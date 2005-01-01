О "Безопасности-в-коробке"

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"Безопасность-в-коробке" (Security in a Box, SiaB) — проект Front Line Defenders.

Created in 2005 (as NGO in a Box - Security edition) in collaboration with Tactical Technology Collective and then renamed to its current title in 2009, it was significantly overhauled by Front Line Defenders in 2021 and is undergoing a continuous update process.

"Безопасность-в-коробке" глобальный проект, который в первую очередь помогает правозащитникам из "группы риска". Это признанный базовый источник информации по вопросам цифровой безопасности и конфиденциальности для таких людей.

Вы можете пользоваться "Безопасность-в-коробке" бесплатно. Его код доступен на Gitlab.com.

Хотите дать обратную связь или предложить свое дополнение? Пожалуйста, следуйте инструкциям в файле Readme проекта SiaB на Gitlab.

Анонимный доступ к "Безопасности-в-коробке"

Для анонимного доступа к "Безопасности-в-коробке" можно использовать Tor Browser. Наш onion-ресурс:

http://lxjacvxrozjlxd7pqced7dyefnbityrwqjosuuaqponlg3v7esifrzad.onion/ru/

О Front Line Defenders

Организация Front Line Defenders была создана для защиты правозащитников, подвергающихся риску. Мы помогаем людям, которые ненасильственным путем отстаивают права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. Front Line Defenders стремится отвечать на запросы самих правозащитников. В частности, мы занимаемся обеспечением безопасности, укреплением связей между активистами, тренингами, помощью в доступе к международным органам, которые могут оказывать активистам поддержку.

Финансирование

Проект "Безопасность-в-коробке" в разное время получил поддержку Hivos, Internews, Sida, Oak Foundation, Sigrid Rausing Fund, AJWS, Open Society Foundations, Ford Foundation и EIDHR.

Этот сайт создан при поддержке Европейского союза, но содержание сайта является ответственностью Front Line Defenders и не может считаться позицией Европейского союза.

Лицензия

Эти материалы лицензированы в соответствии с Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported License. Мы всячески поощряем их распространение.