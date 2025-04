تأمين المراسلات البريدية

مُحدَّث في 10 October 2024

رسالة البريد الإلكرتوني رسالة نصيّة قد تُرفق بها ملفات تُرسَلب استخدام تطبيق للبريد الإلكتروني مثل ثَنْدَرْبِرْد أو K-9 Mail، أو بطريق الوِب. بضغط زرّ "إرسال" فإن الرسالة تنتقل من نبيطتك إلى خادوم مُقدِّم خدمة البريد حيث قد تُحفَظ في أرشيفك البريدي و قد تُنسَخ منها نُسَخ احتياطية لزوم عمليات التشغيل، و في تلك الأثناء يُمرِّرُ خادوم البريد الرسالة إلى خادوم البريد الذي يستعمله المُرسَلُ إليه حيثُ تُحفَظ في انتظار اتّصال تطبيق بريد المُرسَل إليها لاسترجاع الرسالة. هنا يكون للمُرسّل إليه خيار حفظ الرسالة أو حذفها من خادوم البريد.

استعمال البريد الإلكتروني صار اليوم أقل مما كان عليه فيما مضى، إذ يُفضِّل كثير من الناس تطبيقات التراسل الفوري المُعمّاة أو الفيديو للتواصل اليومي. إلا أنّ البريد الإلكتروني لا يزال يُستعمل لأغراض عِدَّة، منها في سياقات العمل، و للنقاشات المطوّلة المُهيكلة بين المجموعات، و للتراسل مع الجهات الحكومية و الدراسية، و يتميّز بكونه معيارًا مفتوحًا و شبكة لامركزية لا تملكها جهة بعينها.

لكنّ البريد الإلكتروني لا يضمن السريّة و الخصوصية كما يُتوقَّع حسب المعايير المعاصرة، إذ أن الرسائل لا تكون مُعمّاة على الإطلاق أثناء حفظها على خواديم البريد، كما إنها تحوي الكثير من البيانات الوصفيّة، و لأن استيثاق الرسائل صعب فيُمكن استخدام البريد الإلكتروني للتصيّد و الاستهداف بالبرمجيات الخبيثة. إلا أنّ البريد الإلكتروني مع ذلك يتميّز بمرونته، فكونه غير لحظي يضمن إمكانية استمرار التواصل حتّى مع تعطّل الخواديم لفترات أو الانقطاعات في الإنترنت، كما توجد وسائل لتأمين التراسل بالبريد الإلكتروني.

إجابات الأسئلة التالية تساعد على اختيار مُقدِّم خدمة البريد الإلكتروني:

طالعوا قائمة مُقدِّمي خدمات البريد الذين نُزكيهم لاختيار أحدهم إن كانت ليست لديكم فكرة من أين تبدؤون البحث.

في بعض الأحيان قد تحتاجون إلى إنشاء حساب بريد لدى مُقدِّم خدمة شائع، مثل بريد گوگل على سبيل المثال، لتفادي استخدام اسم نطاق يُعرف بكونه لا يشيع إلا بين النشطاء. إن كان الحال كذلك فضعوا في الحسبان أنّ مُقدِّم الخدمة التجاري قد يُفصح عن بياناتك للسلطات في حال وجود تحقيق، لذا تُستحسن تعمية المراسلات.

عند إنشاء حساب بريد إلكتروني ينبغي تأمينه بكلمة سرٍّ قويّة، كما يُستحسن تفعيل الاستيثاق بمعاملين.

عند وضع كلمة سرٍّ عادة يُطلب منك وضع سؤال أو أكثر لزوم استرجاع الحساب. في تلك الحالة من المستحسن إعطاء إجابات كاذبة كي لا يستطيع غيرك تخمينها. يوجد المزيد عن الاستراتيجيات المفيدة في هذه الحالات في دليلنا إلى كلمات السرِّ.

توجد في دليلنا إرشادات إلى كيفية إنشاء حساب بريد مُجهَّل غير مرتبط بهويّتك القانونية و لا يمكن تقفّيه رجوعها إليها.

المزيد عن توصيتنا هذه

يُتيتح أغلب مُقدِّمي خدمات البريد الإلكتروني واجهات على الوِب و أحيانا تطبيقات للنبائط المحمولة لاستعمال الخدمة البريدية إلا أن استعمال تطبيق مثل ثَنْدَرْبِرْد أو K-9 له مميّزات.

فإلى جانب قابلية تطبيقات البريد للتطويع بدرجة كبيرة حسب نمط الاستعمال الشخصي، و زيادة وظائفها بالملحقات، فإنّها تتيح نقل الرسائل من الخادوم لتخزينها بمعرفتك في نَبِيطة مؤمّنة، أو استبقاء نسخة منها على الخادوم للتعامل معها من واجهة الوب أو من نَبِيطة أخرى.

طالعوا المقالة بعنوان "Why Use a Mail Client vs Webmail in the Thunderbird blog" (بالإنگليزية) في موقع مشروع ثَنْدَرْبِرْد.