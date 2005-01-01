عن عدّة الأمان

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عُدَّة الأمان مشروع منظّمة فْرُنْتْ لَيْنْ دِفِنْدَرْز.

Created in 2005 (as NGO in a Box - Security edition) in collaboration with Tactical Technology Collective and then renamed to its current title in 2009, it was significantly overhauled by Front Line Defenders in 2021 and is undergoing a continuous update process.

الهدف من عُدَّة المنظمات مساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم الذي يُعرَّضهم عملهم للمخاطر، و هو مُشادٌ به عالميًّا بوصفه مصدرًا أساسيًّا لمساعدة المعرضين للخطر على زيادة أمانهم الرقمي و حفظ خصوصيتهم.

محتوى المشروع حُرٌّ مفتوح المصدر، و هو مُودَع في Gitlab.com.

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عن فْرُنْتْلَيْنْ دِفِنْدَرْزْ

تأسّست منظّمة فْرُنْتْلَيْنْ دِفِنْدَرْزْ بغرض حماية المدافعين الحقوقيين المعرّضين للخطر، و هم الأشخاص العاملين بطرق غير عنيفة على أيٍّ مِنْ الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو كُلّها. و تهدف فْرُنْتْلَيْنْ دِفِنْدَرْزْ إلى تلبية بعض احتياجات المدافعين، بما فيها الحماية، و التشبيك، و التدريب، و الوصول إلى الهيئات الدولية التي يمكنها دعمهم.

المانحون

تطوير عُدَّة الأمان تمّ بدعم من Hivos و Internews و Sida و Oak Foundation و Sigrid Rausing Fund و AJWS و Open Society Foundations و Ford Foundation و EIDHR.

هذا الموقع أنشئ بدعم من الاتحاد الأوربي. محتوى الموقع مسؤولية فْرُنْتْلَيْنْ دِفِنْدَرْزْ و لا يعبِّر عن رأي الاتحاد الأوربي.

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