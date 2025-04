更新 9 April 2024

保持设备的洁净和正常运转是提高安全性的关键第一步。先不要过于焦虑于如何进行数据加密、私密性通信,或匿名上网,你应该首先保护自己的设备不受恶意软件(通常被称为Malware)感染。恶意软件会令你为安保所做的其他所有措施效果大减,事倍功半。

任何设备都会受到恶意软件感染:以前所盛行的“只有Windows用户比较容易被恶意软件感染”说法已经不再准确。不论你使用的是macOS、Linux、安卓,还是iOS操作系统,都应该采取以下措施保证设备的安全。

现代大多数浏览器都会默认拦截弹窗。你可以在浏览器的设置里检查这个功能是否开启,以下列出了各个浏览器的检查方法:

注意,浏览器阻止弹窗有可能会导致有些网站的关键功能受到影响。如果你需要特定的网站开启弹窗功能,你可以把这些网站加入到允许名单里。

有时,浏览器的阻止弹窗功能可能不起作用。为确保拦截弹窗和其它广告,如果你使用的是火狐或Chrome/Chromium浏览器,我们推荐安装uBlock Origin增加额外的保护。

如果弹窗还是突然跳出,不管是你否在使用浏览器,请按照下列步骤排除可能带来的风险:

时下的移动设备——不论是安卓设备还是iOS——都默认禁止了USB接口的数据传输功能,但最好还是避免将不受信的装置接入你设备的USB接口。当你需要给设备充电时,请遵从本部分的指导。

如果你的浏览器出现异常,或者你怀疑它感染了恶意软件或病毒,除了使用反恶意软件程序进行扫描,你还可以通过删除浏览器的用户数据文件夹来清除感染。

请注意,删除用户数据文件夹会删除你在浏览器上保存的记录,如密码、书签、浏览器插件,或者cookies。删除用户数据文件夹之前,请按照以下指导来备份这些内容。

将用户数据文件夹中的重要内容备份好以后,按照如下步骤删除用户数据文件夹,并将备份好的数据重新导入浏览器:

如果恶意软件感染的是旧设备,可以选择购买新设备。

了解我们推荐这样做的理由

Your router is the gateway between your local network, including your wifi and devices, and the rest of the internet. Its firewall adds another layer of protection. Not everyone can access the settings for their router; many of us get our routers from our internet providers and sometimes they make it impossible for us to change the settings. However, you can always try to see if you can get access to your router, change the settings and make your connection more secure. Alternatively, you can decide to buy your own router, secure it, connect it to your internet provider's router and use wifi from your own router instead.

如果你的路由器软件很旧并且无法更新,又或者你希望对你的路由器享有最大的自主权,你可以考虑使用一个免费的开源软件替换路由器的操作系统,例如OpenWrt、DD-WRT或FreshTomato。请注意,更换路由器的操作系统是一项高级任务,如果执行不当,可能会导致你的路由器无法使用。