Disclaimer

Softwares e documentações desta coleção do Security in a Box são fornecidos como são, e nos excluímos e renunciamos expressamente a todas e qualquer garantias expressas e implícitas de qualquer tipo, incluindo, entre outros, as garantias implícitas de comercialização com finalidades particulares, até onde esse disclaimer permite. Em nenhum caso a Front Line Defenders, o Tactical Technology Collective ou qualquer agente ou representante do mesmo será responsável por qualquer dano direto, indireto, incidental, especial, exemplar ou consequente (incluindo, entre outros, a aquisição de bens ou serviços substitutos; perda de uso, dados ou lucros; ou interrupção de negócios), porém causada sob qualquer teoria de responsabilidade, decorrente de qualquer maneira que sai do uso ou incapacidade de usar esse software, mesmo se recomendar a possibilidade de tais danos. Nada neste aviso afeta seus direitos estatutários.