Destruindo informações sensíveis

Atualizado 25 March 2024

Um celular ou computador utiliza sua memória como alguém que se esforça muito para poupar papel: escreve a lápis e empilha os arquivos que você lhe diz para apagar (como os arquivos temporários ou os da lixeira do seu dispositivo). Quando precisa de mais espaço, apaga a escrita do papel na pilha "apagar" e volta a escrever nessa parte do papel para novos arquivos.

Por isso, quando você arrasta um arquivo para a lixeira e a esvazia, o celular ou o computador não remove realmente esse arquivo. O que acontece é mais como remover as etiquetas do arquivo, mas deixá-los lá dentro. "Apagar" um arquivo apenas diz ao celular ou computador que pode utilizar para outra coisa o espaço onde o arquivo apagado estava guardado. Até que o seu dispositivo guarde outro arquivo no lugar, o arquivo original ainda pode ser visto por alguém que tenha acesso ao seu dispositivo e às ferramentas certas.

As ferramentas que recomendamos neste capítulo fazem mais do que apenas apagar o arquivos só apagando as palavras. Elas rabiscam várias vezes o topo de cada palavra aleatoriamente, para que não fique qualquer vestígio do arquivo original. Os especialistas em segurança concordam que "limpar" o espaço não utilizado do seu celular ou computador desta forma é suficientemente eficaz para impedir que um intruso leia seus arquivos apagados.

Há uma grande exceção a isso, em todos os celulares, em computadores mais novos e em dispositivos de armazenamento, como HDs externos, SSDs, pen drives e memory cards. Existe o risco deles não apagarem totalmente o seu conteúdo, devido a uma técnica denominada "wear leveling." Saiba mais sobre os desafios de apagar SSDs no Guia de autoproteção contra vigilância, sobre como deletar dados de maneira segura. Para dificultar a recuperação do que foi apagado de uma unidade SSD, é crucial criptografar essas unidades o mais rápido possível, especialmente se você for descartá-las. Também é importante criptografar as unidades antes de voltar à utilizá-las.

As ferramentas de exclusão segura não apagam arquivos que você não tenha excluído por conta própria. Mas tenha cuidado com este tipo de software. Se estiver utilizando pela primeira vez essas ferramentas, siga exatamente os passos detalhados neste capítulo para apagar arquivos de forma segura e eficaz. Existem algumas formas de apagar dados confidenciais dos seus dispositivos. Você pode apagar o conteúdo do lixo, o espaço "vazio" na unidade ou a unidade inteira.

Limpe os vestígios do seu trabalho no dispositivo

Defina um cronograma regular para limpar a memória não utilizada do seu dispositivo de forma segura. Isso vai garantir que os ficheiros sensíveis não permaneçam nos seus dispositivos, discos rígidos, pen drives, cartões de memória SD de câmeras, celulares ou leitores de música portáteis e qualquer outro dispositivo que guarde informações sensíveis.

Android

Use o CCleaner para Android para remover arquivos temporários escondidos como o cache de aplicações, histórico dos navegadores, conteúdo da prancheta e registros de chamadas. Para utilizar o CCleaner para Android pela primeira vez, veja o guia.

Depois de deletar arquivos temporários e escondidos com o CCleaner para Android, use o Extirpater para liberar espaço em seu dispositivo. Note que o Extirpater não está disponível no Google Play Store. Instale a APK F-Droid primeiro e instale o Extirpater através dele. Utilize esse aplicativo com cuidado por que ele pode danificar permanentemente a memória do seu dispositivo se usar com frequência.

iOS

Use o CCleaner para iOS para remover arquivos temporários e escondidos.

Linux e Windows

Use o BleachBit para remover arquivos temporários e escondidos. Veja o guia.

macOS

Inclua a opção "Custom Files and folders no CCleaner para Mac para remover arquivos temporários e escondidos.

Saiba por que recomendamos isso Recomendamos limpar os traços do seu trabalho para remover o histórico de suas atividades no dispositivo, combater malwares e ajudar seu dispositivo a trabalhar melhor. Esses arquivos são mais difíceis de achar e remover com segurança. A seguir, vamos te contar mais sobre eles. Seu navegador web salva textos, imagens, cookies, informações da sua conta, o histórico de sites que você visitou e dados pessoais utilizados para preencher formulários. Nossa sessão sobre o Firefox pode te contar mais sobre esses dados e como deletá-los com frequência. Seu dispositivo e os aplicativos nele também salvam versões temporárias dos arquivos nos quais você está trabalhando. Dessa forma, se um computador o telefone travar ou houver queda de energia, você não perde todo o trabalho realizado. Se você limpar o arquivo em que estava trabalhando, removerá a versão atual, mas seu dispositivo continuará armazenando arquivos temporários mais antigos de maneiras difíceis de encontrar e remover sem ferramentas especiais. Aplicativos e dispositivos também salvam todos os tipos de atalhos para facilitar nossas vidas, incluindo o que você copia para a área de transferência.

Apague todo o dispositivo

Antes de proceder para apagar todo um dispositivo, crie um backup criptografado de seus arquivos importantes, conforme discutido em nosso guia sobre [como fazer backup e recuperar informações perdidas](../ backup).

Quando você tiver certeza que fez o backup de todas as informações importante, você pode seguir as instruções desta sessão.

Todos os dispositivos

Feche todos os dispositivos que não estão em uso.

Desconecte-se da Internet, desligando o wifi ou desconectando o cabo se for necessário.

Você pode começar limpando os arquivos temporários do seu navegador.

Dispositivos móveis

Se possível, certifique-se de que a criptografia total de disco está ligada antes de limpar seu dispositivo.

Android

Para apagar toda a memória flash do seu celular, resete seu dispositivo para as configurações de fábrica.

iOS

Aprenda como apagar todo seu dispositivo com segurança em Instruções sobre o que fazer antes de vender, dar ou negociar seu iPhone ou iPad.

Computadores

Não é possível que um dispositivo se apague sozinho. Você precisará ligar seu computador de um drive externo para fazer isso. Uma opção é remover fisicamente o HD do seu computador, usar como um HD externo e apagar ele usando outro computador. Para instruções sobre como remover seu HD, procure por "remover HD" e a marca e modelo do seu computador no iFixit. Coloque o HD que você removeu em um USB externo "drive enclosure."

Se você precisa apagar um hard drive HDD, considere utilizar o ShredOS. Isso pode levar algum tempo e você precisará fazer o download do ShredOS, baixar para um pen drive e depois rodá-lo através de um dispositivo USB. Note que enquanto o ShredOS pode ser usado para limpar SSDs, esses drives operam de uma maneira que torna impossível que essa ferramenta apague completamente tudo. Por isso é sempre melhor criptografar os SSDs com uma senha forte para tornar impossível de ser lido por qualquer um que não tenha a senha.

Uma vez que você tenha limpado todo o disco, considere reinstalar o sistema operacional. É importante configurar toda a criptografia.

Infelizmente, em computadores mais novos, que utilizam SSD, é mais difícil garantir que o drive tem sido totalmente apagado. No entanto, você pode seguir os passos descritos na sessão seguinte, de acordo com cada sistema operacional. Criptografar seu SSD por completo com uma senha forte também vai tornar os dados impossíveis de serem lidos sem a sua permissão.



macOS

Para limpar seu computador macOS e resetar para as configurações de fábrica, siga os passos da documentação oficial.

Em computadores macOS com drives SSD, a limpeza segura não está disponível no utilitário de disco. Para proteger os dados armazenados no seu SSD, ative a criptografia full-disk no drive que você deseja limpar. Isso garante que o conteúdo do disco rígido pareça aleatório e sem sentido para qualquer um que não tenha a senha.

Em computadores Mac mais antigos que possuem chips Intel, você pode limpar seu disco rígido com segurança utilizando o Utilitário de Disco ou Erase Assistant.

Windows

Retire o disco interno do seu computador. Para instruções sobre como fazer isso procure por "remover disco rígido" e a marca e o modelo do seu computador no iFixit.

Coloque o HD que você removeu em um USB externo "drive enclosure."

Plugue em um computador o disco rígido que você deseja apagar, com o Eraser instalado.

Delete tudo do disco que você tiver extraído.

Depois utilize o Eraser para apagar todo o espaço não alocado do disco. Você pode precisar deixar esse processo acontecer de um dia para o outro, já que pode ser bem lento.

Saiba por que recomendamos isso Quando você apaga todo um disco rígido, você vai precisar rodar o sistema operacional do seu computador em um drive diferente, por que um programa tipo o Eraser não pode apagar o disco que o está rodando. Para isso, você vai precisar remover o drive do computador, tornando-o essencialmente um HD externo.

Antes de vender, doar ou descartar um computador ou celular antigo

Se possível, quando você estiver vendendo ou doando um computador antigo, não dê ao novo proprietário o disco rígido; mas se você precisar fazer isso, tenha certeza que limpou ele por completo, seguindo as instruções sobre limpar o dispositivo inteiro.

Se você está vendendo, doando ou descartando um dispositivo móvel ou dispositivo externo de armazenamento, limpe completamente seguindo as instruções em limpar todo o dispositivo.

Remova unidades USB, cartões SD, cartões SIM, dongles e qualquer outro dispositivo que podem ser inseridos ou conectados ao dispositivo.

Se você estiver descartando um disco rígido antigo, considere destruí-lo fisicamente assim como limpá-lo. Você pode fazer isso martelando pregos através da unidade, ou com uma broca. Não queime ou despeje ácido em uma unidade e não a coloque no micro-ondas. Destruir fisicamente o armazenamento de dados é sempre a opção mais segura.

Você também pode manter uma unidade limpa que está em boas condições para reutilizar você mesmo em um novo dispositivo, ou como um disco rígido externo.

Use as seguintes instruções como uma checklist adicional ao realizar as etapas que listamos na seção sobre apagar seu dispositivo com segurança.

Android

Siga as instruções em nosso guia sobre proteger as contas Google conectadas em seu dispositivo para remover esse dispositivo da lista de dispositivos associados pela conta Google. Siga as instruções para limpar um dispositivo por completo.



iOS

Siga as instruções em nosso guia sobre proteger as contas conectadas em seu dispositivo para remover esse dispositivo da lista de dispositivos associados em suas contas online.

Siga as instruções da documentação oficial da Apple sobre o que fazer antes de vender, doar ou negociar seu iPhone ou iPad para preparar corretamente seu telefone, incluindo instruções sobre como limpar completamente o dispositivo com segurança.

Linux

Siga os links em Removendo contas desnecessárias de seu dispositivo para remover esse dispositivo da lista de dispositivos associados em suas contas online. Siga as instruções para limpar um dispositivo por completo.



macOS

Siga as instruções em nosso guia sobre proteger as contas conectadas em seu dispositivo para remover esse dispositivo da lista de dispositivos associados em suas contas online.

Siga as instruções da documentação oficial da Apple sobre o que fazer antes de vender, doar ou negociar seu Mac para preparar corretamente seu computador, incluindo instruções sobre como limpar completamente o dispositivo com segurança.

Windows