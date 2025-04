保护的你的Windows电脑

更新 18 June 2024

微软Windows操作系统是世界上使用最多的台式电脑和笔记本电脑操作系统,但也是通常最容易受到恶意软件(Malware)攻击的操作系统。参考下面的清单来保护你的Windows设备。

逐一检查所有权限,确保只有需要使用的应用程序拥有你的授权。下面的一系列权限,在不使用应用程序时应该关闭,如果有陌生的应用程序开启了这些权限,那么你应该提高警惕:

阅读微软的应用权限指南了解如何找到应用程序的设置以及每种权限可以允许应用程序做什么。

除了检查以上权限以外,下列权限请于看到时关闭:

Most devices have accounts associated with them, like Microsoft accounts for your Windows computer. More than one device may be logged in to your Microsoft account or services (like your Windows computer, your Xbox console or Microsoft products like Skype). If someone else has access to your account without your authorization, the checks included in this section will help you see and stop this.