更新 9 April 2024

我们会做很多数字化工作来保护敏感信息。但这只是信息安全的其中一个方面。一旦你的设备遗失、被窃、被篡改或没收,或者产生损坏,你此前为保护贵重设备和文件所付出的努力将付之一炬。制定物理安全计划与保证设备的数字安全同样重要。

细致的风险评估、保证安全的工作环境,以及制定安全政策可以帮助你避免物理灾害。即使你并未与一个正式的单位合作,我们仍然建议你为自身、家庭,以及工作伙伴撰写安全守则和应急计划。

犯罪分子和具有政治动机的攻击者可能会瞄准你的数据,他们会设法获得你的金融信息、工作敏感信息,以及个人隐私来威吓你,敲诈你,或者伪装你的身份。你也可能会因与他人的关联而被针对,例如联系人列表、采访记录、法庭证词,或者受害者或目击者的身份信息。犯罪分子与政治攻击者常常难以辨别,窃取敏感数据的行为也会看上去和窃取贵重硬件的行为类似。

制定防护计划时,一定要时刻考虑所有相关人员的安危。请参考Front Line Defender有关身心健康以及压力管理方面的延伸阅读。

进行物理安全防护方面的工作过程中,你会不可避免地处理和保管大量敏感信息。务必要保护好你的敏感信息和你在线通信的隐私。

从以下的步骤开始制定物理安全计划。

为你的家庭与工作单位制定紧急情况应对计划非常重要。计划需要包括以下内容:

衡量你可能遇到的风险和薄弱环节,请回答下列问题:

了解我们推荐这样做的理由

Internet service providers have full access to the router they have provided you with to give you access to the internet. In some cases, they can use this router to access your network, communication and devices. So placing your own router with firewall function between your local network and the ISP's router (or replacing the ISP's router with your own) and connecting to your router rather than to the ISP's router can stop your ISP from seeing what devices connect to your network.