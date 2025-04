Política de uso de dados

Por que isso não é uma "Política de Privacidade"?

Muitos sites estão vinculados às "políticas de privacidade" de suas homepages, mas o que eles realmente te dizem é como eles planejam usar seus dados. Acreditamos que é importante ser transparente para que essa política seja uma promessa sobre como usaremos os dados que você está deixando ao visitar este site, mas nem essa promessa ou a promessa de qualquer outro site oferecem privacidade total.

A Política de Privacidade é uma divulgação legal obrigatória de como o operador do site coleta, retém e compartilha informações pessoais de identificação. Em outras palavras, geralmente é uma lista de como os seus dados pessoais não são privados e estão sob o controle deles. Existem razões legítimas para que pessoas e organizações que executam sites precisem manter dados sobre suas visitas. Limitamos os dados que guardamos apenas ao que é necessário para manter o site e satisfazer os requisitos de relatórios legais relacionados ao financiamento.

Visitando o Security-in-a-Box

O securityinabox.org é operado pelo Front Line Defenders, uma organização sem fins lucrativos operando de Dublin, Irlanda, governada pela Lei de Dados da UE.

Quando você visita este site, nós coletamos informações disponibilizadas pelo seu navegador web e servidores. Se você está com o Não Rastreie desativado, pode ser que estejamos coletando as seguinte informações anônimas enquanto você estiver navegando:

o dia e a hora que você visitou o site

a primeira página que você acessou

quantas vezes você clicou em links

quanto tempo você ficou no site

a última página que você visitou antes de sair

what site brought you to the page (if you followed a link from another page, like on a search engine or social media)

quais sites você acessou através de links em nosso site

o que você baixou do nosso site

quais palavras-chave foram usadas para chegar até aqui por um buscador

qual navegador você utiliza

qual sistema operacional você utiliza

qual tipo de dispositivo você utiliza (computador vs. smartphone vs. tablet)

qual é a marca do seu dispositivo

qual modelo de dispositivo você usa

seu país

seu endereço de IP (nós tornamos anônimos os endereços de IP dos visitantes em nossas estatísticas: usamos essas informações para proteger nossos servidores de uso indevido. Não usamos essas informações para identificar visitantes do Security-in-a-Box.)

a resolução da sua tela

o idioma do seu navegador

quantas vezes você visitou o site

há quantos dias você visitou o site pela última vez

Fazemos isso para entender melhor como as pessoas usam o site e para que possamos resolver problemas quando surgirem. De tempos em tempos, também divulgamos relatórios que incluem informações muito gerais sobre quem nos visita, como o número total de visitantes ou quais países ou outros sites representam mais visitas.

Podemos coletar estatísticas sobre o comportamento dos visitantes do Security-in-a-Box. Por exemplo, podemos revelar quantos visitantes navegam de uma página para outra dentro do nosso kit de ferramentas. Fazemos isso para descobrir como podemos melhorar o material e desenvolver conteúdo que atenda melhor às suas necessidades.

We collect this information using open-source analytics software that we host ourselves. This means that even the people who wrote the software do not see any of your information. This is done through a combination of server logs, javascript, and cookies. We need the server logs to protect this site and our servers, but you can block javascript using NoScript and turn off or delete cookies and the site will continue to work correctly. We do not partner with third parties to collect this information, nor do we share information with third parties, with the exception of the release of non-personally-identifying information in formats described above.

Estou usando uma VPN

VPNs podem ocultar o seu endereço IP e a sua localização, mas alguns dados ainda podem estar visíveis. Se você estiver usando uma VPN enquanto visita nosso site e não ativou o DNT, veríamos todas as informações acima através seu endereço IP e localização do país, o que mostraria o endereço IP e o país do ponto de saída da sua VPN .

Na verdade estou utilizando o TOR

Assim como quando você está usando uma VPN, ainda podemos acessar as informações acima, embora a alteração dos endereços IP do nó de saída adicione uma complicação. Além disso, se quiséssemos, poderíamos voltar através dos endereços IP do nó de saída, que são publicados rotineiramente pelo TOR e determinar se você está usando o TOR. Mas isso é algo que nunca fizemos e não faríamos. Também seria possível observar informações semelhantes se você visitar este site através do nosso serviço Onion.

Usando o Kit de Ferramentas e os Serviços Relacionados

Ocasionalmente, podemos oferecer links para projetos do Front Line Defenders, Tactical Tech e outros parceiros do site.

No caso de outros projetos hospedados pelo Front Line Defenders, podemos oferecer a oportunidade de se envolver de uma maneira que exige a coleta de informações de identificação pessoal, como um endereço de e-mail para que possamos enviar as atualizações que você decidiu receber. Nesse caso, o Front Line Defenders coletam apenas essas informações necessárias ou apropriadas para cumprir o objetivo da interação do visitante. Você sempre pode se recusar a fornecer suas informações exclusivas ou retirar seu consentimento a qualquer momento. Isso pode impedir que você se envolva totalmente em determinadas atividades, mas tentamos aproveitar tanto o nosso conteúdo sem nenhum tipo de barreira. De qualquer maneira que você tenha escolhido se envolver com um site do Front Line Defenders, é algo voluntário e não afetará o uso do Security-in-a-Box. Através do uso da própria segurança, você não será solicitado a fornecer informações de identificação pessoal.

Projetos e sites hospedados pelo Front Line Defenders e outras partes têm suas próprias políticas de uso de dados e você deve verificar as políticas aplicáveis se tiver dúvidas sobre os seus dados e esses sites.

Mudanças nessa Política

Embora a maioria das mudanças provavelmente sejam pequenas, podemos alterar a política de privacidade do Security-in-a-Box de tempos em tempos, em resposta as mudanças legais e técnicas, assim como o nosso critério. Verifique frequentemente esta página para saber as alterações da política de uso de dados. Seu uso frequente deste site após qualquer alteração nas políticas de uso de dados constitui sua aceitação dessas alterações.

Contatos

Todas as perguntas relacionadas à Políticas de Uso de Dados do Security-in-a-Box devem ser enviadas por escrito para o [Front Line Defenders](mailto: info@frontlinedefenders.org).

Reutilizando essa Política de Uso de Dados

Fique à vontade para reutilizar e se inspirar nessa política de uso de dados depois de garantir que ela esteja de acordo com a maneira com que o seu site rastreia, usa e divulga informações dos usuários.

Este documento foi atualizado pela última vez em 13 de outubro de 2020.