عُدَّة الأمان
أدوات و ممارسات للأمان الرقمي
Assess & Plan
الحماية من التهديدات الماديّة
حفظ سريّة الاتصالات عبر الإنترنت
Protect your information and devices while traveling
أدوات مفيدة
كلمات السرّ
إنشاء و إدارة كلمات سرٍّ قويّة
إدارة كلمات السرّ بأمان
الاستيثاق بعدَّة مُعامِلات
أدوات
التواصل
إنشاء و حماية عدّة هويات على الإنترنت
تدارك اختراق الحسابات
تأمين المراسلات البريدية
Protect yourself and your data when using social media
الهواتف و الحواسيب
الحماية من البرمجيات الخبيثة
حماية نبائط أندرويد
حماية نبائط iOS
حماية حواسيب وِندوز
حماية حواسيب macOS
حماية حواسيب لينُكس
أدوات مفيدة
الاتّصال بالإنترنت
كيف تعمل الإنترنت و كيف يمكن حجبها
تصفّح الوِب بأمان
تجاوز الحجب في الإنترنت و مراقبتها
تجهيل الاتّصالات و المراسلات
أدوات مفيدة
الملفات
Protect your sensitive information
Back up and recover from information loss
Destroy sensitive information
Destroy identifying information
أدوات مفيدة
عن المشروع
عن عدّة الأمان
كيفية استخدام عُدَّة الأمان
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Assess & Plan
Assess & Plan
الحماية من التهديدات الماديّة
حفظ سريّة الاتصالات عبر الإنترنت
Protect your information and devices while traveling
أدوات مفيدة