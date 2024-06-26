أدوات مفيدة
الهواتف و الحواسيب
مُحدَّث في 26 June 2024
الفهرس…يجري تحميل الفهرس…
استخدموا الأدوات التالية لحماية نبائطكم من البرمجيات الخبيثة و التهديدات المادية. يتناول هذا القسم التهديدات المادية و البرمجيات الخبيثة أو عن نبائط أندرويد و iOS و Windows و macOS و Linux.
فحص النبائط للكشف عن البرمجيات الخبيثة
AVG Antivirus
(أندرويد و iOS و ماك و وِندوز)
تطبيق يحمي الهاتف أو الحاسوب من البرمجيات الخبيثة و مخاطر أخرى.
التنزيل (لأندرويد أو iOS أو ماك أو وِندوز) | طالعوا [دليلهم للاستخدام
Avira Antivirus
(أندرويد و iOS و ماك و وِندوز)
تطبيق لفحص الهاتف أو الحاسوب لمعرفة ما إذا كانت قد زُرِعَت فيه برمجيات خبيثة.
التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام
Bitdefender
تطبيق لفحص الهاتف أو الحاسوب لمعرفة ما إذا كانت قد زُرِعَت فيه برمجيات خبيثة.
التنزيل (لأندرويد و وِندوز و ماك | طالعوا دليلهم للاستخدام
ClamAV
أداة مفتوحة المصدر لفحص الحاسوب بغرض كشف وجود برمجيات خبيثة.
التنزيل) | طالعوا دليلهم للاستخدام
Malwarebytes
(أندرويد و iOS و ماك و وِندوز)
تطبيق لفحص الهاتف أو الحاسوب لمعرفة ما إذا كانت قد زُرِعَت فيه برمجيات خبيثة.
التنزيل | طالعوا قناتهم على يوتيوب
Tools from Objective-See.com
تطبيقات لضبط و حماية و فحص حواسيب ماك لكشف و إزالة البرمجيات الخبيثة. نوصي باستخدام LuLu و Do Not Disturb و OverSight و KnockKnock و BlockBlock و Task Explorer و Netiquette و Lockdown و RansomWhere?.
التنزيل | دليلهم للاستخدام في الرابط أعلاه.
حماية النبائط من العدوى
CIRCLean
(لراسپبِري پاي بطريق لينُكس، و ماك و وِندوز)
أداة عتادية تعمل على RaspberryPi لتنظيف ذواكر USB غير الموثوق فيها و تحويل الملفات غير الموثوق فيها إلى صيغ تمكن قراءتها لكن بلا ضرر و تحفظها على ذاكرة USB موثوقة.
طالعوا دليلهم للاستخدام
DangerZone
تطبيق حُرَّ مفتوح المصدر يحوِّل الوثائق و الصور التي قد تحمل برمجيات خبيثة إلى صيغ آمنة.
التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام
التنزيل
تطبيق يساعد على حماية حواسيب وِندوز بتعطيل بعض الوظائف الخطِرة و الخدمات التي يشيع استغلالها في الاختراقات.
التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام
Qubes OS
نظام تشغيل يوفّر حماية متقدّمة من البرمجيات الخبيثة باحتواء صيرورات العمل في الحاسوب في حاويات منفصلة تُسمى qubes بحيث لا يُمكن لأي منها النفاذ إلى الأخريات، و هو مبني على نواة لينُكس و مكوّنات أخرى، و يبدو من واجهته مثل توزيعات لينُكس.
التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام
URLCheck
تطبيق حُرٌّ مفتوح المصدر لفحص مسارات الإنترنت قبل اتّباعها.
التنزيل من Google Play أو F-Droid | طالعوا دليلهم للاستخدام
مُلحقة لفَيَرْفُكْس للحماية من البرمجيات الخبيثة
NoScript
(لفَيَرْفُكْس و كروم و كروميوم)
مُلحقة حُرَّة مفتوحة المصدر تحول دون الإصابة بالبرمجيات الخبيثة المُضمّنة في مواقع الوِب. (مع ملاحظة أنّها تُعطّل واجهة بعض المواقع إلى أن يتم تضبيطها كما ينبغي).
التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام
uBlock Origin
(لفيرفكس و كروم و كروميوم و أوبرا و ثَنْدَرْبِرْد)
مُلحقة حُرّة مفتوحة المصدر تساعد على الحماية من البرمجيات الخبيثة و التجسُّسيّة في أثناء تصفّحكم مواقع الوِب.
التنزيل | طالعوا دليلهم للاستخدام
الحماية من التهديدات الماديّة
Haven
برمجية حُرَّة مفتوحة المصدر تحوِّل الهاتف إلى كاميرا للمراقبة
التنزيل من Google Play | طالعوا دليلهم للاستخدام