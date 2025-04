Détruire des informations sensibles

Mis à jour 25 March 2024

Un téléphone ou un ordinateur utilise sa mémoire comme quelqu’un qui s’efforce d’économiser du papier : il écrit au crayon, et accumule les fichiers que vous lui dites de supprimer (comme les fichiers temporaires ou les fichiers que vous avez supprimés de la corbeille de votre appareil). Quand il a besoin de plus d’espace, il efface du papier ce qui est écrit dans la pile « supprimé », puis il écrit de nouveau sur cette partie du papier pour ajouter les nouveaux papiers.

Donc, lorsque vous faites glisser un fichier dans la corbeille et que vous la videz ensuite, votre téléphone ou ordinateur ne supprime pas vraiment ce fichier. Ce qui se passe, s’apparente plutôt à retirer les étiquettes d’un classeur, mais de laisser les documents dedans. Lorsque vous « Supprimez » un fichier, vous indiquez seulement à votre téléphone ou ordinateur qu’il peut utiliser l’espace où le fichier supprimé était enregistré pour autre chose. Jusqu’à ce que votre appareil enregistre un autre fichier dans cet espace, le fichier original peut toujours être vu par quelqu’un qui a accès à votre appareil, et qui a les bons outils.

Les outils que nous recommandons dans ce chapitre font plus que simplement supprimer le fichier en effaçant les mots. Ils gribouillent des absurdités aléatoires par-dessus chaque mot, plusieurs fois, de sorte qu’aucune trace du fichier original n’est laissée derrière. Les experts en sécurité conviennent qu’ « essuyer » l’espace inutilisé de votre téléphone ou ordinateur de cette façon est assez efficace pour empêcher un intrus de lire vos fichiers effacés.

Il y a une grande exception à cela. Dans tous les téléphones, dans les ordinateurs plus récents et dans les périphériques de stockage externe, il y a un risque que les nouveaux disques appelés disques à semi-conducteurs (solid state drives), ou SSD, n’effacent pas complètement leur contenu en raison d’une technique appelée « niveau d’usure. » Pour en savoir plus sur la difficulté d'effacer un disque SSD, lire le Guide pratique : supprimer vos données en toute sécurité. Pour qu’il soit plus difficile de récupérer ce que vous avez effacé sur un disque SSD, il est crucial de chiffrer ces disques le plus tôt possible, en particulier si vous allez les mettre au rebut. Il est également important de chiffrer les lecteurs avant de les réutiliser.

Les outils de suppression sécurisés n’effaceront pas les fichiers que vous n’avez pas supprimés ou que vous n’avez pas spécifiquement décidé d’effacer. Néanmoins, soyez prudent avec un tel logiciel. Si c’est la première fois que vous utilisez ces outils, suivez attentivement les étapes détaillées dans ce chapitre afin d’effacer les fichiers en toute sécurité et efficacement. Il existe plusieurs façons d’effacer les données sensibles de vos appareils. Vous pouvez effacer le contenu de votre corbeille, l’espace « vide » sur le disque, ou le disque entier.

Nettoyez les traces de votre travail sur votre appareil

Établissez un calendrier régulier pour effacer la mémoire inutilisée de votre appareil en toute sécurité. Cela garantira que les fichiers sensibles ne restent pas sur vos appareils, disques durs, clés USB, cartes mémoire amovibles (cartes SD) d'appareils photo, téléphones mobiles ou lecteurs de musique portables, et tout autre dispositif où vous stockez des informations sensibles.

Android

Utilisez Ccleaner pour Android pour supprimer les fichiers temporaires et cachés, tels que le cache des applications, l'historique du navigateur, le contenu du presse-papiers et les anciens journaux d'appels. Pour lancer CCleaner pour Android pour la première fois, voir leur guide.

Après avoir supprimé les fichiers temporaires et cachés avec CCleaner pour Android, utilisez Extirpater pour effacer l'espace libre de votre appareil. Attention : Extirpater n’est pas disponible dans le Google Play store. Installez l'APK de F-Droid d’abord puis installez Extirpater à partir de ce catalogue . Utilisez cette application avec soin car elle peut endommager définitivement la mémoire de votre appareil si vous l’exécutez trop souvent.

iOS

Utilisez Ccleaner pour iOS pour supprimer les fichiers temporaires ou cachés.

Linux et Windows

Utilisez BleachBit pour supprimer les fichiers temporaires et cachés. Voir leur guide.

macOS

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Nous vous recommandons de nettoyer les traces de votre travail afin de supprimer l'historique de votre activité sur un appareil, de lutter contre les logiciels malveillants et d'améliorer le fonctionnement de votre appareil. Ces fichiers sont difficiles à trouver et à supprimer en toute sécurité. Dans les prochains paragraphes, nous vous en dirons plus sur ces fichiers. Votre navigateur Web enregistre du texte, des images, des cookies, des renseignements sur votre compte, l’historique des sites Web que vous avez visités et les données personnelles utilisées pour remplir les formulaires en ligne. Notre section sur Firefox peut vous en apprendre plus sur ces données et comment les supprimer plus souvent. Votre appareil et les applications qui s’y trouvent enregistrent également les versions temporaires des fichiers sur lesquels vous travaillez. Ainsi, si votre ordinateur ou votre téléphone plante, ou en cas de panne de courant, vous ne perdrez pas tout le travail que vous avez fait. Si vous effacez le fichier sur lequel vous travailliez, vous supprimez la version actuelle, mais votre appareil continue de stocker les anciens fichiers temporaires de manière difficile à trouver et à supprimer sans outils spéciaux. Les applications et les appareils enregistrent également toutes sortes d’autres raccourcis pour nous faciliter la vie, y compris ce que vous copiez dans le presse-papiers.

Effacer l'ensemble d'un appareil

Avant de procéder à la réinitalisation de l'intégralité de votre appareil, créez une sauvegarde chiffrée de vos fichiers importants, comme indiqué dans notre guide Sauvegarde et récupération d'informations perdues.

Lorsque vous êtes sûr d'avoir sauvegardé toutes les données importantes, vous pouvez suivre les instructions de cette section.

Tous les appareils

Fermez toutes les applications que vous n’utilisez pas.

Déconnectez-vous d’Internet, éteignez le Wi-Fi ou débranchez le câble si besoin.

Vous pouvez commencer par effacer les fichiers temporaires de votre navigateur.

Appareils mobiles

Si possible, assurez-vous que le chiffrement complet du disque est activé avant de reinitialiser votre appareil.

Android

Pour effacer la mémoire flash de votre téléphone réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine.

iOS

Apprenez à effacer votre appareil en toute sécurité dans la Procédure à suivre avant de vendre, de céder ou d’échanger votre iPhone ou iPad.

Ordinateurs

Il n'est pas possible pour un appareil de s'effacer complètement. Pour ce faire, vous devez démarrer votre ordinateur à partir d'un disque externe. Une option consiste à retirer physiquement le disque dur de votre ordinateur, à le traiter comme un disque externe et à l'effacer à l'aide d'un autre ordinateur. Pour savoir comment retirer votre disque dur, recherchez «retirer le disque dur » et la marque et le modèle de votre ordinateur sur iFixit. Placez le disque que vous avez retiré dans un "boîtier" USB externe.

Si vous devez effacer un disque dur, vous pouvez utiliser ShredOS. Cela peut prendre un certain temps, et vous devrez télécharger ShredOS, l'écrire sur une clé USB vide, puis l'exécuter à partir du périphérique USB. Notez que si ShredOS peut être utilisé pour effacer les disques SSD, ces disques fonctionnent d'une manière telle qu'il est impossible pour cet outil de les effacer complètement de manière fiable. C'est pourquoi il est toujours préférable de chiffrer complètement les disques SSD avec un mot de passe fort afin de les rendre impossibles à lire pour quiconque n'a pas le mot de passe de déchiffrement.

Une fois que vous avez effacé tout le disque, envisagez de réinstaller le système d'exploitation. Veillez à configurer le chiffrement intégral du disque.

Malheureusement, sur les ordinateurs récents qui utilisent un disque SSD, il est plus difficile de garantir qu'un disque est entièrement effacé. Toutefois, vous pouvez suivre les étapes décrites pour chaque système d'exploitation dans les sections suivantes. Le chiffrement de l'intégralité de votre disque dur SSD à l'aide d'un mot de passe fort rendra également les données impossibles à lire sans votre autorisation.



macOS

Pour effacer votre ordinateur macOS et rétablir les paramètres d'usine, suivez les étapes décrites dans la documentation officielle.

Sur les ordinateurs macOS équipés de disques SSD, les options d'effacement sécurisé ne sont pas disponibles dans l'Utilitaire de disque. Pour protéger les données stockées sur votre disque SSD, activez le chiffrement intégral du disque sur le disque que vous souhaitez effacer. Cela garantit que le contenu de votre disque dur ressemble à un non-sens aléatoire pour toute personne ne disposant pas du mot de passe de votre appareil.

Sur les anciens ordinateurs Mac équipés de processeurs Intel, vous pouvez effacer votre disque dur en toute sécurité à l'aide de Utilitaire de disque ou de l'Assistant d’effacement.

Windows

Retirez le disque interne de votre ordinateur. Pour savoir comment procéder, recherchez «retirer le disque dur » et la marque et le modèle de votre ordinateur sur iFixit.

Placez le disque que vous avez retiré dans un "boîtier" USB externe.

Branchez le disque dur que vous souhaitez effacer sur un ordinateur sur lequel Eraser est installé.

Supprimez tout ce qui se trouve sur le disque que vous avez extrait.

Utilisez ensuite Eraser pour effacer tout l’espace non alloué du lecteur. Vous devrez peut-être laisser cette procédure se poursuivre pendant la nuit, car elle peut être assez lente.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Lorsque vous effacez un disque dur entier, vous devrez exécuter le système d’exploitation de votre ordinateur à partir d’un autre disque, parce qu’un programme comme Eraser ne peut pas effacer complètement l’appareil qui l’exécute. Vous devrez enlever physiquement le disque dur de l’ordinateur que vous voulez effacer, et essentiellement le transformer en un disque dur externe.

Avant de vendre, donner ou jeter un ancien ordinateur ou téléphone

Si possible, lorsque vous vendez ou donnez un vieil ordinateur, ne donnez pas le disque dur au nouveau propriétaire ; mais si vous devez le faire, assurez-vous de l'avoir entièrement effacé en suivant les instructions de la rubrique Effacez l'intégralité d'un appareil.

Si vous vendez, donnez ou mettez au rebut un appareil mobile ou un périphérique de stockage externe, effacez-le entièrement en suivant les instructions de la rubrique Effacez l'intégralité d'un appareil.

Retirez les clés USB, les cartes SD, les cartes SIM, les dongles et tous les autres petits périphériques qui peuvent être insérés ou branchés à votre appareil.

Si vous disposez d’un vieux disque dur, pensez à le détruire physiquement après l’avoir effacé. Vous pouvez le faire en tapant dessus plusieurs fois avec un marteau, en insérant des clous à travers le lecteur, ou avec une perceuse. Ne le brûlez pas ou ne versez pas de l’acide dessus, et ne le mettez pas dans le micro-ondes. Détruire physiquement le dispositif de stockage de données est toujours l’option la plus sûre.

Vous pouvez également conserver un disque nettoyé qui est en bon état pour le réutiliser vous-même, dans un nouvel appareil ou comme disque dur externe.

Utilisez les instructions suivantes comme liste de contrôle supplémentaire lorsque vous prenez les mesures énumérées dans la section Effacez votre appareil en toute sécurité.

Android

Suivez les instructions de notre guide sur la sécurisation des comptes Google connectés à votre appareil pour supprimer cet appareil de la liste des appareils associés à vos comptes Google. Suivez les instructions pour effacer l’intégralité d'un appareil.



iOS

Suivez les instructions de notre guide sur la sécurisation des comptes connectés à votre appareil pour supprimer cet appareil de la liste des appareils associés à vos comptes en ligne.

Suivez les instructions de la documentation officielle d'Apple pour connaitre la Procédure à suivre avant de vendre, de céder ou d’échanger votre iPhone ou iPad, pour préparer votre téléphone en toute sécurité en vue de sa mise au rebut, y compris les instructions pour effacer complètement un appareil en toute sécurité.

Linux

Suivez les liens pour supprimer les comptes inutiles associés à votre appareil pour supprimer cet appareil de la liste des appareils associés à vos comptes en ligne. Suivez les instructions pour effacer l’intégralité d'un appareil.



macOS

Suivez les instructions de notre guide pour sécuriser les comptes connectés à votre appareil pour supprimer cet appareil de la liste des appareils associés à vos comptes en ligne.

Suivez les instructions de la documentation officielle d'Apple pour connaitre la Procédure à suivre avant de vendre, de céder, d’échanger ou de recycler votre Mac, pour préparer votre téléphone en toute sécurité en vue de sa mise au rebut, y compris les instructions pour effacer complètement un appareil en toute sécurité.

Windows

Suivez les instructions de notre guide pour sécuriser les comptes connectés à votre appareil pour supprimer cet appareil de la liste des appareils associés à vos comptes en ligne.

Suivez les instructions de la documentation officielle de Microsoft Avant de vendre ou d’offrir votre Pc Xbox ou Windows pour préparer votre ordinateur en toute sécurité en vue de sa mise au rebut.

Suivez les instructions pour effacer l’intégralité d'un appareil.