avion pour désactiver toutes les connexions sans fil, y compris wifi, cellulaire, Bluetooth et la Communication en champ proche (NFC), dans le guide Microsoft sur l'activation ou la désactivation du mode avion.

Lorsque vous vous connectez à un réseau dans un endroit de confiance (votre domicile ou votre bureau), réglez-le sur "privé" et réglez les réseaux publics (cafés, espaces de travail, etc.) sur "public". Pour en savoir plus sur ces paramètres, consultez le guide sur les réseaux wifi publics et privés dans Windows.

Assurez-vous que le Bluetooth est désactivé.

Assurez-vous que votre appareil ne fournit pas une connexion internet à quelqu'un d'autre. Pour savoir comment désactiver ce paramètre, consultez le guide sur l'utilisation de votre PC Windows comme point d'accès mobile.

Désactivez le Wifi : Dans Windows 11, allez dans Paramètres > Réseau et Internet et désactivez le bouton du wifi. Dans Windows 10, allez dans Paramètres > Réseau et internet > Wifi et désactivez le bouton du wifi.



Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Tous les canaux de communication sans fil (tels que le wifi, la NFC ou le Bluetooth) peuvent être utilisés de manière abusive par des attaquants qui tentent d'accéder à nos appareils et à nos informations sensibles en exploitant les points faibles de ces réseaux. Lorsque vous activez la connectivité Bluetooth ou wifi, votre appareil tente de rechercher tout appareil Bluetooth ou réseau wifi dont il a mémorisé une précédente connexion. En fait, il "crie" le nom de chaque appareil ou réseau de sa liste pour voir s'il est possible de s'y connecter. Quelqu'un qui espionne à proximité peut utiliser ce "cri" pour identifier votre appareil, car votre liste d'appareils ou de réseaux est généralement unique. Cette identification, semblable à une empreinte digitale, permet à quelqu'un qui espionne près de vous de cibler facilement votre appareil. Pour ces raisons, c’est une bonne idée de désactiver ces connexions lorsque vous ne les utilisez pas, en particulier le wifi et le Bluetooth. Cela limite le temps qu’un attaquant pourrait avoir pour accéder à vos données de valeur sans que vous remarquiez que quelque chose d’étrange se passe sur votre appareil.

Supprimez les réseaux wifi sauvegardés dans l'appareil

Enregistrez les noms de réseau et les mots de passe dans votre gestionnaire de mots de passe plutôt que dans la liste des réseaux de votre appareil.

Si vous enregistrez des noms de réseaux et des mots de passe dans votre liste de réseaux wifi enregistrés, assurez-vous de : ne pas se connecter automatiquement aux réseaux que vous avez enregistrés : dans la liste des réseaux que vous voyez lorsque vous cliquez sur l'icône wifi dans la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le réseau que vous avez enregistré pour décocher l'option "Se connecter automatiquement". prennez l'habitude d'oublier régulièrement les réseaux wifi enregistrés lorsque vous ne les utilisez plus. Découvrez comment supprimer vos réseaux wifi enregistrés.



Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Lorsque vous activez la connectivité wifi, votre appareil essaie de rechercher n’importe quel réseau wifi auquel vous vous êtes déjà connecté. En d'autres termes, il "crie" les noms de chaque réseau figurant sur sa liste pour voir s’ils sont disponibles et s'y connecter. Quelqu’un qui fouine à proximité peut utiliser ce "cri" pour identifier votre appareil, parce que votre liste est généralement unique : vous vous êtes probablement au moins connecté à votre réseau à domicile et au réseau de votre bureau, sans parler des réseaux des domiciles de vos amis, de vos cafés favoris etc. Cette identification semblable à une empreinte digitale permet à quelqu’un qui fouine dans votre zone de cibler votre appareil ou de savoir où vous étiez. Pour vous protéger de cette identification, effacez les réseaux wifi que votre appareil a enregistrés et dites à votre appareil de ne pas chercher les réseaux tout le temps. Il sera plus difficile de se connecter rapidement, mais l’enregistrement de cette information dans votre gestionnaire de mot de passe vous permettra de la garder à portée de main lorsque vous en avez besoin.

Désactivez le partage que vous n’utilisez pas

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci De nombreux appareils nous donnent la possibilité de partager facilement des fichiers ou des services avec d’autres autour de nous — une fonctionnalité utile. Cependant, si vous laissez cette fonctionnalité allumée lorsque vous ne l’utilisez pas, les personnes malveillantes peuvent l’exploiter pour obtenir des fichiers sur votre appareil.

Désactivez l'exécution automatique (Autoplay)

Trouvez les paramètres d'exécution automatique dans Windows 10 (Autoplay) et désactivez-la.

Dans Windows 11, allez dans Paramètres > Bluetooth et appareils >Exécution automatique et désactivez Exécution automatique.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci La fonction exécution automatique dans Windows peut automatiquement exécuter du code malveillant à partir d’un lecteur que vous avez inséré dans votre appareil. Désactiver cette option vous protège contre ce risque.

Désactivez la publicité et d’autres "options de confidentialité"

Examinez les options dans Paramètres > Confidentialité (Windows 10) ou Paramètres > Confidentialité et sécurité > Général (Windows 11) et désactivez au moins les 3 premières options.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Le partage de données supplémentaires sur votre appareil signifie que plus d’informations vous concernant circulent en public. Limiter ce partage est un moyen supplémentaire de vous protéger.

Protégez votre appareil avec Sécurité Windows

La sécurité Windows est intégrée à Windows et comprend un programme antivirus appelé Microsoft Defender Antivirus. Activez Microsoft Defender plutôt que d'utiliser un antivirus tiers.

Lisez Rester protégé avec Sécurité Windows pour vous familiariser avec toutes les fonctions de sécurité offertes par Sécurité Windows.

One option that you may want to turn on is SmartScreen, which protects against phishing or malware websites and applications, and the downloading of potentially malicious files. Pour vous assurer que SmartScreen est activé, ouvrez Sécurité Windows, allez dans Contrôle des applications et du navigateur > Protection fondée sur la réputation et activez le commutateur SmartScreen pour Microsoft Edge.



Utilisez un pare-feu

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Le pare-feu est une option de sécurité qui arrête les connexions indésirables à votre appareil. Tel un gardien posté à la porte d’un immeuble pour décider qui peut entrer et qui peut sortir, un pare-feu reçoit, inspecte et prend des décisions sur les communications qui entrent et sortent de votre appareil. Nous vous recommandons d’activer le vôtre pour empêcher le code malveillant d’essayer d’accéder à votre appareil. La configuration par défaut du pare-feu devrait assurer une protection suffisante pour la plupart des gens.

Avancé : Arrêter l’exécution de code malveillant

Avancé : déterminer si quelqu’un a accédé à votre appareil sans votre permission (expertise numérique de base)