Passwords

مُحدَّث في 28 March 2024

Use the following tools to create and maintain strong passwords and to protect your devices and accounts. In this section, you can also learn more about how to create and maintain strong passwords, manage your passwords safely and use 2-factor authentication.

KeePassXC

KeePassDX

إدارة كلمات السرّ بأمان

(لينُكس و ماك و وِندوز)

مدير لكلمات السرّ للحواسيب حُرٌّ مفتوح المصدر

نزّلوا | 'طالعوا دليلنا و دليلهم

(أنْدرُويد)

مدير لكلمات السرّ لنبائط أندرويد حُرٌّ مفتوح المصدر

نزّلوه من Google Play أو F-Droid | طالعوا دليلنا و دليلهم

(iOS و macOS)

مدير لكلمات السرّ للآيفون و حواسيب ماك حُرٌّ مفتوح المصدر

يمكن تنزيله من متجر Apple iOS أو متجرApple macOS | طالعوا دليلهم

(أندرويد و iOS و لينُكس و ماك و وِندوز)

مدير لكلمات السرّ للوِب حُرٌّ مفتوح المصدر، مع خدمة مجّانية أو مدفوعة و إمكانية تشغيله على خواديمكم الخاصة

يمكن تنزيله من موقعهم أو من متجر Apple iOS أو متجر Google | طالعوا وثائقهم

الاستيثاق بمعاملين (2FA)

(أندرويد)

تطبيق لإدارة أمارات الاستيثاق بخطوتين أو أكثر (MFA, 2FA)، حُرٌّ مفتوح المصدر

نزّلوه من Google Play أو F-Droid | طالعوا دليلهم

(iOS و ماك)

تطبيق لإدارة أمارات الاستيثاق بخطوتين أو أكثر (MFA, 2FA)، حُرٌّ مفتوح المصدر

يمكن تنزيله من متجر Apple iOS أو متجر Apple Mac

(لأندرويد و iOS)

تطبيق لإدارة أمارات الاستيثاق بخطوتين أو أكثر (MFA, 2FA)، حُرٌّ مفتوح المصدر

يمكن تنزيله من متجر Google أو F-Droid (لأندرويد) أو من متجر Apple (لنظام iOS)