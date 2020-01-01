Политика обработки данных

Почему это не "политика приватности"?

У многих сайтов есть "политики приватности (конфиденциальности)". На самом деле они описывают, как владельцы сайтов планируют использовать ваши данные. Мы говорим открыто: здесь вы найдете условия использовать данных, оставленные вами при посещении нашего сайта. Ни мы, ни какой-либо другой сайт не гарантируют вам полную приватность.

Политика приватности — обязательное юридическое раскрытие информации о том, как владелец сайта собирает, хранит и передает персональные данные. Часто это перечень условий, при которых ваши персональные данные перестают быть только вашими. Теперь доступ к ним имеет владелец сайта. Существуют законные причины, по которым ему нужно хранить данные о ваших посещениях. Мы ограничиваем объем хранимых данных теми, которые необходимы для поддержки сайта и удовлетворения юридических и финансовых требований к отчетности.

Посещение сайта "Безопасность-в-коробке"

Сайтом securityinabox.org распоряжается Front Line Defenders, некоммерческая организация со штаб-квартирой в Дублине (Ирландия). Обработка данных на сайте ведется в соответствии с законодательством Европейского союза.

Когда вы посещаете наш сайт, мы записываем информацию о вашем визите примерно так, как это обычно делают веб-браузеры и серверы. Если вы не включили в своем браузере опцию "не отслеживать", при каждом вашем визите мы можем собирать следующие обезличенные данные:

дату и время визита;

на какую страницу посетитель зашел первой;

сколько раз щелкал по ссылкам;

как долго находился на сайте;

на какой странице покинул сайт;

с какого сайта пришел на наш сайт (если пришел по внешней ссылке, например, поисковика или социальной сети);

какие сайты посетил, щелкая по ссылкам на нашем сайте;

что скачал с нашего сайта;

слово или слова поискового запроса (если вышел на наш сайт через поисковик);

браузер;

операционную систему;

тип устройства (компьютер, смартфон или планшет);

марку устройства;

модель устройства;

страну, откуда отправлялись запросы на сайт;

IP-адрес пользователя (для нашей статистики мы анонимизируем IP-адреса посетителей; эта информация нужна нам для защиты пользователей от злоупотреблений; мы не используем эти данные для идентификации читателей "Безопасности-в-коробке");

разрешение экрана;

язык интерфейса браузера;

сколько раз пользователь посетил наш сайт;

сколько дней прошло с последнего визита.

Мы собираем данные, чтобы глубже понимать нашу аудиторию. Нам важно, как люди используют сайт и как нам лучше исправлять ошибки на сайте (если таковые возникают). Время от времени мы также публикуем отчеты с очень общими данными о наших читателях. Например, сколько человек посетило сайт, с каких ресурсов или из каких стран приходило большинство.

Мы можем собирать статистику действий читателей "Безопасности-в-коробке". Например, мы можем раскрывать данные о том, сколько пользователей переходит с одной страницы на другую внутри нашего пособия. Это помогает нам понять, как улучшать содержание, чтобы соответствовать ожиданиям читателей.

Мы собираем данные, используя аналитические инструменты с открытым кодом, которые размещены на нашем же сервере. Таким образом даже разработчики этого программного кода не видят никаких ваших данных. Мы имеем в виду комбинацию серверных логов, Javascript и куки-файлов. Серверные логи нужны для защиты нашего сайта и наших серверов. Однако вы можете заблокировать Javascript (например, с помощью NoScript) и отключить или удалить куки-файлы. Сайт при этом продолжит нормально работать. Мы не заключаем соглашений с третьими сторонами о сборе пользовательских данных. Мы также не раскрываем собранные данные третьим лицам, кроме обезличенных данных в тех формах, как описано выше.

Я использую VPN

VPN может скрывать ваш IP-адрес и вашу страну, но кое-какие данные все же видны. Если вы зашли на сайт с VPN и не включили режим "не отслеживать", мы увидим все перечисленные данные, кроме IP-адреса и страны. Вместо них мы увидим IP-адрес и страну, где размещен сервер VPN.

На самом деле я использую Tor

Как и в случае с VPN, мы можем получить доступ к указанной выше информации, хотя смена IP-адресов выходных узлов усложняет задачу. Более того, при желании мы могли бы просмотреть IP-адреса выходящих узлов, которые регулярно публикует Tor, и определить, используете ли вы Tor. Но этого мы никогда не делали и не будем делать. Мы также увидим аналогичные данные, если вы посетите onion-версию этого сайта.

Использование инструментов и связанных с ними сервисов

Иногда на этом сайте мы ссылаемся на проекты Front Line Defenders, Tactical Tech и других наших партнеров.

Если речь идет о других проектах Front Line Defenders, мы можем предложить взаимодействие, требующее сбора персональных идентифицирующих данных. Например, мы попросим почтовый адрес, чтобы (после вашего согласия) отправлять вам новости. В этом случае Front Line Defenders собирает информацию в объеме, который необходим/уместен для взаимодействия с посетителем. Вы всегда можете отказаться от предоставления своих персональных данных. Вы также вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных. Это может помешать вашему полноценному участию в некоторых видах деятельности. Тем не менее, мы стараемся, чтобы как можно больше наших материалов было доступно читателям без ограничений. Вы сами определяете, как вам комфортнее взаимодействовать с тем или иным ресурсом Front Line Defenders. Этот выбор не влияет на ваше использование "Безопасности-в-коробке". При использовании "Безопасности-в-коробке" вас не попросят предоставить персональные данные.

У проектов и сайтов Front Line Defenders и партнеров есть собственные политики использования данных. Если у вас возник вопрос относительно ваших данных и какого-либо из этих сайтов, попробуйте найти ответ в соответствующей политике.

Изменения этой политики

Мы можем время от времени изменять Политику приватности "Безопасности-в-коробке", как в ответ на юридические и технические вызовы, так и по собственной инициативе. Предполагаем, что изменения, в основном, будут незначительными. Чтобы их отслеживать, советуем вам почаще проверять эту страницу. Если мы внесли изменения в Политику использования данных, а вы продолжаете пользоваться сайтом, значит, вы согласны с этими изменениями.

Контакты

По всем вопросам, связанным с политиками обработки данных проекта "Безопасность-в-коробке", обращайтесь к Front Line Defenders.

Использование этой политики на других ресурсах

Вы можете использовать эту Политику и создавать собственную на ее основе при условии, что она соответствует тому, как ваш сайт отслеживает, использует и раскрывает информацию о пользователях.

Документ обновлен 13 октября 2020 г.