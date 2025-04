Двухфакторная аутентификация

Обновлено 28 March 2024

Two-factor authentication (2FA), also called multi-factor authentication (MFA), adds a second factor of authentication to your login system, so that if you want to log in to an account you need something that you know (the password or passphrase) and something that you own (for example a hardware device, an app generating one-time codes or a phone to receive SMS messages or confirm your log-in).

Включили двухфакторную аутентификацию? Теперь даже если злоумышленник как-то завладеет вашим паролем, он не сможет войти в аккаунт: ему понадобится второй фактор. А его-то как раз достать сложнее. Второй фактор одноразовый и либо создается на принадлежащем вам устройстве, либо вы его получаете ровно на момент входа.

Как включить двухфакторную аутентификацию

На сайте 2FA Directory website можно узнать, какие сервисы используют двухфакторную аутентификацию.

Очень важно включать двухфакторную аутентификацию для: банковских аккаунтов и любых финансовых приложений; accounts like your email, social media, file storage, any accounts with sensitive or private information and accounts you would need in order to recover access to any other account.



Используйте приложение-аутентификатор или устройство

Двухфакторная аутентификация может быть реализована по-разному.

Выбирайте подходящий вам способ двухфакторной аутентификации

Одно и то же приложение-аутентификатор (или аппаратный токен) можно использовать для разных аккаунтов. Иногда в аккаунте можно выбрать разные варианты двухфакторной аутентификации для дополнительной защиты.

Приложения-аутентификаторы и аппаратные ключи не нуждаются в интернете. В других случаях понадобится мобильная связь (SMS) или интернет (email).

Расположим способы двухфакторной аутентификации по убыванию надежности: генератор кодов и аппаратный токен, затем email и, наконец, SMS. Имейте в виду, что SMS может не дойти до адресата, если тот находится вне зоны действия сети или даже просто в другой стране. Не советуем для двухфакторной аутентификации использовать SMS , потому что SMS не шифруются. Известны случаи, когда злоумышленники перехватывали SMS в процессе передачи.

Некоторые сервисы предлагают временно отключить двухфакторную аутентификацию для вашего удобства. Не надо. Подумайте, как плохо это может сказаться на вашей безопасности.

Почему мы советуем делать так Для залогинивания в аккаунты безопаснее иметь несколько уровней защиты. Если злоумышленник преодолеет первый уровень, вы сможете положиться на второй и защитить свои цифровые ценности. Двухфакторная (или многофакторная) аутентификация обеспечивает такой дополнительный слой защиты. Текстовые SMS-сообщения — наименее безопасный способ двухфакторной аутентификации (хотя некоторым людям нравится простота этого способа). Может показаться, что двухфакторная аутентификация усложняет процесс входа в аккаунт. Но помните: это легкое неудобство для вас резко снижает шансы других людей попасть в ваш аккаунт без разрешения. А вы в будущем не раз еще столкнетесь с кражей, взломом и мониторингом ваших аккаунтов злоумышленниками.

Храните резервные коды в отдельном безопасном месте

When you activate 2FA for a service, it is very important to make sure that you can rely on a backup 2FA method so that if you lose the device you are using for 2FA you can still log in to your account with another method.

Чаще всего резервный способ двухфакторной аутентификации — набор кодов, который можно скачать и сохранить в надежном месте. Если эти коды не создаются автоматически, поищите в настройках, как можно создать их вручную. Если и это не вышло, постарайтесь включить альтернативный способ двухфакторной аутентификации. Например, если вы ранее уже включили приложение-генератор кодов, привяжите к аккаунту устройство. Можно также сделать и сохранить скриншот QR-кода, который вы сканировали при настройке приложения-аутентификатора.

Если при настройке двухфакторной аутентификации были также сгенерированы резервные коды, сохраните их в парольном менеджере в виде приложения к соответствующей записи. О том, как это сделать в разных парольных менеджерах, можно узнать ниже. KeePassXC KeePassDX Strongbox

Идеально было бы хранить эти коды отдельно от других реквизитов входа в аккаунты. Для этого создайте отдельную базу в вашем парольном менеджере и сохраните ее на другом устройстве.