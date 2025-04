Proteja seu dispositivo IOS

Atualizado 30 May 2024

Caso você use um iPhone ou iPad, pode ter ouvido que eles são mais seguros. Isso não é necessariamente uma verdade. A segurança depende de como utilizamos nossos dispositivos e do software que eles possuem, que podem apresentar vulnerabilidades a qualquer momento. Siga as etapas deste guia para aumentar a segurança do seu dispositivo. Crie o hábito de verificar essas configurações periodicamente, para assegurar que nada mudou.

Notas

Se você utiliza um iPhone, iPad ou outro dispositivo iOS, recomendamos fortemente ativar o Modo de Isolamento. É provável que você não veja muitas mudanças na forma como seu dispositivo opera, mas ele estará muito mais seguro.

Lockdown Mode reduces the attack surface for sophisticated spyware like Pegasus . Features of the Lockdown Mode should be used by everyone and should really be part of a standard operating system.

Saiba por que recomendamos isso

Apple's App Store is the official app store for iOS devices. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Some governments have demanded tech companies ban certain apps in their countries. When that happens, your contacts may encourage you to "jailbreak" your device in order to install banned apps. In fact, "jailbreaking" your device is not necessary if you use techniques to circumvent your country's censorship when setting up your phone.