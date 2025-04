Sobre o Security-in-a-Box

Security in a Box (SiaB) é um projeto da Front Line Defenders.

Created in 2005 (as NGO in a Box - Security edition) in collaboration with Tactical Technology Collective and then renamed to its current title in 2009, it was significantly overhauled by Front Line Defenders in 2021 and is undergoing a continuous update process.

O Security in a Box tem como objetivo principal apoiar uma comunidade global de pessoas defensoras dos direitos humanos cujo trabalho as expõe a riscos. Foi mundialmente reconhecido como um recurso básico para ajudar pessoas em risco a proteger sua segurança e privacidade digital.

O Security in a Box é um recurso gratuito e de código aberto disponível no Gitlab.com.

Para enviar feedback ou contribuir com o Security in a Box, siga as instruções no arquivo README do projeto SiaB no Gitlab.

Acesse o Security in a Box anonimamente

Para acessar o Security in a Box anonimamente usando o navegador Tor, visite o serviço onion abaixo:

http://lxjacvxrozjlxd7pqced7dyefnbityrwqjosuuaqponlg3v7esifrzad.onion/en/

Sobre o Front Line Defenders

A Front Line Defenders foi fundada com o objetivo específico de proteger os defensores dos direitos humanos em risco, pessoas que trabalham, de forma não violenta, em prol de qualquer um ou de todos os direitos assegurados na Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH). A Front Line Defenders pretende dar resposta a algumas das necessidades identificadas pelos próprios defensores, incluindo a proteção, a criação de redes, a formação e o acesso a órgãos internacionais que possam atuar em seu nome.

Fundadores

O desenvolvimento de Security in a Box foi apoiado por Hivos, Internews, Sida, Oak Foundation, Sigrid Rausing Fund, AJWS, Open Society Foundations, Ford Foundation e EIDHR.

Este site foi criado com o apoio da União Europeia. No entanto, o conteúdo deste site é de responsabilidade da Front Line Defenders e não pode, de forma alguma, ser visto como representativo das opiniões da União Europeia.

Licença

Este trabalho possui uma Licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. Encorajamos fortemente a reutilização do material no Security in a Box.