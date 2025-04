Инструменты

Internet Connection

Обновлено 19 September 2024

Содержание ...Загрузка оглавления...

Эти инструменты помогут более безопасно просматривать сайты, получать доступ к заблокированным сервисам и сайтам, скрыть следы вашей онлайновой деятельности и обеспечить вам анонимность. О безопасном посещении сайтов рассказывается здесь, об обходе блокировок здесь, об анонимизации соединений здесь, а об инструментах обеспечения приватности коммуникаций здесь.

Более безопасный веб-серфинг

Браузеры

(Android, iOS, Linux, macOS, Windows)

Для защиты приватности и обеспечения безопасности мы очень рекомендуем браузер с открытым кодом Firefox (вместо менее расположенных к защите приватности браузеров типа Edge, Opera или Safari).

Скачать | См. руководство разработчика и наши рекомендации по безопасному посещению сайтов

(Android, iOS)

"Легкая" версия Firefox с автоматической защитой от трекеров и встроенным блокировщиком рекламы.

Скачать | См. руководство разработчика и наши рекомендации по безопасному просмотру сайтов

(Android, Linux)

Chromium — браузер с открытым кодом. Он предлагает более быструю, безопасную и стабильную работу с сайтами, чем многие конкуренты. На Linux вы можете установить Chromium через встроенный менеджер программ (во многих версиях Linux). На Android можно установить этот браузер через FFUpdater.

На Windows, macOS и iOS можно использовать Google Chrome, основанный на открытом коде бесплатного браузера Chromium. Поскольку код один и тот же, в большинстве случаев документацию Chrome можно отнести и к Chromium.

Since Chromium and Chrome are developed by Google, consider whether they might send more data about you to Google than you are comfortable with and, if possible, avoid logging in to your Google account when using them.

См. руководство Chrome по безопасности и наши рекомендации по безопасному просмотру сайтов

(Android)

A free and open-source installer and updater app that can help you manage browsers like Firefox (and other based on it, like Tor Browser), Chromium (and other based on it, like DuckDuckGo Browser), K-9, Orbot and other. You can get it from F-Droid.

Скачать | См. документацию разработчика

(Windows, macOS, iOS, Android)

Браузер с фокусом на приватность. Автоматически блокирует веб-трекеры и по возможности переключает с небезопасного HTTP на HTTPS.

DuckDuckGo Browser разработан DuckDuckGo, той же компанией, которая создала поисковую систему DuckDuckGo и расширение DuckDuckGo для нескольких браузеров, включая Firefox и Chrome/Chromium.

Установить | См. документацию разработчика

Расширения Firefox для приватности и безопасности

Хотя мы рекомендуем именно Firefox, многие из этих расширений работают и в других браузерах.

(Firefox, Chrome/Chromium, Firefox on Android, Edge, Opera)

Бесплатное расширение с открытым кодом. Блокирует трекеры, которые собирают данные, когда вы просматриваете сайты.

Скачать | См. FAQ разработчика

(Firefox, Firefox for Android, Edge, Opera)

Бесплатный блокировщик с открытым кодом. Умеет блокировать всплывающие окна, защищает от вредоносного кода при просмотре веб-сайтов.

Скачать | См. документацию разработчика

(Chrome/Chromium)

Бесплатный блокировщик с открытым кодом. Умеет блокировать всплывающие окна, защищает от вредоносного кода при просмотре веб-сайтов.

Скачать | См. документацию разработчика

(Firefox)

Бесплатное расширение с открытым кодом. Не дает Facebook собирать информацию о вас, пока вы работаете в сети.

Скачать | См. руководство разработчика

(Firefox, Chrome/Chromium, Opera, Safari)

Браузерное расширение, блокирует большинство сторонних трекеров во время просмотра сайтов.

Скачать | См. FAQ разработчика

(Firefox, Chrome/Chromium, Opera, Safari)

Расширение браузера, которое мешает рекламщикам и прочим посторонним следить за вами, когда вы посещаете сайты.

Установить | См. центр поддержки разработчика

(Firefox, Chrome/Chromium и прочие браузеры на основе Chromium вроде Edge, Brave или Vivaldi)

Бесплатное расширение с открытым кодом. Мешает вредоносному коду на посещаемых вами сайтах заразить ваш компьютер.

Из-за NoScript сайты могут выглядеть пустыми или сломанными. Как настроить NoScript, чтобы таких случаев было меньше.

Download | See руководство разработчика

Поисковые системы с акцентом на приватность

Поисковая система, которая не хранит и не продает ваши персональные данные.

См. политику приватности разработчика и страницы помощи

Поисковая система, которая не хранит и не продает ваши персональные данные.

См. центр поддержки разработчика

Обход блокировок сайтов

VPN

(Windows, macOS, Linux, iOS, Android; также есть кросс-платформенное браузерное расширение для Chrome/Chromium, Firefox, Android TV и Chromebook)

Бесплатное приложение, позволяет сохранить доступ к заблокированным сайтам и одновременно скрывать следы вашей онлайновой активности от провайдера и от посещаемых сайтов/cервисов. Бесплатно для одного устройства, ограниченная скорость соединения, больше возможностей за плату.

Скачать | См. документацию разработчика

(Android, Linux, macOS, Windows)

Бесплатное приложение, ориентированное на активистов. Обеспечивает доступ к некоторым заблокированным сайтам и помогает скрыть вашу онлайновую активность.

Скачать | См. руководство разработчика

(Android, iOS, Mac, Windows; также есть кросс-платформенное браузерное расширение для Chrome/Chromium, Firefox и Edge)

Приложение, которое обеспечивает доступ к некоторому количеству заблокированных сайтов и помогает скрыть онлайновую активность от провайдера и посещаемых вами сайтов/сервисов. Бесплатно при ограничении трафика 2 Гб/месяц на одном устройстве (в некоторых странах до 10 Гб). За деньги можно получить поддержку неограниченного числа устройств и неограниченный трафик.

Скачать | См. руководство разработчика

Собственный VPN

(Linux, macOS, Windows, Android)

Приложение с открытым кодом от компании-разработчика решений в области безопасности Trail of Bits. Обеспечивает более простое администрирование собственного VPN-сервера для частных лиц и организаций. Администраторы могут давать доступ другим пользователям, чтобы те преодолевали цензуру. Outline также помогает скрыть онлайн-активность.

Настроить сервер | Настроить VPN-клиент

(Android, iOS, Linux, macOS, Windows, расширение для Chrome/Chromium. Приложение для управления: Linux, Mac, Windows)

Приложение с открытым кодом от Google. Обеспечивает более простое администрирование собственного VPN-сервера для частных лиц и организаций. Администраторы могут давать доступ другим пользователям, чтобы те преодолевали цензуру. Outline также помогает скрыть онлайн-активность.

Настроить сервер и скачать программу-клиент | См. как это работает

(Android, iOS, Linux, macOS, Windows. Серверная часть: Linux; подходят Ubuntu 22.04 или Debian 11)

Приложение с открытым кодом. Обеспечивает более простое администрирование собственного VPN-сервера для частных лиц и организаций.

Настроить сервер | Скачать клиент | См. как это работает

Специальные инструменты для обхода цензуры

(Android, iOS, Linux, macOS, Windows)

Бесплатное приложение, обеспечивает доступ к заблокированным сайтам и помогает скрыть онлайновую деятельность. Больше возможностей за деньги.

Скачать | См. FAQ разработчика

(Android, iOS, macOS, Windows)

Бесплатное приложение, позволяет сохранить доступ к заблокированным сайтам и одновременно скрывать следы вашей онлайновой активности. Больше возможностей за плату.

Скачать | См. руководство разработчика

Анонимизация подключений

(Android, Linux, macOS, Windows)

Бесплатный браузер с открытым кодом. Основан на Mozilla Firefox. Использует сеть компьютеров, поддерживаемых волонтерами. Помогает скрыть онлайн-активность и обеспечивает доступ к некоторому количеству заблокированных сайтов. Сама сеть Tor может быть заблокирована в ряде стран. Использование Tor может выглядеть подозрительно для того, кто мониторит ваш интернет-трафик (если такой наблюдатель имеется).

Скачать | См. руководство разработчика или FAQ разработчика

(iOS)

Бесплатный браузер с открытым кодом для iOS. Разработан Guardian Project Использует сеть компьютеров, поддерживаемых волонтерами. Помогает скрыть онлайн-активность и обеспечивает доступ к некоторому количеству заблокированных сайтов. Сама сеть Tor может быть заблокирована в ряде стран. Использование Tor может выглядеть подозрительно для того, кто задумает мониторить ваш интернет-трафик.

Скачать | См. руководство разработчика и FAQ разработчика

(Android, iOS)

Бесплатное приложение с открытым кодом для мобильных устройств, разработано Guardian Project. Пересылает интернет-трафик через сеть Tor и позволяет анонимизировать весь трафик или трафик отдельных приложений.

Скачать | См. FAQ разработчика и руководство разработчика

(bootable on most computers; installation from Linux, macOS or Windows)

Используйте отдельную безопасную операционную систему, которую можно загрузить с флешки. Весь трафик в Tails проходит через сеть Tor. Это позволяет скрыть вашу личность онлайн и обеспечить доступ к некоторому количеству заблокированных сайтов. Кроме того, Tails не оставляет следов на том компьютере, где используется.

Скачать | См. документацию разработчика

(Windows, macOS, Linux, Qubes OS)

Анонимная операционная система. Работает как приложение, направляет весь создаваемый интернет-трафик через сеть Tor.

Скачать | См. документацию разработчика

Общение в децентрализованных сетях

(Android)

Бесплатный инструмент с открытым кодом, работает через I2P, децентрализованную сеть устойчивых компьютеров-посредников (даже если у вас нет доступа к сайтам).

Скачать | См. FAQ разработчика и учитесь пользоваться I2P

(Android)

Бесплатный мобильный браузер с открытым кодом для Android-устройств. Позволяет сохранять данные и обмениваться ими по децентрализованным сетям, даже когда с передачей трафика через национальные границы возникают проблемы.

Скачать | См. FAQ разработчика и руководство разработчика