Ограничение ответственности

Программное обеспечение и документация в рамках проекта "Безопасность-в-коробке" предоставляются "как есть". Мы заявляем об отказе от всех явных и подразумеваемых гарантий или условий любого рода, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии коммерческой ценности и пригодности для той или иной цели, насколько подобный отказ от ответственности допустим. Front Line Defenders, Tactical Technology Collective, их агенты или представители не несут ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, специальные, типичные или вытекающие убытки (включая, но не ограничиваясь, приобретение товаров или услуг, утрату возможности использования, потерю данных или прибыли, прекращение деятельности), произошедшие при любой схеме ответственности, возникшие вследствие использования или невозможности использования этого программного обеспечения, даже если о возможности такого ущерба было заявлено. Ничто в этом дисклеймере не влияет на ваши законные права.