Proteja seu dispositivo Android

Atualizado 16 May 2024

A segurança começa configurando seu dispositivo para proteger suas informações. Siga os passos deste guia para aumentar a segurança do seu dispositivo Android. Como os dispositivos Android variam de acordo com o fabricante, pode ser necessário pesquisar em outros lugares para encontrar as configurações que você procura.

Saiba por que recomendamos isso

The Google Play Store is the official app store for Android. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Google to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the Google Play Store.

If you decide that the benefit of a particular app that cannot be installed through the Google Play Store outweighs the risk, take additional steps to protect yourself, like planning to keep sensitive or personal information off that device. Even in this case, only install apps from trusted alternative app stores like F-Droid or Aurora Store or from the websites of the developers themselves. "Mirror" download sites may be untrustworthy unless you know and trust the people who provide those services.

Para aprender a avaliar se deve usar um determinado app, veja como o Security in a Box escolhe as ferramentas e serviços recomendados.

Some governments have demanded tech companies ban certain apps in their countries. When that happens, your contacts may encourage you to "root" your device in order to install banned apps by going to third-party app stores or websites. In fact, "rooting" your device is not necessary if you use techniques to circumvent your country's censorship when setting up your phone.

Recomendamos não fazer root no seu dispositivo, pois isso o expõe a um risco maior de infecção por códigos maliciosos.