Инструменты
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Обновлено 25 March 2024
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В этом разделе вы найдете инструменты, которые помогут защитить, удалить или восстановить важные данные. Обратите внимание и на другие главы нашего руководства: о защите важной информации, ее надежном удалении, удаления идентифицирующей информации и восстановлении данных.
Инструменты "Безопасности-в-коробке"
Защита и шифрование файлов
Veracrypt
Бесплатная программа с открытым кодом, может шифровать все (или некоторые) файлы на компьютере.
Скачать | См. наше руководство, документацию разработчика и руководство Роскомсвободы
Cryptomator
(Android, iOS, Linux, macOS, Windows)
Бесплатная программа с открытым кодом. Использует собственное шифрование для защиты файлов, загружаемых в облачные хранилища типа Google Drive, OneDrive и Dropbox.
Скачать | См. документацию разработчика и видеоурок Теплицы социальных технологий
Tella
Бесплатная программа с открытым кодом. Создана для тех, кто занимается документированием нарушений прав человека. Программа умеет надежно прятать фото, видео и аудиофайлы на вашем устройстве.
Скачать для Android и iOS | См. документацию разработчика
Фото и видео
ObscuraCam
Бесплатное приложение с открытым кодом, которое убирает идентифицирующие данные с фотографий и из метаданных фотографий.
Скачать с Google Play или F-Droid
ProofMode
Бесплатное приложение для камеры с открытым кодом. Ориентировано на тех, кто занимается документированием нарушений прав человека. Когда вы фотографируете или записываете видео, PoofMode позволяет собирать дополнительную информацию, добавлять к ней цифровую подпись и безопасно сохранять на устройстве.
Скачать для Android или iOS и Apple Silicon (Mac M1, M2)
PutMask
Android-приложение для размытия лиц и прочих важных данных в видео.
Скачать с Google Play | См. руководства разработчика
Удаление метаданных из фотографий, видео и других файлов
ExifCleaner
Бесплатное приложение с открытым кодом, с помощью которого можно избавиться от метаданных в фотографиях, видео, PDF-файлах.
Scrambled EXIF
Бесплатное приложение с открытым кодом. Удаляет идентифицирующую информацию из метаданных фотографий.
Скачать из Google Play или F-Droid
MetaX
Бесплатное приложение с открытым кодом. Удаляет идентифицирующую информацию из метаданных фотографий.
Скачать из App Store
Удаление важных файлов
BleachBit
Бесплатное приложение с открытым кодом. Избавляет от следов, оставленных другими приложениями (см. репозиторий), удаляет трекеры в браузерах, надежно стирают файлы, удаленные ранее.
Скачать | См. руководство разработчика и руководство Роскомсвободы
CCleaner
(Windows, macOS, Android, iOS)
Избавляется от следов вашей работы, которые оставляют разные программы. Удаляет популярные трекеры в браузерах, надежно стирает ранее удаленные файлы.
Скачать для Windows, macOS, iOS из App Store или Android из Google Play | См. документацию разработчика и руководство Роскомсвободы
Eraser
Бесплатное приложение с открытым кодом для надежного удаления данных в Windows. Eraser полностью удаляет важную информацию с диска путем неоднократного перезаписывания по случайным шаблонам.
Скачать | См. видеоруководство разработчика и руководство Роскомсвободы
Восстановление файлов
Photorec
Восстанавливает потерянные или удаленные файлы на компьютере или внешнем носителе данных.
Скачать | См. руководство разработчика
Recuva
Восстанавливает потерянные или удаленные файлы на Windows-компьютерах и на картах памяти.