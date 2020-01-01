سياسة استخدام البيانات

لِمَ لا تُعدُّ هذه "سياسة خصوصية"؟

تضع كثير من مواقع الوِب في صفحاتها روابط إلى سياساتها للخصوصية، و فيها يخبروننا عن أوجه استعمال بياناتنا. نحن نؤمن بأهمية المصارحة بكون تلك السياسات وعودًا بكيفية استخدام بيانات الزوّار التي تنشأ عن زيارتهم الموقع، لكن تلك الوعود لا تحقّق في حدّ ذاتها الخصوصية.

سياسة الخصوصية إلزام قانوني على عاتق مُشغّلي مواقع الوِب بشأن الإفصاح عن كيفية جمعهم البيانات المُعرِّفة شخصيًا و كيفية حفظها و مشاركتها. بكلمات أخرى، هي قائمة الأوجه التي لا تكون فيها خصوصية بيانات الناس محفوظة و لا رهن تحكّمهم. توجد أسباب مشروعة لجمع مشغّلي المواقع من الأفراد و المنظّمات بيانات عن زوّار المواقع التي يشغّلونها. نحن نقصر البيانات التي نجمعها على الحد الأدنى اللازم لاشتغال الموقع و تلبية المتطلبات القانونية و ما يلزم للتقارير إلى الجهات المانحة.

مطالعة موقع عُدَّة الأمان

موقع Securityinabox.org تشغّله مُنظّمة فْرُنْتْلَيْنْ دِفِنْدَرْز و هي منظّمة غير ربحية مقرّها مدينة دَبْلِن، و محكومة بقوانين الاتحاد الأوربي بشأن حَوْكَمة البيانات.

بزيارتكم هذا الموقع فإنّنا نجمع بيانات عن زيارتكم مما تتيحه مُتصفِّحات الوِب و الخواديم اعتياديًّا. إذا لم تكونوا قد فعّلتم خيار Do not track في متصفّحكم فإنّنا قد نجمع البيانات المُجهّلة التالية:

تاريخ و ساعة الزيارة

الصفحة التي تبدأ الزيارة منها

عدد مرّات اتّباعكم الروابط

مدّة مكوثكم في الموقع

آخر صفحة زرتموها قبل مغادرة الموقع

الصفحة الذي أوصلكم إلى موقعنا (إن كنتم وصلتم إلى موقعنا بطريق اتّباع رابط في صفحة أخرى)

المواقع التي زرتموها بطريق روابط في موقعنا

الملفات التي تنزّلونها من موقعنا

الكلمات المفتاحية التي استخدمتموها في محرّك بحث لإيجاد موقعنا

المتصفّح الذي تستخدمون

نظام التشغيل الذي تستخدمون

نوع النَّبيطة التي تتصفحون الموقع بها (حاسوب أم هاتف محمول أم لوح)

ماركة النَّبيطة التي تستخدمونها

طراز النَّبيطة التي تستخدمونها

البلد التي تتصلون بالإنترنت منها

عنوان آي‌پي الذي تتصلون منه. نحن نُجهِّل عناوين آي‌پي في إحصائياتنا. نحفظ هذه المعلومة بغرض حماية خواديمنا من إساءة الاستخدام، و لا نسعملها لتحديد زوّار موقع عُدَّة الأمان.

مَيْزُ الشاشة التي تطالعون عليها موقعنا

لغة متصفّحكم

عدد مرّات زيارتكم موقعنا

عدد الأيام المنقضية منذ آخر زيارة لكم

نحن نجمع هذه البيانات بغرض فهم كيفية استخدام الناس موقعنا و لكي يمكننا إصلاح المشكلات التي تطرأ في الموقع. كما ننشر من وقت إلى آخر تقارير تحوي معلومات عامّة عن زوّار الموقع، تتضمن أعدادهم الإجمالية و من أي البلاد و بطريق أي مواقع أخرى أتوا.

كما قد نجمع إحصاءات عن سلوك زوّار موقع عُدَّة الأمان. فقد نكشف عن عدد الزوار الذين ينتقلون من صفحة بعينها إلى أخرى في إطار عُدّة بعينها، إذ يعيننا هذا على تحسين العُدَّة و تطوير المحتوى ليكون أكثر فائدة للقرّاء.

نحن نجمع هذه البيانات مستخدمين برمجية حرّة مفتوحة المصدر نشغّلها بأنفسنا على خواديمنا، و هو ما يعني أن المعلومات التي نجمعها عن زوّارنا لا تصل إلى حوزة أي جهة غيرنا، بما فيها من كتبوا برمجية جمع بنيانات التصفّح الحرّة نفسها. و يحدث هذا بطريق عِدَّة سجلّات و سكريبتات جاڤاسكرپت و الكوكيز. نحتاج إلى وجود السجّلات لكي نحمي موقعنا و خواديمنا، إلّا أنّكم يمكنكم منع جاڤاسكرپت باستخدام ملفحة المتصفح NoScript و منع حفظ الكوكيز أو محوها، و سيستمر الموقع في العمل على ما يُرام. ليست لدينا شراكات مع جهات أخرى لجمع تلك البيانات، و لا نحن نشارك تلك البيانات مع جهات أخرى، باستثناء نشر المعلومات المُجهَّلة على النحو السابق ذكره.

استخدام VPN

يمكن باستخدام VPN إخفاء عنوان آي‌پي الذي تتصلون منه و موضعه، إلّا أن بعض البيانات عنكم ستظلّ متاحة. إذا استخدمتم VPN أثناء زيارتكم موقعنا لكنكم لم تفعّلوا خيار DNT فسنظل نجمع كلّ البيانات السابق ذكرها ماعدا عنوان آي‌پي و موقعكم الجغرافي حيث سيشيران إلى عنوان و موقع مخرج VPN الذي تستخدمون.

استخدام تور

كما هو الحال عند استخدامكم VPN يمكننا معرفة البيانات السابق ذكرها علما بأنّ عنوان عُقدة المخرج تُعقِّد المسألة قليلا. علاوة على ذلك، فإن بوسعنا، إن أردنا، مراجعة عناوين عقد المخارج التي تنشرها شبكة تور دوريا و مضاهاتها بالبيانات التي لدينها لمعرفة ما إذا كنتم تستخدمون تور. لكننا لم نفعل ذلك و لن نفعله. ستظهر لنا بيانات مشابهة إذا زرتم موقعنا عبر خدمة البصلة.

استخدام العُدَّة و الخدمات المرتبطة

أحيانا نُضَمِّنُ موقعنا روابط إلى مشروعات تقيمها فْرُنْتْلَيْنْ دِفِنْدَرْزْ و تَكْتِكالْتِكْ أو شركاء آخرين.

فيما يتعلّق بالمشروعات الأخرى التي تقدّمها فْرُنْتْلَيْنْ دِفِنْدَرْزْ ، فقد يُتاح لكم الانخراط فيها على أنحاء تتطلّب أحيانا جمع بيانات عنكم مُعرِّفة شخصيا، مثل إمدادنا بعنوان بريد إلكتروني لكي نُرسل إليكم التحديثات التي تهمّكم. في مثل تتك الحالة فإنّ فْرُنْتْلَيْنْ دِفِنْدَرْزْ لا تجمع غير البيانات الضرورية و حسب لغرض انخراطكم. بوسعكم دومًا الامتناع عن تقديم معلومات مُعرِّفة شخصيًا أو سحب قبولكم في أي وقت، علمًا بأنَّ ذلك قد يمنعكم من الانخراط في أنشطة بعينها، إلا أنّنا نسعى جاهدين لإتاحة كُلِّ المحتوى الذي نصنعه للكافة بلا عوائق. و أيَّا كان النمط الذي تختارونه للانخراط في موقع فْرُنْتْلَيْنْ دِفِنْدَرْزْ فهو طوعي و لا يؤثِّر على استفادتكم من عُدَة الأمان. فنحن لا نطلب منكم أبدًا إمدادنا بمعلومات مُعرِّفة شخصيًا نظير استخدامكم عُدَّة الأمان.

المشروعات التي تستضيفها فْرُنْتْلَيْنْ دِفِنْدَرْزْ و شركاؤها الآخرون لكل منها سياسات البيانات التي تخصّها و ينبغي عليكم مطالعتها إن كانت لديكم أسئلة حول كيفية استخدام بياناتكم في تلك الموقع.

تعديل هذه السياسة

بالرغم من أنّ أغلب التغييرات ستكون طفيفة، إلّا أننا قد نُحدث تغييرات في سياسة خصوصية عُدَّة الأمان من حين إلى آخر، استجابة للتغيرات القانونية و التقنية أو لغرض غير ذلك. و نحن نحثُّ زوّارنا على مطالعة هذه الصفحة دوريًّا لإدراك أي تغييرات تطرأ على سياسة البيانات هذه. مواصلتكم استخدام هذا الموقع بعد إحداث تغييرات في سياسة استخدام البيانات تُعدُّ قبولا ضمنيًّا منكم لتلك التغييرات.

التواصل معنا

الأسئلة المتعلقة بسياسيات البيانات المتعلّقة بموقع عُدَّة المنظمات ينبغي توجيهها كتابة إلى فْرُنْتْلَيْنْ دِفِنْدَرْزْ.

إعادة استخدام نَصِّ سياسة البيانات هذه

بوسعكم استخدام و استلهام نصّ سياستنا لاستخدام البيانات بعد تطويعها بما يُلائم الكيفية التي يجمع بها موقعكم على الوِب البيانات و يتيحها.

آخر تحديث لهذه الوثيقة كان يوم 13 أكتوبر 2020