Инструменты
Passwords
Обновлено 28 March 2024
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Use the following tools to create and maintain strong passwords and to protect your devices and accounts. In this section, you can also learn more about how to create and maintain strong passwords, manage your passwords safely and use 2-factor authentication.
Руководства по инструментам "Безопасности-в-коробке"
Безопасное управление паролями
KeePassXC
Бесплатный парольный менеджер с открытым кодом (для компьютеров).
Скачать | См. наше руководство и FAQ разработчика
KeePassDX
Бесплатный парольный менеджер с открытым кодом для смартфонов и планшетов Android.
Скачать с Google Play или F-Droid | См. наше руководство и документацию разработчика
Strongbox
Бесплатный парольный менеджер с открытым кодом (для компьютеров c macOS и смартфонов iPhone).
Скачать с iOS App Store или macOS App Store | См. документацию разработчика
Bitwarden
(Android, iOS, Linux, macOS, Windows)
Онлайновый парольный менеджер с открытым кодом, есть бесплатная и платная версии, а также вариант для установки на собственный сервер.
Скачать с сайта разработчика, iOS App Store или Google Play | См. документацию разработчика
Двухфакторная аутентификация
Aegis
Бесплатное приложение с открытым кодом для двухфакторной аутентификации.
Скачать с Google Play или F-Droid | См. руководство разработчика
Raivo OTP
Бесплатное приложение с открытым кодом для двухфакторной аутентификации.
Скачать с iOS App Store или App Store
FreeOTP
Бесплатное приложение с открытым кодом для двухфакторной аутентификации.
Скачать с Google Play, F-Droid (Android) или App Store (iOS)