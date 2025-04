Protegendo seu computador Linux

Saiba por que recomendamos isso

Os firewalls são uma opção de segurança que interrompe as conexões indesejadas com o seu dispositivo. Como um segurança parado na porta de um prédio para decidir quem pode entrar e quem pode sair, um firewall recebe, inspeciona e toma decisões sobre as comunicações entrando e saindo do seu dispositivo. Recomendamos ativar o seu para impedir que o código malicioso tente acessar seu dispositivo. A configuração padrão do firewall deve ser uma proteção suficiente para a maioria das pessoas.

Nem todos os dispositivos vêm com um firewall ligado. Isso não significa que esses sistemas estejam abertos a todas as conexões de rede. Significa apenas que eles confiam que seus softwares não estão ouvindo quando não deveriam. Eles são como proprietários de edifícios que não se preocupam com guardas e câmeras porque estão confiantes sobre quais portas são desbloqueadas, que são protegidas e que serão abertas apenas para pessoas com certas chaves.

Firewalls nos ajudam a proteger nossos dispositivos em situações em que um software comece a monitorar seu uso. Em outras palavras, quando uma porta fica aberta, seja por acidente ou por uma pessoa maliciosa. Firewalls que monitoram conexões de saída às vezes conseguem nos avisar quando um software malicioso está tentando roubar dados ou "conectar-se à base" para obter instruções. Se você instalar um firewall especificamente projetado para limitar conexões de saída ou se configurar seu firewall incorporado para funcionar dessa maneira, esteja preparado para passar algum tempo "treinando-o" para que ele apenas o alerte quando observar algo incomum.