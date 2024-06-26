Инструменты

Phones & Computers

Обновлено 26 June 2024

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Используйте инструменты из этого раздела для защиты ваших устройств от вредоносных программ и физических угроз. Кроме того, в нашем руководстве вы можете подробнее прочесть о физических угрозах, вредоносных программах, о безопасности устройств Android, iOS, Windows, Mac и Linux.

Сканирование устройств на вредоносный код

(Android, iOS, macOS, Windows)

Это приложение защищает ваш телефон или компьютер от вредоносных программ и прочих угроз.

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(Android, iOS, macOS, Windows)

Это приложение сканирует ваш телефон или компьютер и определяет, есть ли на устройстве вредоносные программы.

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(Android, iOS, macOS, Windows)

Это приложение сканирует ваш телефон или компьютер и определяет, есть ли на устройстве вредоносные программы.

Скачать (Android, Windows, macOS | См. страницу поддержки от разработчика

(Linux, Windows, macOS)

Это приложение с открытым кодом сканирует ваш компьютер и определяет, есть ли на нем вредоносные программы.

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(Android, iOS, macOS, Windows)

Это приложение сканирует ваш телефон или компьютер и определяет, есть ли на устройстве вредоносные программы.

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(macOS)

Эти приложения помогают настроить, защитить, сканировать ваш компьютер Mac с целью найти и обезвредить вредоносные программы. Мы рекомендуем следующие инструменты: LuLu, Do Not Disturb, OverSight, KnockKnock, BlockBlock, Task Explorer, Netiquette, Lockdown и RansomWhere?.

Скачать | Руководства доступны по ссылкам выше

Защита устройств от заражения

(RaspberryPi — установка из Linux, macOS, Windows)

Аппаратное решение для надежного удаления документов с подозрительных USB-накопителей. CIRCLean работает на RaspberryPI и автоматически преобразует подозрительные документы в читаемый и безопасный формат. Чистые файлы сохраняются на USB-флешке, которой вы доверяете.

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(Linux, macOS, Windows)

Бесплатная программа с открытым кодом. Конвертирует потенциально опасные документы и изображения в безопасный формат.

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(Windows)

Это приложение поможет защитить компьютер Windows путем блокирования некоторых опасных опций и наиболее уязвимых сервисов.

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Операционная система с акцентом на безопасность, альтернатива Windows, macOS и Linux. В Qubes OS разные действия выполняются в разных "отделениях" (виртуальных машинах qubes). Это помогает защитить ваш компьютер от вредоносных программ.

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(Android)

Бесплатное приложение с открытым кодом для анализа гиперссылок перед открытием.

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Расширения Firefox для защиты от вредоносных программ

(Firefox, Chrome/Chromium)

Расширение, которое помогает защитить ваше устройство от вредоносного кода на веб-сайтах. Обратите внимание: если программу настроить неправильно, те или иные сайты могут отображаться с ошибками.

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(Firefox, Chrome/Chromium, Edge, Opera, Thunderbird)

Блокировщик рекламы , помогает защититься от шпионских программ и вредоносного кода, когда вы пользуетесь интернетом.

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Защита от физических угроз

(Android)

Бесплатное приложение с открытым кодом. Превращает ваше Android-устройство в камеру для слежки.

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