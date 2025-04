Proteção contra malware

Atualizado 9 April 2024

Manter seu dispositivo sadio é um primeiro passo para sua segurança. Antes de se preocupar demais com criptografia de dados, comunicações privadas ou navegação anônima, você deve proteger seu dispositivo contra softwares maliciosos (comumente chamados de malware). Um malware compromete a eficácia de qualquer outra prática que você adote para proteger sua segurança.

Todo dispositivo é um possível alvo de malware: dispositivos Windows não são os únicos em risco. Você deve seguir os passos a seguir mesmo se utiliza um Mac ou sistemas operacionais Linux, Android ou iOS.

A maioria dos navegadores modernos bloqueia pop-us por padrão. Você pode checar se esse recurso está ativado no seu navegador, basta seguir as instruções nestes links:

Lembre-se de que bloquear pop-ups em navegadores pode interferir no funcionamento de sites que as utilizam para recursos importantes. Para permitir isso em apenas websites específicos, você pode adicioná-los à lista de sites permitidos.

Bloquear pop-ups nem sempre funciona. Para garantir que pop-ups ou outros anúncios apareçam no seu navegador, recomendamos instalar o uBlock Origin no Firefox ou no Chrome/Chromium para adicionar uma camada a mais de proteção.

Se uma janela pop-up aparecer inesperadamente, você usando um navegador ou não, siga esses passos para mitigar possíveis riscos:

Em dispositivos móveis - tanto Android quando iOS - a transferência de dados por USB é desligada por padrão, mas o melhor é evitar plugar seu dispositivo em uma porta USB não confiável e seguir as instruções desta sessão para quando você precisar carregá-lo.

Se seu navegador estiver se comportando de maneira estranha ou você estiver suspeitando que ele pode estar infectado com algum adware ou vírus, depois de rodar um anti-malware você pode também tentar limpar a infecção deletando a pasta do navegador.

Lembre-se de que deletando essa pasta você vai deletar as informações que ela contém, tipo senhas que você têm salvas, bookmarks, add-ons e cookies. Antes de deletar a pasta, considere seguir as instruções abaixo para fazer backup dessas informações.

Depois de salvar os dados importantes de seu perfil, delete a pasta e importe de volte os dados que você fez backup, seguindo esses passos:

Se a infecção afetou um dispositivo mais antigo, considere comprar outro.

Saiba por que recomendamos isso

Your router is the gateway between your local network, including your wifi and devices, and the rest of the internet. Its firewall adds another layer of protection. Not everyone can access the settings for their router; many of us get our routers from our internet providers and sometimes they make it impossible for us to change the settings. However, you can always try to see if you can get access to your router, change the settings and make your connection more secure. Alternatively, you can decide to buy your own router, secure it, connect it to your internet provider's router and use wifi from your own router instead.

Se o software de seu roteador é antigo e você não consiga atualizá-lo, ou se você deseja ter um maior controle sobre ele, considere substituir o sistema operacional dele para uma dessas opções de software livre como o OpenWrt, DD-WRT ou FreshTomato. Saiba que substituir o sistema operacional é uma tarefa mais avançada, e se não for feita com cuidado, seu roteador pode deixar de funcionar.