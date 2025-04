محافظت در برابر تهدیدهای فیزیکی

به روز شده 9 April 2024

ما برای حفاظت از اطلاعات حساس خود کارهای بسیاری را در فضای دیجیتال انجام می‌دهیم. اما این تنها یک جنبه از امنیت اطلاعات است. کاری که برای حفاظت از دستگاه‌ها و اسناد ارزشمند خود انجام می‌دهید، ممکن است در لحظه‌ای بی‌اثر شود اگر دستگاه‌های شما گم شوند، دزدیده شوند، تخریب شوند یا آسیب ببینند. برنامه‌ریزی برای امنیت فیزیکی به همان اندازه مهم است که از دستگاه‌های خود در فضای دیجیتال محافظت کنید.

ارزیابی دقیق خطر، حفظ محیط کاری امن و نوشتن یک خط مشیِ امنیتی می‌تواند به شما در جلوگیری از بلایای فیزیکی کمک کند. حتی اگر شما با یک سازمان رسمی کار نمی‌کنید، فکر خوبی است که دستورعمل‌ها و برنامه‌های واکنشی را برای خود، خانواده و افرادی که با آن‌ها همکاری می‌کنید، مکتوب کنید.

مجرمان و حمله‌کنندگانی که انگیزه‌ی سیاسی دارند، هر دو ممکن است دلایلی برای هدف‌گیری اطلاعات شما داشته باشند. آن‌ها ممکن است در جستجوی اطلاعات مالی، اطلاعات حساس مربوط به کار یا جزئیات شخصی باشند که برای ارعاب، باج‌گیری یا جعل هویت شما از آن‌ها استفاده کنند. شما همچنین ممکن است از طریق اطلاعات دیگران مانند قرار داشتن در لیست مخاطبین، مصاحبه‌ها، شهادت‌ها یا اطلاعاتی درباره‌ی هویت قربانیان یا شاهدان، مورد حمله قرار بگیرید. حملات جنایی و سیاسی را اغلب نمی‌توان به راحتی از هم تشخیص داد و تلاش‌ها برای به دست آوردن اطلاعات حساس اغلب شبیه تلاش‌ها برای دزدیدن یک دستگاه سخت‌افزاری گران‌قیمت به نظر می‌رسند.

وقتی برای محافظت از خود برنامه‌ریزی می‌کنید، مهم است به رفاه و سلامتِ تمامی افراد درگیر توجه کنید. برای بیشتر دانستن در این مورد، منابع «فرانت لاین دیفندرز» را برای حفظ سلامت و مدیریت استرس ببینید.

در حین کار بر روی حفاظت فیزیکی از خود، شما ملزم به تبادل و ذخیره بسیاری از اطلاعات حساس در این فرآیند هستید. از حفاظت اطلاعات حساس‌تان و حریم شخصی در ارتباطات‌تان، هر دو مطمئن شوید.

از گام‌های زیر برای ساختِ یک برنامه‌ی امنیت فیزیکی شروع کنید.

داشتن یک برنامه برای محل سکونت و همچنین محل کار شما مهم است. شامل کردنِ اطلاعات زیر را در نظر بگیرید:

خطرات و نقاط آسیب‌پذیری را که با آن‌ها مواجه هستید، ارزیابی کرده و به سوالات زیر پاسخ دهید:

بیاموزید چرا این را پیشنهاد می‌دهیم

