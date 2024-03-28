أدوات
Passwords
مُحدَّث في 28 March 2024
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Use the following tools to create and maintain strong passwords and to protect your devices and accounts. In this section, you can also learn more about how to create and maintain strong passwords, manage your passwords safely and use 2-factor authentication.
أدلّة عُدَّة الأمان
إدارة كلمات السرّ بأمان
KeePassXC
مدير لكلمات السرّ للحواسيب حُرٌّ مفتوح المصدر
نزّلوا | 'طالعوا دليلنا و دليلهم
KeePassDX
مدير لكلمات السرّ لنبائط أندرويد حُرٌّ مفتوح المصدر
نزّلوه من Google Play أو F-Droid | طالعوا دليلنا و دليلهم
Strongbox
مدير لكلمات السرّ للآيفون و حواسيب ماك حُرٌّ مفتوح المصدر
يمكن تنزيله من متجر Apple iOS أو متجرApple macOS | طالعوا دليلهم
Bitwarden
(أندرويد و iOS و لينُكس و ماك و وِندوز)
مدير لكلمات السرّ للوِب حُرٌّ مفتوح المصدر، مع خدمة مجّانية أو مدفوعة و إمكانية تشغيله على خواديمكم الخاصة
يمكن تنزيله من موقعهم أو من متجر Apple iOS أو متجر Google | طالعوا وثائقهم
الاستيثاق بمعاملين (2FA)
Aegis
تطبيق لإدارة أمارات الاستيثاق بخطوتين أو أكثر (MFA, 2FA)، حُرٌّ مفتوح المصدر
نزّلوه من Google Play أو F-Droid | طالعوا دليلهم
Raivo OTP
تطبيق لإدارة أمارات الاستيثاق بخطوتين أو أكثر (MFA, 2FA)، حُرٌّ مفتوح المصدر
يمكن تنزيله من متجر Apple iOS أو متجر Apple Mac
FreeOTP
تطبيق لإدارة أمارات الاستيثاق بخطوتين أو أكثر (MFA, 2FA)، حُرٌّ مفتوح المصدر
يمكن تنزيله من متجر Google أو F-Droid (لأندرويد) أو من متجر Apple (لنظام iOS)