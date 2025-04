保护的你的MacOS电脑

更新 25 June 2024

如果你使用Mac,你也许曾听过它们更安全的说法。这个说法并不正确。安全性既取决于我们使用设备的方式,又取决于设备上的软件,这些软件随时都可能被发现存在漏洞。以下步骤可以让你的iOS设备更加安全。养成习惯,随时检查这些设置,以确保没有任何更改。

备注

我们强烈建议你为Mac电脑开启锁定模式。这大概率不会影响你正常使用自己的设备,同时还能大大提高安全性。

了解我们推荐这样做的理由

Apple's App Store is the official app store for macOS. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

如果你十分了解安装应用的安全操作,你可以直接从开发者的官方网站下载安装一些程序。“镜像”下载网站可能不太可靠,除非你了解并信任镜像网站服务的提供者。如果你认为有必要使用某一应用程序,并愿意为之承担风险,也请采取额外措施来保护你自己,例如说避免将敏感信息或个人信息输入储存于安装了该应用的设备上。

了解如何决定你是否应使用某一应用,请阅读盒中安全手册如何挑选所推荐的工具和服务。