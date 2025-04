Proteja seu computador Windows

Atualizado 18 June 2024

O Microsoft Windows é o sistema operacional mais popular para desktops e laptops, mas também o mais visado por softwares maliciosos (malware). Siga esta checklist para proteger seu dispositivo Windows.

Analise todas as permissões uma por uma para confirmar que estão habilitadas somente para os aplicativos que você usa. As permissões abaixo devem ser desativadas em aplicativos que você não usa e devem ser consideradas suspeitas em aplicativos que você não reconhece:

Veja como acessar as configurações dos aplicativos e entender o que cada permissão permite que um aplicativo faça na guia da Microsoft sobre permissões de aplicativos.

Além de verificar as permissões mencionadas acima, desative as permissões para o seguinte, se você as encontrar:

Saiba por que recomendamos isso

Most devices have accounts associated with them, like Microsoft accounts for your Windows computer. More than one device may be logged in to your Microsoft account or services (like your Windows computer, your Xbox console or Microsoft products like Skype). If someone else has access to your account without your authorization, the checks included in this section will help you see and stop this.