Инструменты
Phones & Computers
Обновлено 26 June 2024
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Используйте инструменты из этого раздела для защиты ваших устройств от вредоносных программ и физических угроз. Кроме того, в нашем руководстве вы можете подробнее прочесть о физических угрозах, вредоносных программах, о безопасности устройств Android, iOS, Windows, Mac и Linux.
Сканирование устройств на вредоносный код
AVG Antivirus
(Android, iOS, macOS, Windows)
Это приложение защищает ваш телефон или компьютер от вредоносных программ и прочих угроз.
Скачать (Android, iOS, Mac, Windows) | См. страницу поддержки от разработчика
Avira Antivirus
(Android, iOS, macOS, Windows)
Это приложение сканирует ваш телефон или компьютер и определяет, есть ли на устройстве вредоносные программы.
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Bitdefender, бесплатный антивирус
(Android, iOS, macOS, Windows)
Это приложение сканирует ваш телефон или компьютер и определяет, есть ли на устройстве вредоносные программы.
Скачать (Android, Windows, macOS | См. страницу поддержки от разработчика
ClamAV
Это приложение с открытым кодом сканирует ваш компьютер и определяет, есть ли на нем вредоносные программы.
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Malwarebytes
(Android, iOS, macOS, Windows)
Это приложение сканирует ваш телефон или компьютер и определяет, есть ли на устройстве вредоносные программы.
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Инструменты из подборки Objective-See.com
Эти приложения помогают настроить, защитить, сканировать ваш компьютер Mac с целью найти и обезвредить вредоносные программы. Мы рекомендуем следующие инструменты: LuLu, Do Not Disturb, OverSight, KnockKnock, BlockBlock, Task Explorer, Netiquette, Lockdown и RansomWhere?.
Скачать | Руководства доступны по ссылкам выше
Защита устройств от заражения
CIRCLean
(RaspberryPi — установка из Linux, macOS, Windows)
Аппаратное решение для надежного удаления документов с подозрительных USB-накопителей. CIRCLean работает на RaspberryPI и автоматически преобразует подозрительные документы в читаемый и безопасный формат. Чистые файлы сохраняются на USB-флешке, которой вы доверяете.
DangerZone
Бесплатная программа с открытым кодом. Конвертирует потенциально опасные документы и изображения в безопасный формат.
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Hardentools
Это приложение поможет защитить компьютер Windows путем блокирования некоторых опасных опций и наиболее уязвимых сервисов.
Скачать | См. руководство разработчика
Qubes OS
Операционная система с акцентом на безопасность, альтернатива Windows, macOS и Linux. В Qubes OS разные действия выполняются в разных "отделениях" (виртуальных машинах qubes). Это помогает защитить ваш компьютер от вредоносных программ.
Скачать | См. руководство разработчика
URLCheck
Бесплатное приложение с открытым кодом для анализа гиперссылок перед открытием.
Скачать с Google Play или F-Droid | См. документацию разработчика
Расширения Firefox для защиты от вредоносных программ
NoScript
Расширение, которое помогает защитить ваше устройство от вредоносного кода на веб-сайтах. Обратите внимание: если программу настроить неправильно, те или иные сайты могут отображаться с ошибками.
Скачать | См. руководство разработчика
uBlock Origin
(Firefox, Chrome/Chromium, Edge, Opera, Thunderbird)
Блокировщик рекламы , помогает защититься от шпионских программ и вредоносного кода, когда вы пользуетесь интернетом.
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Защита от физических угроз
Haven
Бесплатное приложение с открытым кодом. Превращает ваше Android-устройство в камеру для слежки.
Скачать с Google Play | См. документацию разработчика