Более безопасный веб-серфинг

Обновлено 12 September 2024

Веб-браузер — один из популярных и ежедневно используемых цифровых инструментов. Для многих это основной способ доступа в интернет. Edge, Safari, Chrome — примеры предустановленных браузеров.

Люди привыкли полагаться на браузеры. Поэтому браузеры часто вызывают интерес у тех, кто хочет нарушить залезть в вашу частную жизнь или подорвать вашу безопасность. Наши инструкции помогут выбрать более безопасный браузер и укрепить его защиту.

Выберите браузер... или два!

Почему мы советуем делать так В большинстве операционных есть предустановленные браузеры. Например, в macOS и iOS это Safari, в Windows — Edge. Эти браузеры не ориентированы на конфиденциальность и безопасность. Мы очень рекомендуем использовать в качестве браузера по умолчанию что-то более надежное, с учетом требований безопасности и конфиденциальности. Мы советуем браузер Firefox от компании Mozilla. Firefox — бесплатная программа с открытым кодом. По уровню безопасности он лучше других браузеров. Firefox Focus — легкий, ориентированный на конфиденциальность браузер для мобильных устройств. О различиях между Firefox Focus и другими браузерами можно узнать в блоге Mozilla.

Chrome and Chromium, both developed by Google, also have high-quality security. While Chromium is free and open-source, Chrome is proprietary freeware based on open-source components. Since Chrome is developed by Google, consider whether it might send more data about you to Google than you are comfortable with and consider not logging in to your Google account when using it. Прочтите документацию Google о приватности в Chrome

DuckDuckGo Privacy Browser — браузер, ориентированный на приватность. Он автоматически блокирует веб-трекеры и переводит небезопасные HTTP-соединения на HTTPS, когда это возможно.

Tor Browser — модифицированная версия Mozilla Firefox. Позволяет анонимизировать веб-серфинг благодаря использованию сети Tor. Подробнее об этом см. наше руководство по инструментам анонимизации. Не лишним будет установить два или больше браузеров: один из них для конфиденциальной работы, остальные для повседневных нужд. Подробнее см. в нашем руководстве по виртуальным личностям.

Смените браузер по умолчанию на своем устройстве

Почему мы советуем делать так Не все браузеры одинаковы. Некоторые из них защищают приватность и обеспечивают безопасность эффективнее других. Если установить браузер, ориентированный на приватность/безопасность, как браузер по умолчанию, то ссылки, которые вы нажимаете в других приложениях, будут открываться в этом безопасном браузере. Как бы то ни было, дважды подумайте, прежде чем открыть ссылку из мессенджера или email. Подробнее о том, почему следует подумать перед нажатием на ссылку, можно прочесть в нашем руководстве по вредоносным программам.

Убедитесь, что ваш браузер обновлен

Вводите URL в адресной строке

Если вы знаете полный URL (адрес) сайта, например, securityinabox.org , укажите его в адресной строке, чтобы не "пропускать" его через поисковую систему.

Если просто ввести название сайта (Security in a Box) без расширения ( .org ), браузер откроет вашу поисковую систему по умолчанию с несколькими результатами, некоторые из которых могут быть вредоносными.

If you use the address bar to search the web, consider replacing Google with a more privacy-friendly option as your default search engine.

Почему мы советуем делать так Адресная строка — знакомое всем текстовое поле в верхней части браузера. Когда вы просматриваете веб-страницы, в адресной строке отображается адрес текущей страницы (в нашем примере https://securityinabox.org/ru/internet-connection/safer-browsing ). Если набрать адрес в адресной строке, получается запрос сайта или конкретной страницы сайта. У адресных строк есть и дополнительный функционал, например, поиск в сети и предложение конкретных сайтов.

Смените поисковую систему по умолчанию

Почему мы советуем делать так Поисковые системы, такие как Google и Bing, создают профили пользователей. Эти поисковики отслеживают ваше устройство и передают личную информацию пользователей третьим лицам. Когда вы используете адресную строку для поиска или щелкаете правой кнопкой мыши по выделенному тексту и выбираете "Поиск", ваш браузер запускает поисковую систему по умолчанию.

Проверьте разрешения для камеры, микрофона и прочего

Почему мы советуем делать так Разрешения можно сравнить с дверью или окном, которое забыли закрыть. Если один сайт может им воспользоваться, другие в принципе тоже смогут. Убедитесь, что только веб-сайты, которыми вы пользуетесь и которым доверяете, имеют разрешение на доступ к таким важным функциям, как камера и микрофон. Вредоносная программа может использовать эти разрешения для слежки.

Защитите свои соединения

Почему мы советуем делать так Буква S в слове HTTPS означает "secure", безопасный. Используйте только этот протокол для доступа к веб-страницам в браузере. HTTPS шифрует и защищает данные между вашим устройством и сайтом. Это мешает сторонним наблюдателям шпионить за вами, например, подсматривать конфиденциальные данные, которые вы вводите на веб-страницах.

Включите защиту от отслеживания

Почему мы советуем делать так Когда вы просматриваете веб-страницы, cookie-файлы и трекеры собирают подробности: кто вы, где находитесь, что смотрите в Интернете. Что может случиться, если эти данные попадут в руки ваших недоброжелателей? Примите меры, чтобы ограничить слежку.

Отключите встроенный в браузер парольный менеджер

Почему мы советуем делать так Большинство браузеров умеет генерировать, сохранять и шифровать пароли. Но мы советуем отключить эту функцию и использовать отдельный менеджер паролей, например, KeePassXC. Браузерные менеджеры паролей подвергают вас большему риску. Злоумышленник может обманом заставить браузер выдать ваши пароли. Если вы решили использовать браузерный менеджер паролей, не храните в нем пароли к особо важным аккаунтам. Познакомьтесь с нашими рекомендациями по защите паролей в браузерах.

Используйте браузерные дополнения/расширения для защиты

Оцените ситуацию и решите, какие дополнения/расширения установить и как их настроить.

Если вы используете устройство под чьим-то контролем (например, компьютер в публичной библиотеке или на рабочем месте), возможно, вам придется выполнять эти настройки неоднократно.

Установите и настройте следующие расширения. Privacy Badger (для Firefox, Chrome/Chromium и Firefox на Android) Зачем? Предотвращает отслеживание и сбор метаданных через ваш браузер. uBlock Origin (для Firefox и Firefox на Android) и uBlock Origin Lite (для Chrome/Chromium) Зачем? Блокирует рекламу и трекеры, некоторые из которых могут оказаться вредоносными. Facebook Container, если вы пользуетесь Facebook или Instagram (только Firefox, только для компьютеров) Зачем? Мешает Facebook собирать данные о том, где вы были в Интернете, и связывать их с вашим профилем. Zoom Redirector для Firefox и Xoom Redirector для Chrome/Chromium (только для компьютеров) Зачем? Ссылки Zoom будут открываться в браузере, а значит, в рамках защиты браузера. NoScript (для Firefox, Chrome/Chromium и других браузеров на базе Chromium, таких как Edge, Brave или Vivaldi) (необязательно, но рекомендуется; доступно для компьютеров и для Android (Firefox)) Имейте в виду, что из-за NoScript веб-сайты часто выглядят пустыми или сломанными. Как настроить NoScript, чтобы это происходило реже. Зачем? Злоумышленник может проникнуть на ваше устройство с помощью вредоносного кода в скрипте, который вы загрузите вместе с веб-страницей. NoScript блокирует весь код с неизвестных веб-сайтов и защищает ваше устройство от заражения.



Почему мы советуем делать так При просмотре сайтов человек сталкивается с огромным количеством кода из неизвестных источников. Вот почему, в частности, подавляющее большинство вредоносных и шпионских программ загружается с веб-страниц. Советуем установить эти расширения браузера, чтобы защитить себя от соответствующих проблем с безопасностью и конфиденциальностью.

Удалите нежелательные дополнения/расширения и контролируйте всплывающие окна

Почему мы советуем делать так Злоумышленник может попытаться обманом подтолкнуть вас к установке вредоносной программы через браузер. Для этого иногда используют всплывающие окна. Убедитесь, что ваш браузер настроен на защиту от таких уловок. Кроме того, удалите дополнения/расширения, которые вы не используете. Убедитесь, что работаете только с теми программами, которые действительно нужны. Дополнения/расширения браузера могут быть вредоносными. Как и прочие программы/приложения, их порой используют для слежки. Устанавливайте только те дополнения/расширения, которым доверяете, и лишь из надежных источников, таких как репозиторий дополнений Mozilla для Firefox или веб-магазин Chrome для расширений Chrome/Chromium. Если вам совершенно необходимо установить дополнение/расширение не из официального репозитория, сначала прочтите советы Mozilla по оценке безопасности расширений.

Удаляйте историю просмотров

Почему мы советуем делать так История просмотров — это список посещенных веб-сайтов. По умолчанию в Firefox и Chrome/Chromium история просмотров, загрузок, форм и поиска включена. История браузера может приносить пользу. Браузер предлагает страницы, которые вы уже посещали; вам не нужно набирать адреса заново, меньше риск случайно попасть на вредоносный сайт. Но есть и минусы. Если кто-то получит доступ к вашей интернет-истории, он сможет многое узнать о вас, о ваших интересах в Интернете и о людях, с которыми вы работаете.

Хотите узнать, от чего вас не защитит режим приватного окна (или "Инкогнито") вас НЕ защитит? IP-адрес не меняется, на текущем устройстве остаются следы, а вредоносные программы помогают за вами следить.

Firefox

Chrome/Chromium

Почему мы советуем делать так Откройте браузер в режиме "приватного окна" или "инкогнито", и он не будет отслеживать файлы cookie и сохранять историю. Если по умолчанию вы разрешаете браузеру вести записи о просмотренных вами страницах, используйте этот режим, чтобы оперативно скрыть те или иные свои действия. Вы сможете лучше обеспечить себе приватность, если у кого-то есть доступ к вашему устройству. Обратите внимание, что режим приватного окна (инкогнито) не защитит вас от вредоносных программ или слежки. О том, как быть с этими рисками, рассказывается в наших руководствах по вредоносным программам и анонимности.

Лучше при запуске не показывать последние или наиболее посещаемые сайты

Почему мы советуем делать так Если опасаетесь, что кто-то другой получит доступ к вашему браузеру, отключите функцию показа ранее открытых страниц. Запретите браузеру предлагать открывать наиболее посещаемые сайты.

[Дополнительно] Как распознать вредоносный сайт и сообщить о нем

Большинство современных браузеров по умолчанию распознает вредоносные и небезопасные сайты. Вы увидите предупреждение, если попытаетесь зайти на фишинговый с вредоносными программами, фишингом или социальной инженерией. Если вы видите такое предупреждение, лучше не заходить на сайт. Если вы все-таки зашли на подобный сайт, а предупреждения не было, возможно, следует сообщить о нем и повысить качество защиты от спама для результатов Google-поиска.