إخلاء المسؤولية
- البرمجيات و الوثائق المجموعة في عدّة الأمان مقدّمة بحالتها، و نحن نتبرأ من أيّ ضمانة صريحة أو ضمنية أو أية شروط من أيّ نوع، بما فيها ضمانات الصلاحية التجارية و الملاءمة لغرض بعينه، بقدر ما كانت تلك الضمانات مسموحًا بها. لن تتحمل منظمتا "تاكتِكَل تِكنولوجي كُلِّكْتِڤ" و"فْرُنْتْ لَيْنْ دِفِنْدَرْز" أو أيّ ممثل لهما أيّ مسؤولية عن أيّ ضرر مباشر أو غير مباشر، أو عرضي أو خاص أو مثالي أو بالتبعية (بما فيها الحصول على بضائع أو خدمات بديلة، أو خسارة الاستعمال أو البيانات أو الأرباح، أو تعطّل الأعمال) كيفما نتجت، و وفق أيّ نظرية للمسؤولية، التي يمكن أن تنتج بأيّ طريقة نتيجة استعمال هذه البرمجيات أو عدم القدرة على استعمالها، حتّى مع العلم بإمكان وقوع مثل تلك الأضرار. لا شيء ممّا ورد في إخلاء المسؤولية هذا يُخلُّ بحقوقكم القانونية*