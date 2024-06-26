أدوات مفيدة

الهواتف و الحواسيب

مُحدَّث في 26 June 2024

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استخدموا الأدوات التالية لحماية نبائطكم من البرمجيات الخبيثة و التهديدات المادية. يتناول هذا القسم التهديدات المادية و البرمجيات الخبيثة أو عن نبائط أندرويد و iOS و Windows و macOS و Linux.

فحص النبائط للكشف عن البرمجيات الخبيثة

(أندرويد و iOS و ماك و وِندوز)

تطبيق يحمي الهاتف أو الحاسوب من البرمجيات الخبيثة و مخاطر أخرى.

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(أندرويد و iOS و ماك و وِندوز)

تطبيق لفحص الهاتف أو الحاسوب لمعرفة ما إذا كانت قد زُرِعَت فيه برمجيات خبيثة.

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(أندرويد و ماك و وِندوز)

تطبيق لفحص الهاتف أو الحاسوب لمعرفة ما إذا كانت قد زُرِعَت فيه برمجيات خبيثة.

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(للينُكس و وِندوز و ماك)

أداة مفتوحة المصدر لفحص الحاسوب بغرض كشف وجود برمجيات خبيثة.

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(أندرويد و iOS و ماك و وِندوز)

تطبيق لفحص الهاتف أو الحاسوب لمعرفة ما إذا كانت قد زُرِعَت فيه برمجيات خبيثة.

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(لماك)

تطبيقات لضبط و حماية و فحص حواسيب ماك لكشف و إزالة البرمجيات الخبيثة. نوصي باستخدام LuLu و Do Not Disturb و OverSight و KnockKnock و BlockBlock و Task Explorer و Netiquette و Lockdown و RansomWhere?.

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حماية النبائط من العدوى

(لراسپبِري پاي بطريق لينُكس، و ماك و وِندوز)

أداة عتادية تعمل على RaspberryPi لتنظيف ذواكر USB غير الموثوق فيها و تحويل الملفات غير الموثوق فيها إلى صيغ تمكن قراءتها لكن بلا ضرر و تحفظها على ذاكرة USB موثوقة.

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(للينُكس و ماك و وِندوز)

تطبيق حُرَّ مفتوح المصدر يحوِّل الوثائق و الصور التي قد تحمل برمجيات خبيثة إلى صيغ آمنة.

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(وِندوز)

تطبيق يساعد على حماية حواسيب وِندوز بتعطيل بعض الوظائف الخطِرة و الخدمات التي يشيع استغلالها في الاختراقات.

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نظام تشغيل يوفّر حماية متقدّمة من البرمجيات الخبيثة باحتواء صيرورات العمل في الحاسوب في حاويات منفصلة تُسمى qubes بحيث لا يُمكن لأي منها النفاذ إلى الأخريات، و هو مبني على نواة لينُكس و مكوّنات أخرى، و يبدو من واجهته مثل توزيعات لينُكس.

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(لأندرويد)

تطبيق حُرٌّ مفتوح المصدر لفحص مسارات الإنترنت قبل اتّباعها.

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مُلحقة لفَيَرْفُكْس للحماية من البرمجيات الخبيثة

(لفَيَرْفُكْس و كروم و كروميوم)

مُلحقة حُرَّة مفتوحة المصدر تحول دون الإصابة بالبرمجيات الخبيثة المُضمّنة في مواقع الوِب. (مع ملاحظة أنّها تُعطّل واجهة بعض المواقع إلى أن يتم تضبيطها كما ينبغي).

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(لفيرفكس و كروم و كروميوم و أوبرا و ثَنْدَرْبِرْد)

مُلحقة حُرّة مفتوحة المصدر تساعد على الحماية من البرمجيات الخبيثة و التجسُّسيّة في أثناء تصفّحكم مواقع الوِب.

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الحماية من التهديدات الماديّة

(أندرويد)

برمجية حُرَّة مفتوحة المصدر تحوِّل الهاتف إلى كاميرا للمراقبة

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