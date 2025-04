Se protéger contre les menaces physiques

Mis à jour 9 April 2024

Nous accomplissons un important travail numérique pour protéger les renseignements sensibles. Mais ce n’est que l’un des aspects des informations relatives à la sécurité. Le travail que vous faites pour protéger vos appareils et documents précieux peut être anéanti en un instant si votre matériel est perdu, volé, altéré, confisqué ou endommagé. Prévoir la sécurité physique est aussi important que la protection numérique de vos appareils.

Une évaluation minutieuse des risques, le maintien d’un environnement de travail sûr et la rédaction d’une politique de sécurité peuvent vous aider à éviter les catastrophes physiques. Même si vous ne travaillez pas avec une organisation formelle, c’est une bonne idée d’écrire des lignes directrices et des plans de réponse pour vous-même, votre foyer et les personnes avec qui vous travaillez.

Les criminels et les agresseurs qui ont des motifs politiques peuvent avoir des raisons de cibler vos données. Ils pourraient chercher des renseignements financiers, des données sensibles liées à votre travail ou des renseignements personnels qu’ils peuvent utiliser pour vous intimider, faire du chantage ou usurper votre identité. Vous pouvez également être ciblé en raison d'informations reçues d'autres personnes, par exemple des listes de contacts, des entretiens, des témoignages ou des informations sur l'identité de victimes ou de témoins. Les attaques criminelles et politiques sont souvent difficiles à distinguer, et les tentatives pour obtenir des données sensibles ressemblent souvent à des tentatives pour voler du matériel de valeur.

Lorsque vous planifiez votre protection, il est important de toujours tenir compte du bien-être de toutes les personnes concernées. Pour en savoir plus, consultez nos Ressources pour le bien-être et la gestion du stress.

En travaillant sur votre protection physique, vous êtes tenu d’échanger et de stocker beaucoup d’informations sensibles dans le processus. Assurez-vous de protéger à la fois vos informations sensibles et la confidentialité de vos communications en ligne.

Commencez par suivre les étapes ci-dessous pour élaborer un plan de sécurité physique.

Il est important d’avoir un plan pour votre foyer et votre bureau. Envisagez d’y inclure les renseignements suivants :

Évaluez les risques et les vulnérabilités auxquels vous êtes confronté et répondez aux questions suivantes :

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci

Internet service providers have full access to the router they have provided you with to give you access to the internet. In some cases, they can use this router to access your network, communication and devices. So placing your own router with firewall function between your local network and the ISP's router (or replacing the ISP's router with your own) and connecting to your router rather than to the ISP's router can stop your ISP from seeing what devices connect to your network.