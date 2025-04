Proteção contra ameaças materiais

Atualizado 9 April 2024

Dedicamos muitos esforços para proteger informações sensíveis, mas isso é apenas um aspecto do cuidado digital. O trabalho que você realiza para proteger seus dispositivos e documentos importantes pode ser desfeito rapidamente caso seus dispositivos sejam perdidos, roubados, adulterados, confiscados ou danificados. O planejamento para o cuidado material é tão importante quanto o cuidado digital.

Uma avaliação de riscos cuidadosa, a manutenção de um ambiente de trabalho seguro e a criação de uma política de segurança podem ajudar a evitar desastres físicos. Mesmo que você não esteja trabalhando com uma organização formal, é recomendável elaborar diretrizes e planos de resposta para você, sua família e as pessoas com quem você trabalha.

Pessoas mal intencionadas podem realizar ataques por diversas motivações, incluindo políticas, com o objetivo de coletar seus dados. Elas estão em busca de informações financeiras, dados sensíveis relacionados ao seu trabalho ou detalhes pessoais que possam ser usados para intimidar, chantagear ou se passar por você. Além disso, você também pode ser alvo devido a informações recebidas de outras pessoas, como listas de contatos, entrevistas, depoimentos ou informações identificadoras sobre vítimas ou testemunhas. Ataques criminosos e políticos são muitas vezes difíceis de distinguir, e tentativas de obter dados sensíveis frequentemente parecem tentativas de roubar hardware valioso.

Ao planejar sua proteção, é importante sempre considerar o bem-estar de todas as pessoas envolvidas. Para saber mais sobre isso, veja os recursos de bem-estar e gerenciamento de estresse da Front Line Defenders.

Enquanto estiver trabalhando na sua proteção física, é inevitável que você troque e armazene muitas informações sensíveis no processo. Assegure-se de proteger tanto suas informações sensíveis quanto a privacidade de suas comunicações online.

Comece com os seguintes passos para desenvolver um plano contra ameaças materiais.

A necessidade de um plano vale tanto para sua casa quanto para seu ambiente de trabalho. Pense em incorporar os seguintes detalhes:

Avalie os riscos e vulnerabilidades que você enfrenta e responda às seguintes perguntas:

