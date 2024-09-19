أدوات مفيدة

الاتّصال بالإنترنت

مُحدَّث في 19 September 2024

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الأدوات التالية تفيد في تصفّح الوِب بأمان و تجاوز الحجب المفروض على مواقع الوِب، و في حفظ المجهولية. يوجد في هذا الدليل المزيد عن تصفّح الوِب بأمان و زيارة المواقع المحجوبة و تجهيل الاتّصالات و كذلك عن أدوات تساعد على حفظ سرية الاتصالات.

تصفّح الوِب بأمان

المتصفّحات

(لأندرُويد و iOS و لينُكس و macOS و وِندوز)

لحفظ خصوصيّتكم و لأمانكم ننصحكم باستخدام متصفّح فَيَرْفُكْس الحُرّ مفتوح المصدر لتصفُّح الوِب عوض المتصفّحات الأقل اعتناء بالخصوصية مثل كروم أو إدج أو سَفاري.

التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام و توصياتنا للتصفّح بأمان

(أندرُويد و iOS)

نسخة خفيفة من المتصف فَيَرْفُكْس مفعّلة فيها الحماية من التّتبُّع و صدّ الإعلانات.

التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام و توصياتنا لتصفّح الوِب بأمان

(لأندرويد و لينُكس)

كروميوم متصفّح حُرٌّ مفتوح المصدر، و هو الكود الأساسي الذي ينبني عليه المتصفّح كروم المدجّج بخدمات گوگِل و علاماتها التجارية، و يُمكن تنصيبه في لينُكس من مستودع التوزيعة التي تستخدمها، كما يُمكن تنزيله في أندرويد بطريق FFUpdater.

في وِندوز و macOS و iOS يمكن استخدام كروم، و بما أن المتصفّحين مبنيين على نفس الكود فإن أغل الإرشادات و التضبيطات المذكورة في هذا الدليل تنطبق عليهما معًا.

كلا المتصفحيّن مبني على نفس الكود الذي تطوّره گوگِل، و إذا أردتم تقللي البيانات التي تتسرّب منكم إلى تلك الشركة فيُستحسن تجنّب الولوج في المتصفّح بحسابكم لديها.

طالعوا دليل كروم إلى الأمان و توصياتنا لتصفّح الوِب بأمان.

(لأندرويد)

برمجيّة حُرَّة مفتوحة المصدر لتنزيل و تحديث المتصفّحات كفَيَرْفُكْس (و تلك المبنية عليه مثل المتصفّح تور)، و كذلك المتصفّح كروميوم (و تلك المبنية عليه مثل المتصفّح DuckDuckGo) و K-9 و Orbot و غيرها. يمكنكم تنزيلها من المستودع F-Droid.

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(لأندرويد و iOS و لينًكس و Mac و وِندوز)

متصفّح وِب يُراعي الخصوصيّة و يصدُّ تلقائيًّا المتتبّعات و يُرقّي الاتّصالات غير الآمنة بالبروتوكول HTTP إلى HTTPS كلّما كان ذلك ممكنًا.

المتصفّح DuckDuckGo تُطوُّره شركة DuckDuckGo التي تُشغّل محرّك البحث على الوِب بنفس الاسم و كذلك تطوّر ملحقة للخصوصية بنفس الاسم للمتصفحين فَيَرْفُكْس و كروميوم و المتصفحات المبنية عليها.

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ملحقاتٌ للمتصفّحات لزيادة الخصوصيةو الأمان

نحن و إن كُنا نفضّل فَيَرْفُكْس إلا أن أغلب هذه الملحقات توجد منها إصدارات تعمل مع متصفّحات غيره.

(لفَيَرْفُكْس و كروميوم\كروم و Edge و أوبرا و أندرويد)

مُلحقة حُرّة مفتوحة المصدر تصدُّ المتتبّعات التي تجمع بيانات عن متصفّحي مواقع الوِب.

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(لفَيَرْفُكْس و كروم و Edge و أوبرا)

مُلحقة حُرّة مفتوحة المصدر تصدّ النوافذ المنبثقة و تحمي من البرمجيات الخبيثة و التجسُّسيّة في أثناء تصفّحكم مواقع الوِب.

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) (لكروميوم\كروم)

مُلحقة حُرّة مفتوحة المصدر تصدّ النوافذ المنبثقة و تحمي من البرمجيات الخبيثة و التجسُّسيّة في أثناء تصفّحكم مواقع الوِب.

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(لفَيَرْفُكْس)

ملحقة حُرّة مفتوحة المصدر تمنع فيسبوك و إنستگرام من جمع معلومات عنك أثناء تصفّحك مواقع الوِب الأخرى بطريق عزلهما في المتصفح.

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(لفَيَرْفُكْس و كروميوم\كروم و Edge و أوبرا)

مُلحَقة للمتصفّح تصدُّ أغلب طلبات التتبعّ من المصادر الخارجية أثناء تصفّحك مواقع الوِب.

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(لفَيَرْفُكْس و كروميوم\كروم و أوبرا و سفاري)

مُلحَقَةٌ للمتصفّحات تمنع المُعلنين و الأطراف الخارجية الأخرى من تتبّعك أثناء تصفّح الوِب.

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(لفَيَرْفُكْس و كروميوم\كروم و المتصفحات المبنية عليهما مثل إدج و Brave و Vivaldi)

مُلحَقَةٌ حُرَّة مفتوحة المصدر تمنع البرمجيات الخبيثة المُضمّنة في مواقع الوِب من عدوى متصفّحك، أو استخراج بيانات حسّاسة منه باستغلال الثغرات البرمجية، أواستغلال الموارد الحاسوبية أو الشبكية للنظام بتشغيل أكواد سِرًا لصالح أطراف أخرى.

قد يتسبّب تفعيل NoScript في تعطيل بعض وظائف بعض المواقع أو تغيير مظهرها أو كتم بعض محتواها من الظهور. تعلّموا كيفية ضبط NoScript للتقليل من الآثار الجانبية لاستخدامه.

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أداة بحث أكثر أمانًا

أداة بحث لا تحفظ بيانات المستخدمين الشخصية و لا تبيعها.

طالعوا سياستهم للخصوصية و صفحات المساعدة

أداة بحث لا تحفظ بيانات المستخدمين الشخصية و لا تبيعها.

طالعوا صفحات المساعدة

زيارة المواقع المحجوبة

اختيار مُقدِّم خدمة VPN

(لوِندوز, macOS و لينُكس و iOS و أندرويد و متاح كذلك كمُلحقة للمتصفحات في نُظم عديدة لكروميوم\كروم و فَيَرْفُكْس و تلفاز أندرويد)

تطبيق يتيح النفاذ إلى بعض المواقع المحجوبة و يخفي أثر نشاطكم على الإنترنت عن مُقدِّم خدمة الاتّصال بالإنترنت و عن مديري مواقع الوِب و الخدمات التي تتصلون بها. يُقدِّم دعمًا جيِّدًا للمستخدمين، يمكن استخدامه مجّانًا على نبيطة واحدة بسرعة اتّصال مُخفّضة و توجد منه نسخة باشتراك شهري تتيح وظائف إضافية.

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(لأندرويد و لينُكس و macOS و وِندوز)

تطبيق مجاني موجّه للنشطاء يتيح النفاذ إلى المواقع المحجوبة مع حفظ المجهولية.

التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام

(لأندرويد و iOS و macOS و وِندوز، و كذلك للمتصفّحات فَيَرْفُكْس و كروميوم\كروم في نظم عديدة)

تطبيق يتيح النفاذ إلى المواقع المحجوبة و يخفي أثر نشاطكم على الإنترنت عن مُقدِّم خدمة الاتّصال بالإنترنت و عن مديري مواقع الوِب و الخدمات التي تتّصلون بها. يسمح بحصة تدفقات مجانية قدرها 2 گيگابايت شهريًا على نبيطة واحدة (10گيگابايت في بعض البلاد)، و يمكن بدفع مقابل استعمالها مع عدد غير محدود من النبائط بلا قيد على مقدار التدفقات.

التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام

تشغيل شبكة خاصّة افتراضية تخصّك

(للينُكس و macOS و وِندوز و أندرويد)

تطبيق حُرٌّ مفتوح المصدر تطوّره شركة الأمن Trail of Bits يُسهّل على الأفراد و المنظّمات تشغيل و إدارة خدمات VPN. يُمكن للإداريين مساعدة الآخرين على النفاذ إلى المواقع المحجوبة و حفظ مجهوليتهم.

كيفية تنصيب خادوم | إعداد التطبيقات العميلة

( لأندرويد و iOS و لينُكس و macOS و وِندوز و مُلحقة لكروميوم\كروم. يوجد تطبيق للإدارة للينُكس و macOS و وِندوز)

تطبيق حُرّ مفتوح المصدر تطوره شركة گوگِل يتيح للأفراد و المنظّمات تشغيل و إدارة خدمات VPN خاضة بهم. يمكن لمديري النظام مساعدة الآخرين على النفاذ إلى المواقع المحجوبة مع حفظ خصوصيتهم.

لتنصيب خادوم و تنزيل تطبيق عميل | طالعوا وثائقهم للاستخدام

(أندرويد و iOS و لينُكس و macOS و وِندوز. تطبيق الخادوم موجود لأوبونتو و دبيان)

تطبيق حُرّ مفتوح المصدر تطوره شركة گوگِل يتيح للأفراد و المنظّمات تشغيل و إدارة خدمات VPN خاضة بهم.

إعداد خادوم | تنزيل عميل | وثائق الشرح

استخدام أداة متخصّصة في تجاوز الحجب

(لأندرويد و iOS و لينُكس و macOS و وِندوز)

تطبيق مجاني يتيح النفاذ إلى المواقع المحجوبة و يحفظ المجهولية. تمكن زيادة سرعته بمقابل شهري.

التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام

(لأندرويد و iOS و macOS و وِندوز)

تطبيق مجّاني يتيح النفاذ إلى المواقع المحجوبة و يساعد على حفظ المجهولية. يُقدِّم دعمًا جيِّدًا للمستخدمين، و توجد منه نسخة بمقابل تزيد السرعة و حصّة الاتّصال.

التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام

تجهيل الاتّصالات

(لأندرويد و لينُكس و macOS و وِندوز)

تطبيق حُرَّ مفتوح المصدر مبنية على المتصفّح فَيَرْفُكس و برمجية عميل تور، يُمرّر الاتصالات عبر عُقد شبكة يُشغِّلها متطوعون بغرض حفظ المجهولية و إتاحة النفاذ إلى المواقع المحجوبة. قد تكون شبكة تور نفسها محجوبة في بعض القضاءات، كما أنّ استخدامها قد يزيد من ريبة جهات المراقبة.

التنزيل | طالعوا وثائقهم للاستخدام و إجاباتهم على الأسئلة الشائعة

(iOS)

مُتصفّح حُرٌّ مفتوح المصدر للنظام iOS يطوّره مشروع گارديان و هو أحد تطبيقات شبكة تور، و يُمرّر الاتصالات عبر عُقد شبكة يُشغِّلها متطوعون بغرض حفظ المجهولية و إتاحة النفاذ إلى المواقع المحجوبة. قد تكون شبكة تور نفسها محجوبة في بعض القضاءات، كما أنّ استخدامها قد يزيد من ريبة جهات المراقبة.

التنزيل | طالعوا وثائقهم وإجاباتهم على الأسئلة الشائعة

(لأندرويد و iOS)

مُتصفّح حُرٌّ مفتوح المصدر يطوّره مشروع گارديان و هو أحد تطبيقات شبكة تور، و يُمرّر الاتصالات عبر عُقد شبكة يُشغِّلها متطوعون بغرض حفظ المجهولية و إتاحة النفاذ إلى المواقع المحجوبة. قد تكون شبكة تور نفسها محجوبة في بعض القضاءات، كما أنّ استخدامها قد يزيد من ريبة جهات المراقبة.

التنزيل | طالعوا إجاباتهم على الأسئلة الشائعة و وثائقهم للاستخدام

(يمكن إقلاعه على أكثر النظم أو تنصيبه من لينُكس و macOS و وِندوز)

نظام تشغيل آمن يُمكن إقلاعه من شريحة ذاكرة USB دون إحداث تغييرات دائمة في الحاسوب، و هو يُمرّر كل اتصالاته الشبكية عبر شبكة تور لأقصى درجة من حفظ المجهولية، كما يساعد على النفاذ إلى المواقع المحجوبة، و هو لا يُخلّف أثرًا على الحاسوب بعد إطفائه، و يمكن بعده الرجوع إلى استخدام نظام التشغيل المُنصّب مسبقًا.

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(لوِندوز و macOS و لينُكس و Qubes OS)

نظام تشغيل مُجهِّل يشتغل كتطبيق في نظام التشغيل المُضيف و يُمرِّر كُلَّ تدفقات الإنترنت الصادرة من التطبيقات المُشتغلة فيه عبر شبكة تور لمجهوليّة.

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تنزيل الملفات و نشرها عبر الشبكات اللامركزيّة

(لأندرويد)

أداة حُرّة مفتوحة المصدر للنفاذ إلى شبكة I2P و هي شبكة لامركزيّة من العُقد يمكن باستخدامها التشارك في الملفات حتّى عند تعذّر الاتّصال بالوِب، أو استعمالها لتحقيق المجهوليّة، كما يمكن بناء تطبيقات عديدة أخرى فوقها.

التنزيل | طالعوا إجاباتهم على الأسئلة الشائعة و اعرفوا كيفية ضبط المتصفّح للنفاذ إلى الشبكة

(لأندرويد)

متصفّح حُرٌّ مفتوح المصدر للنبائط المشتغلة بالنظام أندرويد لحفظ محتوى الوِب و تمريره للآخرين عبر شبكة لامركزيّة حتّى في حال وجود قيود مفروضة على النفاذ إلى الإنترنت.

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