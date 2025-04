Administre suas senhas com segurança

Atualizado 28 March 2024

Índice ...Carregando Tabela de Conteúdos...

Nenhum cérebro humano é poderoso o suficiente para elaborar e lembrar senhas que sejam suficientemente longas, aleatórias e únicas de forma que mantenha suas contas e dispositivos seguros. Um gerenciador de senhas gera e armazena essas senhas por você, inclusive protegendo elas com criptografia.

Os gerenciadores de senhas armazenam elas no seu computador ou em servidores remotos ("na nuvem"). Mesmo que a maioria dos gerenciadores de senhas baseados em nuvem sejam criptografados de ponta a ponta, podem ser expostos a tentativas de hacking sem que você perceba. É por isso que recomendamos a utilização de um gestor de palavras-passe offline instalado no seu computador, como os indicados neste guia e na nossa sessão sobre gerenciadores de senhas. Mas se você continua achando que um gerenciador online de senhas é a melhor opção para , leia as nossas recomendações no final deste guia para minimizar os riscos.

Alguns navegadores, serviços de e-mail ou aplicações nativas, como o iCloud Keychain, também se oferecem para armazenar suas senhas. Isto é geralmente menos seguro do que utilizar um gerenciador de senhas dedicado. Se continuar achando mais conveniente armazenar algumas senhas no seu navegador ou e-mail, pode seguir nossos conselhos sobre como fazê-lo de forma segura no Firefox, Chrome/Chromium e Thunderbird. Qualquer solução que utilize a mesma senha para desbloquear sua conta e o seu gerenciador de senhas (como o iCloud Keychain, por exemplo) não deve ser considerada suficientemente segura e recomendamos a utilização de um gerenciador de senhas dedicado.

Leia os parágrafos seguintes para saber como utilizar gerenciadores de senhas para gerar e armazenar em segurança senhas fortes e únicas.

Utilize um gerenciador de senhas instalado em seu dispositivo

Saiba por que recomendamos isso Recomendamos o KeePassXC, KeePassDX, e o Strongbox. Eles são gratuitos, foram verificados como seguros por especialistas da comunidade e estão sempre passando por atualizações. Eles armazenam as senhas em um banco de dados offline, o que significa que você tem controle sobre onde estão os dados e como gerenciá-los.

Faça backup do banco de dados do seu gerenciador de senhas

Siga essas instruções para fazer backup do banco de dados do seu gerenciador de senhas:

Saiba por que recomendamos isso Assim como qualquer senha individual, a perda de várias de suas senhas de uma só vez pode resultar em estresses ou até mesmo em uma perda catastrófica de comunicação de seus contatos e finanças. Portanto, realize backups regulares do seu banco de dados.

Se houver senhas ou códigos de backup que você precisa manter fora do seu gerenciador de senhas

Se você precisa escrever senhas num papel, armazene-as em um local seguro, como um cofre ou gaveta de mesa com tranca. É importante que suas senhas não estejam visíveis para quem está passando, ou fácil de encontrar e copiar. Não mantenha cópias em papel das suas senhas em sua carteira.

Certifique-se de destruir minuciosamente qualquer cópia de papel com senhas ou códigos de backup assim que não forem mais necessários.

Outra alternativa é manter essas senhas em outro dispositivo.

Você pode também esconder suas senhas entre outras anotações sem nenhuma identificação ou descrição.

Saiba por que recomendamos isso Senhas longas podem ser difíceis de lembrar. Para senhas que você não pode salvar no seu gerenciador de senhas (como as para desbloquear seus dispositivos), você pode escrevê-las e guardá-las em algum lugar com tranca.

Se você decidir usar um gerenciador de senhas online

Evite armazenar informações sensíveis de contas (como dados de banco ou logins de contas de recuperação) em bancos de dados online.

Proteja o acesso do seu banco de dados online com autenticação de dois fatores.

Nós recomendamos o Bitwarden como gerenciador de senhas online.

Saiba por que recomendamos isso Gerenciadores de senhas que sincronizam automaticamente entre dispositivos online podem ser fáceis de usar. Eles armazenam o banco de dados com criptografia. Por outro lado, gerenciadores de senhas online apresentam um risco adicional já que podem descriptografar o banco de dados e acessar suas senhas sem que você saiba. Recomendamos o KeePassXC, KeePassDX, e Strongbox por que eles não armazenam suas senhas online. Se você decidir utilizar um gerenciador de senhas online, recomendamos seguir esses passos para uma camada a mais de proteção para suas senhas.

Se decidir armazenar algumas senhas em seu navegador ou serviço de e-mail

Se você achar mais conveniente salvar algumas senhas em seu navegador ou serviço de e-mail, é melhor que faça isso no Firefox ou no Thunderbird, para minimizar os riscos.