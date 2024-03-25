Инструменты

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Обновлено 25 March 2024

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В этом разделе вы найдете инструменты, которые помогут защитить, удалить или восстановить важные данные. Обратите внимание и на другие главы нашего руководства: о защите важной информации, ее надежном удалении, удаления идентифицирующей информации и восстановлении данных.

Инструменты "Безопасности-в-коробке"

Veracrypt

Защита и шифрование файлов

(Linux, macOS, Windows)

Бесплатная программа с открытым кодом, может шифровать все (или некоторые) файлы на компьютере.

Скачать | См. наше руководство, документацию разработчика и руководство Роскомсвободы

(Android, iOS, Linux, macOS, Windows)

Бесплатная программа с открытым кодом. Использует собственное шифрование для защиты файлов, загружаемых в облачные хранилища типа Google Drive, OneDrive и Dropbox.

Скачать | См. документацию разработчика и видеоурок Теплицы социальных технологий

(Android, iOS)

Бесплатная программа с открытым кодом. Создана для тех, кто занимается документированием нарушений прав человека. Программа умеет надежно прятать фото, видео и аудиофайлы на вашем устройстве.

Скачать для Android и iOS | См. документацию разработчика

Фото и видео

(Android)

Бесплатное приложение с открытым кодом, которое убирает идентифицирующие данные с фотографий и из метаданных фотографий.

Скачать с Google Play или F-Droid

(Android, iOS, Apple Silicon)

Бесплатное приложение для камеры с открытым кодом. Ориентировано на тех, кто занимается документированием нарушений прав человека. Когда вы фотографируете или записываете видео, PoofMode позволяет собирать дополнительную информацию, добавлять к ней цифровую подпись и безопасно сохранять на устройстве.

Скачать для Android или iOS и Apple Silicon (Mac M1, M2)

(Android)

Android-приложение для размытия лиц и прочих важных данных в видео.

Скачать с Google Play | См. руководства разработчика

Удаление метаданных из фотографий, видео и других файлов

(Linux, macOS, Windows)

Бесплатное приложение с открытым кодом, с помощью которого можно избавиться от метаданных в фотографиях, видео, PDF-файлах.

Скачать

(Android)

Бесплатное приложение с открытым кодом. Удаляет идентифицирующую информацию из метаданных фотографий.

Скачать из Google Play или F-Droid

(iOS, macOS)

Бесплатное приложение с открытым кодом. Удаляет идентифицирующую информацию из метаданных фотографий.

Скачать из App Store

Удаление важных файлов

(Linux, macOS, Windows)

Бесплатное приложение с открытым кодом. Избавляет от следов, оставленных другими приложениями (см. репозиторий), удаляет трекеры в браузерах, надежно стирают файлы, удаленные ранее.

Скачать | См. руководство разработчика и руководство Роскомсвободы

(Windows, macOS, Android, iOS)

Избавляется от следов вашей работы, которые оставляют разные программы. Удаляет популярные трекеры в браузерах, надежно стирает ранее удаленные файлы.

Скачать для Windows, macOS, iOS из App Store или Android из Google Play | См. документацию разработчика и руководство Роскомсвободы

(Windows)

Бесплатное приложение с открытым кодом для надежного удаления данных в Windows. Eraser полностью удаляет важную информацию с диска путем неоднократного перезаписывания по случайным шаблонам.

Скачать | См. видеоруководство разработчика и руководство Роскомсвободы

Восстановление файлов

(Linux, macOS, Windows)

Восстанавливает потерянные или удаленные файлы на компьютере или внешнем носителе данных.

Скачать | См. руководство разработчика

(Windows)

Восстанавливает потерянные или удаленные файлы на Windows-компьютерах и на картах памяти.

Скачать | См. документацию разработчика