Détruire les données d'identification

Mis à jour 20 March 2024

Retirez les données d’identification de vos photos et autres fichiers

Les photos et les vidéos peuvent révéler de nombreuses informations sur vous et sur les personnes qui vous accompagnent. Par exemple, une photo peut montrer les visages des participants à une manifestation, et un selfie peut révéler l'adresse exacte où vous vous trouvez à un moment précis si vous ne faites pas attention à la plaque d'une rue visible à l'arrière plan.

Mais ce n'est pas tout ce que vous pouvez révéler sur vous lorsque vous publiez une photo, une vidéo ou autre. Par défaut, les photos, les vidéos, les PDF et de nombreux autres fichiers contiennent des métadonnées, c'est-à-dire des informations sur les données. Les métadonnées fournissent des détails sur la date de création d'un fichier, ainsi que sur le lieu, l'auteur, l'appareil utilisé, etc. Ces informations peuvent être utiles pour retrouver un fichier particulier dans un dossier ou pour l'archiver, mais elles peuvent aussi donner des détails à quelqu'un qui souhaite en savoir plus sur la personne qui a créé ou publié ce fichier. Par exemple, elles peuvent inclure des données GPS et un horodatage, indiquant l'endroit où vous étiez lorsque vous avez pris une photo et permettant à quelqu'un de trouver votre emplacement physique que vous essayiez de cacher.

Ce guide explique comment supprimer les informations d'identification de vos photos, vidéos, PDF et autres fichiers.

Supprimez les données d'identification des images

Si vous prenez des photos avec votre téléphone et que vous souhaitez pixelliser ou masquer des visages ou d'autres détails d'identification avant de publier les photos en ligne, vous pouvez utiliser plusieurs outils.

Les plateformes de réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou Snapchat offrent la possibilité de modifier les images avant de les publier, mais cela implique de télécharger les images sur la plateforme avant de supprimer les détails d'identification. Cela signifie que la plateforme disposera également de l'image originale et pourra choisir de la partager avec d'autres si on le lui demande. Il est donc préférable de supprimer les détails d'identification à l'aide d'outils intégrés à votre téléphone, plutôt qu'à l'aide d'applications en ligne.

Sachez que vos images originales peuvent être automatiquement sauvegardées. Si vous ne souhaitez pas que cela se produise, veillez à désactiver la sauvegarde de vos images ou à supprimer les images originales de votre plateforme de sauvegarde.

Pour plus d'informations sur la suppression des données d'identification des photos sur Android et iOS, voir Redacting photos on the go : A field guide (un guide pratique pour caviarder les photos).

Android et iOS

Signal est une application de messagerie libre et open-source respectueuse de la vie privée que vous pouvez également utiliser pour prendre une photo et flouter les visages qui y figurent. Voir l'outil de floutage de Signal pour savoir comment procéder. Signal permet également de prendre une photo et de se l'envoyer à soi-même, puis de la télécharger et de la mettre en ligne sur une plateforme en ligne ou de l'envoyer par l'intermédiaire d'un autre outil de communication.

Android

Utilisez le logiciel libre Obscuracam pour flouter les visages et supprimer les métadonnées et l'emplacement de l'appareil photo.

Vous pouvez également utiliser l'application photo intégrée pour modifier une photo. Pour être sûr que votre modification ne puisse pas être annulée par des techniques qui défloutent l'image, utilisez l'outil stylo plutôt que le marqueur et passez-le sur les détails d'identification au moins deux fois.

iOS

Utilisez l'application Photo pour Écrire ou dessiner sur une photo. Notez qu'une forme totalement opaque est plus efficace que les outils de marquage, qui ne sont pas totalement opaques. Pensez à caviarder les images en ajoutant des rectangles noirs ou même en utilisant l'outil texte pour ajouter des emojis.

Dans les applications telles que Messages, Mail, Notes et Livres, vous pouvez dessiner sur des photos, des captures d'écran, des PDF, etc. Voir Dessiner dans des apps à l’aide de la fonction Annoter sur l’iPhone pour savoir comment procéder.

Linux, Windows, macOS

Si vous prenez des photos avec un appareil photo et que vous prévoyez de les télécharger via un ordinateur, vous pouvez flouter les détails d'identification à l'aide d'un logiciel de retouche photo tel que Gimp, qui est libre et open-source. Pour savoir comment procéder, consultez le Guide officiel de Gimp.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Il peut sembler que le simple fait d'utiliser une fonction de floutage du visage ou de masquer des détails sensibles protège les personnes ou les lieux figurant sur vos images. Cependant, il est toujours possible pour une personne possédant le fichier de voir ce que vous cachez si le floutage n'est pas effectué d'une manière spécifique. Obscuracam pour Android garantit la sécurité du floutage. Certaines techniques de floutage peuvent être vulnérables aux méthodes de «défloutage». Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne jamais utiliser la pixellisation pour masquer un texte sensible. Vous trouverez des recommandations sur les techniques de floutage les plus efficaces dans l'article Redacting photos on the go : A field guide (un guide pratique pour caviarder les photos).

Supprimer les détails d'identification des vidéos

Android

Utilisez Putmask pour flouter des visages dans des vidéos. Voir le tutoriel de suivi du visage pour apprendre à masquer les visages automatiquement.

Vous pouvez flouter certaines parties de votre vidéo sur un ordinateur dans YouTube Studio. Pour en savoir plus, consultez le guide Youtube sur le floutage des vidéos.

iOS

Utilisez l'Éditeur de vidéo flou pour flouter les visages, les logos ou les objets en arrière-plan de vos vidéos.

Linux, Windows, macOS

Utilisez le logiciel d'édition vidéo libre et open-source Shotcut pour flouter les détails d'identification dans vos vidéos. Consultez le tutoriel vidéo de Youtube Comment flouter une partie d'une vidéo avec Shortcut pour apprendre comment procéder.

Désactiver la géolocalisation dans votre appareil

La suppression des métadonnées des fichiers autres que les images peut s'avérer difficile sur certains systèmes d'exploitation. Il est donc conseillé d'éviter de devoir supprimer des informations sur la géolocalisation en désactivant les services de localisation de vos appareils avant de créer des images, des vidéos ou des fichiers audio.

Android

iOS

macOS

Windows

Linux

Il est également utile de vérifier les autorisations de vos applications et de désactiver la géolocalisation dans la mesure du possible. Pour savoir comment procéder, consultez nos guides sur la protection de vos appareils :

Supprimez les métadonnées des photos, vidéos et autres fichiers

Si vous avez besoin de supprimer les métadonnées d'images, de vidéos, de fichiers audio, de PDF, etc., vous pouvez utiliser les outils répertoriés dans cette section. Mais sachez que dans certains systèmes d'exploitation, il n'est possible de supprimer ou de modifier les métadonnées que dans les vidéos et les images.

Android

Utilsez Scrambled Exif pour supprimer les informations d'identification des métadonnées de vos photos.

Utilisez ExifTool pour Android pour afficher, modifier et supprimer les métadonnées des photos et des vidéos.

iOS

Use MetaX pour vérifier, modifier et supprimer les métadonnées de vos photos.

Utilisez l'application Photo & Video Metadata Remover pour supprimer les métadonnées de vos photos et vidéos. Sachez que cette application ne modifie pas l'image ou la vidéo originale, mais crée une copie sans les métadonnées.

Linux, Windows et macOS

Utilisez Exifcleaner pour nettoyer les métadonnées des images, vidéos, PDF et autres fichiers.