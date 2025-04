Инструменты

Passwords

Обновлено 28 March 2024

Use the following tools to create and maintain strong passwords and to protect your devices and accounts. In this section, you can also learn more about how to create and maintain strong passwords, manage your passwords safely and use 2-factor authentication.

Руководства по инструментам "Безопасности-в-коробке"

KeePassXC

KeePassDX

Безопасное управление паролями

(Linux, macOS, Windows)

Бесплатный парольный менеджер с открытым кодом (для компьютеров).

Скачать | См. наше руководство и FAQ разработчика

(Android)

Бесплатный парольный менеджер с открытым кодом для смартфонов и планшетов Android.

Скачать с Google Play или F-Droid | См. наше руководство и документацию разработчика

(iOS, macOS)

Бесплатный парольный менеджер с открытым кодом (для компьютеров c macOS и смартфонов iPhone).

Скачать с iOS App Store или macOS App Store | См. документацию разработчика

(Android, iOS, Linux, macOS, Windows)

Онлайновый парольный менеджер с открытым кодом, есть бесплатная и платная версии, а также вариант для установки на собственный сервер.

Скачать с сайта разработчика, iOS App Store или Google Play | См. документацию разработчика

Двухфакторная аутентификация

(Android)

Бесплатное приложение с открытым кодом для двухфакторной аутентификации.

Скачать с Google Play или F-Droid | См. руководство разработчика

(iOS, macOS)

Бесплатное приложение с открытым кодом для двухфакторной аутентификации.

Скачать с iOS App Store или App Store

(Android, iOS)

Бесплатное приложение с открытым кодом для двухфакторной аутентификации.

Скачать с Google Play, F-Droid (Android) или App Store (iOS)